Ce soir à 19H, suivez les annonces des iPhone 18 Pro, iPhone Duo et plein d'autres surprises !

Keynote iPhone 18 Pro et iPhone Duo

Rendez vous ce soir sur Mac4ever !

, Apple leur offrant une belle exclusivité pour découvrir les annonces en avant-première et l'audience qui va avec.et toutes les nouveautés en détail !. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !Comme depuis quelques keynotes, on oublie l'adresse Keynote.Mac4Ever.com et la page spéciale dans nos applications :