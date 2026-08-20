iPhone 18 Pro : les futures coques Apple sont-elles déjà dans la nature ? (ou pas...)

DES COQUES NON OFFICIELLES… MAIS PAS FORCÉMENT SANS INTÉRÊT

leather

DU BLEU CLAIR POUR L’IPHONE 18 PRO ?

Qu’en penser ?



Ces accessoires ne permettent évidemment pas de confirmer les futures couleurs des iPhone 18 Pro. Mais le bleu clair et surtout le rouge Dark Cherry correspondent à des teintes déjà évoquées par plusieurs rumeurs, ce qui rend ces images un peu plus intéressantes que de simples copies. À quelques semaines de la keynote, les accessoires constituent souvent l’un des derniers moyens d’obtenir des indices sur les nouveaux iPhone. Dans tous les cas, on aimerait quand même savoir si Apple aura réellement choisi de mettre un peu plus de couleur dans sa gamme Pro cette année.

Comme chaque année avant le lancement d’une nouvelle génération d’iPhone,. Les fabricants d’accessoires travaillent généralement à partir de fichiers CAD et de dimensions ayant fuité afin de préparer leurs chaînes de production. Jusque là tout va bien, rien de très anormal.. Un détail permet notamment de les trahir : ils reprennent le même numéro de modèle que certaines coques destinées aux iPhone 17 Pro (ça et la mentionabandonné par Apple pour des questions d'éthique et d'environnement...). Les fabricants de copies cherchent généralement à reproduire au plus près les futurs produits d’Apple et peuvent avoir accès à certaines informations provenant de la chaîne d’approvisionnement., à condition évidemment de conserver une bonne dose de prudence.Elle conserve au centre le carré opaque destiné à masquer les aimants MagSafe, une solution introduite sur la coque transparente de l’iPhone 17 Pro en raison du déplacement du logo Apple.Ce choix esthétique n’avait d’ailleurs pas convaincu tout le monde, particulièrement lorsqu’il était associé aux finitions Orange Cosmique et Bleu profond. Mais c’est surtout la teinte de cette nouvelle coque qui attire l’attention.et Apple pourrait logiquement proposer une coque transparente légèrement teintée afin de l’accompagner.. Elles apparaissent en noir, rouge cerise, marron, vert, bleu et taupe, soit six coloris. Apple propose actuellement cinq couleurs pour les modèlesdestinés à l’iPhone 17 Pro : bleu, violet, noir, terre de Sienne et vert.Parmi les nouvelles teintes aperçues, le rouge cerise est évidemment celui qui retient le plus l’attention.pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Une finition beaucoup plus profonde qu’un rouge classique et qui pourrait devenir l’une des couleurs emblématiques de cette génération.La présence d’une coque assortie serait donc assez logique. Mais les fabricants de copies ont également l’habitude de multiplier les coloris pour élargir leur catalogue, y compris lorsque ceux-ci ne correspondent finalement à aucun accessoire officiel. Donc finalement, rien n'est moins sûr....