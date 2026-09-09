Ce soir à 19H, suivez les annonces des iPhone 18 Pro, iPhone Duo et plein d'autres surprises !
Par Didier Pulicani - Publié le
Ce soir à 19h00 sonnantes, ce sera la première keynote de John Ternus, l'occasion de dévoiler les nouveaux iPhone 18 Pro, iPhone Duo et sans doute de nouvelles Apple Watch, Apple TV et peut-être même les AirPods 5 !
Quelques influenceurs et journalistes triés sur le volet (toujours les mêmes, espérons que ça change avec Ternus !) sont déjà sur place à Cupertino, Apple leur offrant une belle exclusivité pour découvrir les annonces en avant-première et l'audience qui va avec.
L'issue de la keynote, nous vous proposerons, comme d'habitude, un résumé des annonces et toutes les nouveautés en détail !
Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !
Comme depuis quelques keynotes, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications : désormais, tout se fera ici, sur le site, dans le flux d'actualité vous n'avez rien de spécial à faire !
A ce soir, 19H précise sur Mac4Ever !
Keynote iPhone 18 Pro et iPhone Duo
Quelques influenceurs et journalistes triés sur le volet (toujours les mêmes, espérons que ça change avec Ternus !) sont déjà sur place à Cupertino, Apple leur offrant une belle exclusivité pour découvrir les annonces en avant-première et l'audience qui va avec.
L'issue de la keynote, nous vous proposerons, comme d'habitude, un résumé des annonces et toutes les nouveautés en détail !
Rendez vous ce soir sur Mac4ever !
Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !
Comme depuis quelques keynotes, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications : désormais, tout se fera ici, sur le site, dans le flux d'actualité vous n'avez rien de spécial à faire !
A ce soir, 19H précise sur Mac4Ever !