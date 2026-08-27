Le futur Samsung Galaxy S27 aurait un petit air d'iPhone 17 Pro

On en dit quoi ?



Voir Samsung reprendre le plateau photo d'Apple après avoir passé des années à moquer les iPhone dans ses publicités a quelque chose de savoureux. Sur le fond, si ce nouveau dos améliore vraiment la prise en main et que le zoom 5x tient ses promesses, on ne va pas bouder un bon appareil photo pour une histoire de fierté. Reste que voir les smartphones haut de gamme se ressembler tous un peu plus, ça finit par lasser.