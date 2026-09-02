PayByPhone intègre (enfin) Apple Pay !

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APPLE PAY ARRIVE DANS PAYBYPHONE

TOUJOURS PAS BESOIN DE PASSER PAR L’HORODATEUR

PLUS DE 95 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES

QU’EN PENSER ?



L’arrivée d’Apple Pay dans PayByPhone supprime une petite friction qui pouvait encore subsister au moment de payer son stationnement. Pour les utilisateurs d’iPhone qui règlent déjà leurs achats quotidiennement avec Apple Pay, l’intérêt est assez évident : pas de nouvelles coordonnées bancaires à saisir ou à enregistrer, et une validation du paiement directement avec les mécanismes habituels de l’iPhone.

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, aux côtés de ses autres moyens de paiement. L’objectif est avant tout depour s'acquitter de son stationnement (surtout quand vous être pressé et que votre carte vous demande quelques étapes supplémentaires pour valider vos 40 centimes). Les utilisateurs disposant déjà d’une carte bancaire enregistrée dans Apple Pay peuvent ainsi sélectionner ce moyen de paiement et valider directement la transaction depuis leur iPhone.L’utilisateur n’a plus besoin de saisir ses coordonnées bancaires dans l’application pour effectuer son règlement, puisqu’il profite directement du système de paiement d’Apple.Pour cela, il n'y a rien à faire.Apple Pay vient compléter le fonctionnement déjà bien rodé de PayByPhone. L’application, proposée, permet avant tout de payer son stationnement à distance (même si vous êtes à l'autre bout du monde ) et ce, depuis son smartphone, sans avoir à être physiquement devant un horodateur.Mais son intérêt ne s’arrête évidemment pas au paiement initial. Lorsque la réglementation de la ville le permet,. Une fonction particulièrement pratique lorsqu’un rendez-vous s’éternise et que la voiture se trouve à plusieurs centaines de mètres.PayByPhone peut aussi envoyer, laissant ainsi le temps de le prolonger lorsque cela est autorisé. Toute la gestion peut donc s’effectuer depuis le smartphone, sans avoir à retourner jusqu’au véhicule. Ou encore s'acquitter d'une amende via l'onglet FPS.PayByPhone est loin d’être un petit acteur du secteur. L’entreprise se présente commeet revendique aujourd’hui plus deayant utilisé ses services dans le monde. La plateforme compte également plus de 1 400 clients, notamment des villes et des opérateurs de stationnement, répartis en Amérique du Nord et dans plusieurs pays européens, dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse.