iPhone Duo : comment Apple a adapté iOS 27 à son premier iPhone pliable

UNE INTERFACE QUI SE TRANSFORME AVEC L’ÉCRAN

DEUX APPLICATIONS EN MÊME TEMPS

UN MODE STANDBY SANS RECHARGE

DES FONCTIONS PHOTO IMPOSSIBLES SUR UN IPHONE CLASSIQUE

QU’EN PENSER ?



Ces adaptations montrent surtout que l’iPhone Duo n’est pas simplement un grand iPhone que l’on peut plier. Apple a dû repenser une partie de l’interface et surtout introduire des usages jusqu’ici réservés à l’iPad, à commencer par le multitâche avec deux applications.



La réussite dépendra maintenant beaucoup des développeurs. Les applications Apple profiteront naturellement de ces nouvelles possibilités, mais l’intérêt du grand écran dépendra aussi de la vitesse à laquelle les éditeurs adapteront leurs interfaces. Les premières réponses arriveront après le lancement de l’iPhone Duo, prévu le 23 octobre.

Avec son iPhone Duo, Apple a dû résoudre un problème inédit pour iOS :. Lorsque le smartphone est déplié, l’écran d’accueil peut ainsi afficher deux pages côte à côte., notamment le Dock et certains contrôles. Même la barre d’état évolue, tandis que la Dynamic Island adopte une disposition verticale sur l’écran extérieur.Lorsque l’iPhone est partiellement replié, le contenu peut s’éloigner de la pliure centrale, une zone où les interactions tactiles sont forcément moins confortables. Apple adapte même le traitement audio à la distance qui sépare les haut-parleurs selon l’ouverture de l’appareil.Le grand écran permet surtout à Apple d’. Deux applications peuvent fonctionner côte à côte, mais il est également possible d’ouvrir deux fenêtres d’une même app, par exemple deux pages Safari.(enfin pour les utilisateurs résidant au bon endroit de la planète). Les associations de deux applications peuvent être enregistrées afin de les retrouver rapidement par la suite.Netflix, Zoom et Slack auraient déjà revu leurs applications pour exploiter le grand écran intérieur.e. Posé sur une table, l’iPhone Duo peut maintenir son écran dans différentes positions sans nécessiter de support.Dans cette configuration, StandBy peut s’activer sur l’écran orienté vers le haut, même lorsque l’iPhone n’est pas en charge.. Apple ajoute au passage de nouveaux affichages Calendrier et Météo, ainsi que davantage d’options de personnalisation.Le clavier s’adapte lui aussi : lorsque l’écran est partiellement replié, il peut être séparé en deux, tandis qu’en position horizontale certains contrôles vidéo ou le clavier peuvent occuper la moitié inférieure.affiche par exemple un retour de l’appareil photo sur l’écran extérieur afin que la personne photographiée puisse vérifier son cadrage.diffuse de petites animations Snoopy sur cet écran pourau moment de prendre une photo.utilise de son côté l’IA de la puce A20 Pro pouret déclencher automatiquement lorsque les personnes semblent prêtes. Enfin,