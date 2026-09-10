L'iPhone 18 Pro, la meilleure autonomie pour un iPhone ? L'iPhone Duo s'en sort plutôt bien...

QU’EN PENSER ?



Les progrès annoncés sur les iPhone 18 Pro semblent plutôt intéressants, particulièrement sur le Pro Max qui gagne environ cinq heures de streaming vidéo. La nouvelle mesure basée sur une utilisation plus variée devrait surtout être plus parlante que les tests de lecture vidéo. L’iPhone Duo constitue évidemment la grande inconnue. Les chiffres annoncés paraissent plutôt rassurants. Mais il convient d'attendre de l'avoir sous la main pour vérifier cela.