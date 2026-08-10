Samsung préparerait une Galaxy Watch bien moins chère
Par Vincent Lautier - Publié le
Des lignes de code repérées dans l'application Galaxy Wearable mentionnent un appareil baptisé Galaxy Aero. Il tournerait sous un système temps réel plutôt que sous Wear OS, avec capteur cardiaque, accéléromètres et une autonomie annoncée d'au moins une semaine. Samsung n'a rien confirmé, et il n'existe pour l'instant ni prix ni date.
Les références au Galaxy Aero apparaissent dans l'application qui sert à appairer les montres et les bracelets Samsung à un téléphone. Aucun numéro de modèle ne les accompagne. Aucune certification non plus, et le nom pourrait très bien rester un nom de code interne qui ne survivra pas jusqu'au lancement. Samsung n'a rien dit, ce qui reste la norme à ce stade. Prenez donc l'ensemble avec des pincettes.
Un système temps réel exécute un jeu de tâches restreint et prévisible. Il n'embarque ni boutique d'applications ni couche Android par-dessus, alors que Wear OS fait tourner tout un environnement en permanence. Vous perdez les applications tierces et une partie des fonctions. Vous gagnez énormément sur la consommation. Les bracelets Fit de Samsung fonctionnent déjà de cette façon, comme la plupart des trackers à petit prix. Une semaine sur une charge face à une recharge quasi quotidienne, l'écart se voit tous les soirs.
L'appareil viendrait se glisser entre ces deux familles, toutes les deux déjà vendues en France. Le créneau se comprend. Il existe des gens qui veulent le suivi cardiaque et le comptage de pas sans avoir à poser leur montre sur un chargeur chaque soir. Aucun tarif n'a fuité pour l'instant. Un produit placé sous la Watch FE dans la hiérarchie maison sera forcément vendu moins cher qu'elle.
Le compromis parlera à tous ceux qui ont un jour rangé une montre connectée dans un tiroir parce que la recharge quotidienne les fatiguait. Apple a fait le choix inverse depuis le début, avec une montre riche en fonctions qui repasse sur son socle chaque nuit, et même l'Apple Watch Ultra n'a jamais vraiment réglé la question malgré sa grosse batterie. Samsung paraît prêt à sacrifier les applications pour gagner six jours. Difficile de ne pas remarquer quand même que la marque avait déjà ce produit au catalogue, sous le nom de bracelet Fit, et qu'ajouter une montre entre deux gammes existantes ressemble beaucoup à du remplissage de grille tarifaire. Le prix tranchera.
Un nom trouvé dans le code, rien de plus
Les références au Galaxy Aero apparaissent dans l'application qui sert à appairer les montres et les bracelets Samsung à un téléphone. Aucun numéro de modèle ne les accompagne. Aucune certification non plus, et le nom pourrait très bien rester un nom de code interne qui ne survivra pas jusqu'au lancement. Samsung n'a rien dit, ce qui reste la norme à ce stade. Prenez donc l'ensemble avec des pincettes.
Le système d'exploitation change tout
Un système temps réel exécute un jeu de tâches restreint et prévisible. Il n'embarque ni boutique d'applications ni couche Android par-dessus, alors que Wear OS fait tourner tout un environnement en permanence. Vous perdez les applications tierces et une partie des fonctions. Vous gagnez énormément sur la consommation. Les bracelets Fit de Samsung fonctionnent déjà de cette façon, comme la plupart des trackers à petit prix. Une semaine sur une charge face à une recharge quasi quotidienne, l'écart se voit tous les soirs.
Entre le bracelet Fit et la Watch FE
L'appareil viendrait se glisser entre ces deux familles, toutes les deux déjà vendues en France. Le créneau se comprend. Il existe des gens qui veulent le suivi cardiaque et le comptage de pas sans avoir à poser leur montre sur un chargeur chaque soir. Aucun tarif n'a fuité pour l'instant. Un produit placé sous la Watch FE dans la hiérarchie maison sera forcément vendu moins cher qu'elle.
On en dit quoi ?
Le compromis parlera à tous ceux qui ont un jour rangé une montre connectée dans un tiroir parce que la recharge quotidienne les fatiguait. Apple a fait le choix inverse depuis le début, avec une montre riche en fonctions qui repasse sur son socle chaque nuit, et même l'Apple Watch Ultra n'a jamais vraiment réglé la question malgré sa grosse batterie. Samsung paraît prêt à sacrifier les applications pour gagner six jours. Difficile de ne pas remarquer quand même que la marque avait déjà ce produit au catalogue, sous le nom de bracelet Fit, et qu'ajouter une montre entre deux gammes existantes ressemble beaucoup à du remplissage de grille tarifaire. Le prix tranchera.