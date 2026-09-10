L'iPhone 18 Pro, la meilleure autonomie pour un iPhone ? L'iPhone Duo s'en sort plutôt bien...
Par Laurence - Publié le
Apple a largement insisté sur l’autonomie lors de la présentation des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo. Grâce à de nouvelles batteries, à la puce A20 Pro et à plusieurs optimisations logicielles, le constructeur annonce des progrès importants, avec toutefois quelques différences selon les modèles et les pays.
Pour arriver à ce résultat, Apple explique avoir travaillé sur trois fronts : la conception physique des batteries, l’efficacité énergétique de la puce A20 Pro et les optimisations d’iOS 27. A l'issue de la keynote, les progrès sont effectivement assez importants.
En lecture vidéo en streaming, l’iPhone 17 Pro atteignait jusqu’à 30 heures. L’iPhone 18 Pro passerait à 33 heures, soit une progression d’environ 10 %. L’écart est encore plus marqué sur le grand modèle : l’iPhone 18 Pro Max passe de 35 à 40 heures, soit environ 14 % supplémentaires.
Apple introduit surtout cette année une nouvelle mesure censée mieux représenter une journée d’utilisation réelle. Elle mélange notamment navigation sur le Web, messages, photos et jeux. Selon ce nouveau protocole, l’iPhone 18 Pro atteindrait 24 heures d’utilisation, contre 30 heures pour l’iPhone 18 Pro Max.
Attention toutefois : ces chiffres correspondent aux versions équipées exclusivement d’une eSIM, comme celles commercialisées aux États-Unis. Dans de nombreux autres pays, Apple conserve toujours un emplacement pour une carte SIM physique, qui occupe forcément un peu de place à l’intérieur du châssis.
La conséquence est directement visible sur l’autonomie : Apple annonce deux heures de lecture vidéo en streaming en moins pour les versions conservant un tiroir SIM physique. Un détail à prendre en compte pour comparer les chiffres communiqués aux États-Unis avec ceux des modèles vendus sur certains marchés internationaux.
Le cas de l’iPhone Duo est évidemment plus intéressant. L’iPhone Duo inaugure un système avec deux cellules : chacune est installée dans une des deux parties du smartphone et gérée comme une seule batterie par iOS. Car il faut également alimenter deux écrans, dont l'imposante dalle intérieure de 7,8 pouces, la plus grande jamais intégrée à un iPhone.
Apple annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo sur l’écran intérieur de 7,6 pouces, et jusqu’à 44 heures avec l’écran extérieur de 5,4 pouces. En utilisation classique, alternant les deux écrans, l’autonomie atteindrait 24 heures, soit autant que l’iPhone 18 Pro.
Apple explique avoir optimisé l’endurance grâce à cette double batterie, à l’absence de tiroir SIM, au modem C2 et à la puce A20 Pro. La recharge permet de récupérer 50 % en environ 20 minutes avec un adaptateur USB-C d’au moins 60 W, tandis que MagSafe et Qi2 atteignent 25 W. Les précommandes débuteront le 16 octobre, pour une commercialisation le 23 octobre.
Les progrès annoncés sur les iPhone 18 Pro semblent plutôt intéressants, particulièrement sur le Pro Max qui gagne environ cinq heures de streaming vidéo. La nouvelle mesure basée sur une utilisation plus variée devrait surtout être plus parlante que les tests de lecture vidéo. L’iPhone Duo constitue évidemment la grande inconnue. Les chiffres annoncés paraissent plutôt rassurants. Mais il convient d'attendre de l'avoir sous la main pour vérifier cela.
JUSQU’À 14 % DE PLUS POUR L’IPHONE 18 PRO MAX
Pour arriver à ce résultat, Apple explique avoir travaillé sur trois fronts : la conception physique des batteries, l’efficacité énergétique de la puce A20 Pro et les optimisations d’iOS 27. A l'issue de la keynote, les progrès sont effectivement assez importants.
En lecture vidéo en streaming, l’iPhone 17 Pro atteignait jusqu’à 30 heures. L’iPhone 18 Pro passerait à 33 heures, soit une progression d’environ 10 %. L’écart est encore plus marqué sur le grand modèle : l’iPhone 18 Pro Max passe de 35 à 40 heures, soit environ 14 % supplémentaires.
Apple introduit surtout cette année une nouvelle mesure censée mieux représenter une journée d’utilisation réelle. Elle mélange notamment navigation sur le Web, messages, photos et jeux. Selon ce nouveau protocole, l’iPhone 18 Pro atteindrait 24 heures d’utilisation, contre 30 heures pour l’iPhone 18 Pro Max.
L’ESIM FAIT GAGNER DE LA PLACE À LA BATTERIE
Attention toutefois : ces chiffres correspondent aux versions équipées exclusivement d’une eSIM, comme celles commercialisées aux États-Unis. Dans de nombreux autres pays, Apple conserve toujours un emplacement pour une carte SIM physique, qui occupe forcément un peu de place à l’intérieur du châssis.
La conséquence est directement visible sur l’autonomie : Apple annonce deux heures de lecture vidéo en streaming en moins pour les versions conservant un tiroir SIM physique. Un détail à prendre en compte pour comparer les chiffres communiqués aux États-Unis avec ceux des modèles vendus sur certains marchés internationaux.
ET L’IPHONE DUO ?
Le cas de l’iPhone Duo est évidemment plus intéressant. L’iPhone Duo inaugure un système avec deux cellules : chacune est installée dans une des deux parties du smartphone et gérée comme une seule batterie par iOS. Car il faut également alimenter deux écrans, dont l'imposante dalle intérieure de 7,8 pouces, la plus grande jamais intégrée à un iPhone.
Apple annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo sur l’écran intérieur de 7,6 pouces, et jusqu’à 44 heures avec l’écran extérieur de 5,4 pouces. En utilisation classique, alternant les deux écrans, l’autonomie atteindrait 24 heures, soit autant que l’iPhone 18 Pro.
Apple explique avoir optimisé l’endurance grâce à cette double batterie, à l’absence de tiroir SIM, au modem C2 et à la puce A20 Pro. La recharge permet de récupérer 50 % en environ 20 minutes avec un adaptateur USB-C d’au moins 60 W, tandis que MagSafe et Qi2 atteignent 25 W. Les précommandes débuteront le 16 octobre, pour une commercialisation le 23 octobre.
QU’EN PENSER ?
Les progrès annoncés sur les iPhone 18 Pro semblent plutôt intéressants, particulièrement sur le Pro Max qui gagne environ cinq heures de streaming vidéo. La nouvelle mesure basée sur une utilisation plus variée devrait surtout être plus parlante que les tests de lecture vidéo. L’iPhone Duo constitue évidemment la grande inconnue. Les chiffres annoncés paraissent plutôt rassurants. Mais il convient d'attendre de l'avoir sous la main pour vérifier cela.