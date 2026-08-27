Le futur Samsung Galaxy S27 aurait un petit air d'iPhone 17 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
De nouveaux rendus signés Ice Universe, un habitué des fuites Samsung, dévoilent le design supposé des futurs Galaxy S27 Ultra et S27 Pro. Le gros changement se situe au dos, puisque Samsung abandonnerait sa fameuse colonne de capteurs verticale pour un plateau photo horizontal qui rappelle furieusement l'iPhone 17 Pro. La sortie est attendue pour le début 2027.
Les images partagées sur X montrent des Galaxy qui tournent le dos à l'identité visuelle de la marque. Fini les objectifs alignés à la verticale sur le bord gauche, place à un bandeau horizontal posé en haut du dos, très proche de ce qu'Apple a installé sur ses iPhone 17 Pro, avec au passage un petit air de Pixel 11 Pro. Le cadre gagnerait aussi des bords un peu plus arrondis, censés améliorer la prise en main par rapport au S26 Ultra. Autant dire que si ces rendus se confirment, le S27 Ultra ressemblera de dos à tout sauf à un Samsung.
Le remaniement ne serait pas que cosmétique. Le S27 Ultra passerait de trois blocs photo visibles à deux, avec le flash et les objectifs regroupés dans une même pastille, et un téléobjectif 5x qui viendrait remplacer l'actuel zoom 3x et son capteur de 10 mégapixels. Le stylet S Pen resterait de la partie, lui. Côté fiche technique, les rumeurs évoquent un écran de 6,7 pouces, une batterie de 5700 mAh, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 et des dimensions autour de 163,8 sur 78,3 sur 8 millimètres, soit à peine plus que le S26 Ultra actuel. Rien d'officiel, ce ne sont que des fuites, mais elles vont toutes dans le même sens.
À côté de l'Ultra se glisserait un Galaxy S27 Pro, qui reprendrait le même design dans un format un peu plus compact. Ce modèle se passerait de l'emplacement pour le S Pen et abandonnerait le téléobjectif 3x, deux différences qui le distinguent du grand frère. Tout cela reste une fuite et pas une annonce officielle, et Samsung a l'habitude de présenter sa gamme S en janvier ou février, ce qui pointe vers le tout début 2027. Aucun prix n'a filtré, mais les modèles Ultra tournent en général autour de 1500 euros en France.
Voir Samsung reprendre le plateau photo d'Apple après avoir passé des années à moquer les iPhone dans ses publicités a quelque chose de savoureux. Sur le fond, si ce nouveau dos améliore vraiment la prise en main et que le zoom 5x tient ses promesses, on ne va pas bouder un bon appareil photo pour une histoire de fierté. Reste que voir les smartphones haut de gamme se ressembler tous un peu plus, ça finit par lasser.
Un plateau photo qui sent bon la Pomme
Les images partagées sur X montrent des Galaxy qui tournent le dos à l'identité visuelle de la marque. Fini les objectifs alignés à la verticale sur le bord gauche, place à un bandeau horizontal posé en haut du dos, très proche de ce qu'Apple a installé sur ses iPhone 17 Pro, avec au passage un petit air de Pixel 11 Pro. Le cadre gagnerait aussi des bords un peu plus arrondis, censés améliorer la prise en main par rapport au S26 Ultra. Autant dire que si ces rendus se confirment, le S27 Ultra ressemblera de dos à tout sauf à un Samsung.
Ce que changerait l'appareil photo
Le remaniement ne serait pas que cosmétique. Le S27 Ultra passerait de trois blocs photo visibles à deux, avec le flash et les objectifs regroupés dans une même pastille, et un téléobjectif 5x qui viendrait remplacer l'actuel zoom 3x et son capteur de 10 mégapixels. Le stylet S Pen resterait de la partie, lui. Côté fiche technique, les rumeurs évoquent un écran de 6,7 pouces, une batterie de 5700 mAh, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 et des dimensions autour de 163,8 sur 78,3 sur 8 millimètres, soit à peine plus que le S26 Ultra actuel. Rien d'officiel, ce ne sont que des fuites, mais elles vont toutes dans le même sens.
Un Galaxy S27 Pro qui rejoint la danse
À côté de l'Ultra se glisserait un Galaxy S27 Pro, qui reprendrait le même design dans un format un peu plus compact. Ce modèle se passerait de l'emplacement pour le S Pen et abandonnerait le téléobjectif 3x, deux différences qui le distinguent du grand frère. Tout cela reste une fuite et pas une annonce officielle, et Samsung a l'habitude de présenter sa gamme S en janvier ou février, ce qui pointe vers le tout début 2027. Aucun prix n'a filtré, mais les modèles Ultra tournent en général autour de 1500 euros en France.
On en dit quoi ?
Voir Samsung reprendre le plateau photo d'Apple après avoir passé des années à moquer les iPhone dans ses publicités a quelque chose de savoureux. Sur le fond, si ce nouveau dos améliore vraiment la prise en main et que le zoom 5x tient ses promesses, on ne va pas bouder un bon appareil photo pour une histoire de fierté. Reste que voir les smartphones haut de gamme se ressembler tous un peu plus, ça finit par lasser.