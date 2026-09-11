iPhone Duo : comment Apple a adapté iOS 27 à son premier iPhone pliable
Par Laurence - Publié le
L’iPhone Duo ne se contente pas d’ajouter un écran pliable à un iPhone traditionnel. Apple a largement revu iOS 27 pour exploiter ses deux écrans, avec une interface qui évolue en fonction de l’ouverture de l’appareil, du multitâche et plusieurs fonctions inédites pour la photo ou FaceTime.
Avec son iPhone Duo, Apple a dû résoudre un problème inédit pour iOS : adapter continuellement l’interface à la forme et à l’orientation de l’appareil. Lorsque le smartphone est déplié, l’écran d’accueil peut ainsi afficher deux pages côte à côte.
Plusieurs éléments habituellement placés en bas de l’écran migrent sur le côté, notamment le Dock et certains contrôles. Même la barre d’état évolue, tandis que la Dynamic Island adopte une disposition verticale sur l’écran extérieur.
iOS 27 tient également compte de l’angle de la charnière. Lorsque l’iPhone est partiellement replié, le contenu peut s’éloigner de la pliure centrale, une zone où les interactions tactiles sont forcément moins confortables. Apple adapte même le traitement audio à la distance qui sépare les haut-parleurs selon l’ouverture de l’appareil.
Le grand écran permet surtout à Apple d’introduire pour la première fois sur iPhone un véritable Split View. Deux applications peuvent fonctionner côte à côte, mais il est également possible d’ouvrir deux fenêtres d’une même app, par exemple deux pages Safari.
Siri AI peut aussi occuper une partie de l’écran pendant que le contenu reste affiché de l’autre côté (enfin pour les utilisateurs résidant au bon endroit de la planète). Les associations de deux applications peuvent être enregistrées afin de les retrouver rapidement par la suite.
Apple fournit évidemment de nouvelles API aux développeurs pour adapter leurs logiciels à ce format. Netflix, Zoom et Slack auraient déjà revu leurs applications pour exploiter le grand écran intérieur.
La charnière permet aussi quelques usages totalement inédits pour un iPhone. Posé sur une table, l’iPhone Duo peut maintenir son écran dans différentes positions sans nécessiter de support.
Dans cette configuration, StandBy peut s’activer sur l’écran orienté vers le haut, même lorsque l’iPhone n’est pas en charge. L’appareil peut alors servir d’horloge, de cadre photo ou afficher différents widgets. Apple ajoute au passage de nouveaux affichages Calendrier et Météo, ainsi que davantage d’options de personnalisation.
Le clavier s’adapte lui aussi : lorsque l’écran est partiellement replié, il peut être séparé en deux, tandis qu’en position horizontale certains contrôles vidéo ou le clavier peuvent occuper la moitié inférieure.
Apple exploite également le deuxième écran pour la photo. Duo Preview affiche par exemple un retour de l’appareil photo sur l’écran extérieur afin que la personne photographiée puisse vérifier son cadrage. Repère animé diffuse de petites animations Snoopy sur cet écran pour attirer l’attention d’un enfant au moment de prendre une photo.
Smart Take utilise de son côté l’IA de la puce A20 Pro pour analyser une scène et déclencher automatiquement lorsque les personnes semblent prêtes. Enfin, Duo FaceTime permet à une personne située à proximité de participer à un appel grâce à l’écran extérieur.
Ces adaptations montrent surtout que l’iPhone Duo n’est pas simplement un grand iPhone que l’on peut plier. Apple a dû repenser une partie de l’interface et surtout introduire des usages jusqu’ici réservés à l’iPad, à commencer par le multitâche avec deux applications.
La réussite dépendra maintenant beaucoup des développeurs. Les applications Apple profiteront naturellement de ces nouvelles possibilités, mais l’intérêt du grand écran dépendra aussi de la vitesse à laquelle les éditeurs adapteront leurs interfaces. Les premières réponses arriveront après le lancement de l’iPhone Duo, prévu le 23 octobre.
UNE INTERFACE QUI SE TRANSFORME AVEC L’ÉCRAN
Avec son iPhone Duo, Apple a dû résoudre un problème inédit pour iOS : adapter continuellement l’interface à la forme et à l’orientation de l’appareil. Lorsque le smartphone est déplié, l’écran d’accueil peut ainsi afficher deux pages côte à côte.
Plusieurs éléments habituellement placés en bas de l’écran migrent sur le côté, notamment le Dock et certains contrôles. Même la barre d’état évolue, tandis que la Dynamic Island adopte une disposition verticale sur l’écran extérieur.
iOS 27 tient également compte de l’angle de la charnière. Lorsque l’iPhone est partiellement replié, le contenu peut s’éloigner de la pliure centrale, une zone où les interactions tactiles sont forcément moins confortables. Apple adapte même le traitement audio à la distance qui sépare les haut-parleurs selon l’ouverture de l’appareil.
DEUX APPLICATIONS EN MÊME TEMPS
Le grand écran permet surtout à Apple d’introduire pour la première fois sur iPhone un véritable Split View. Deux applications peuvent fonctionner côte à côte, mais il est également possible d’ouvrir deux fenêtres d’une même app, par exemple deux pages Safari.
Siri AI peut aussi occuper une partie de l’écran pendant que le contenu reste affiché de l’autre côté (enfin pour les utilisateurs résidant au bon endroit de la planète). Les associations de deux applications peuvent être enregistrées afin de les retrouver rapidement par la suite.
Apple fournit évidemment de nouvelles API aux développeurs pour adapter leurs logiciels à ce format. Netflix, Zoom et Slack auraient déjà revu leurs applications pour exploiter le grand écran intérieur.
UN MODE STANDBY SANS RECHARGE
La charnière permet aussi quelques usages totalement inédits pour un iPhone. Posé sur une table, l’iPhone Duo peut maintenir son écran dans différentes positions sans nécessiter de support.
Dans cette configuration, StandBy peut s’activer sur l’écran orienté vers le haut, même lorsque l’iPhone n’est pas en charge. L’appareil peut alors servir d’horloge, de cadre photo ou afficher différents widgets. Apple ajoute au passage de nouveaux affichages Calendrier et Météo, ainsi que davantage d’options de personnalisation.
Le clavier s’adapte lui aussi : lorsque l’écran est partiellement replié, il peut être séparé en deux, tandis qu’en position horizontale certains contrôles vidéo ou le clavier peuvent occuper la moitié inférieure.
DES FONCTIONS PHOTO IMPOSSIBLES SUR UN IPHONE CLASSIQUE
Apple exploite également le deuxième écran pour la photo. Duo Preview affiche par exemple un retour de l’appareil photo sur l’écran extérieur afin que la personne photographiée puisse vérifier son cadrage. Repère animé diffuse de petites animations Snoopy sur cet écran pour attirer l’attention d’un enfant au moment de prendre une photo.
Smart Take utilise de son côté l’IA de la puce A20 Pro pour analyser une scène et déclencher automatiquement lorsque les personnes semblent prêtes. Enfin, Duo FaceTime permet à une personne située à proximité de participer à un appel grâce à l’écran extérieur.
QU’EN PENSER ?
Ces adaptations montrent surtout que l’iPhone Duo n’est pas simplement un grand iPhone que l’on peut plier. Apple a dû repenser une partie de l’interface et surtout introduire des usages jusqu’ici réservés à l’iPad, à commencer par le multitâche avec deux applications.
La réussite dépendra maintenant beaucoup des développeurs. Les applications Apple profiteront naturellement de ces nouvelles possibilités, mais l’intérêt du grand écran dépendra aussi de la vitesse à laquelle les éditeurs adapteront leurs interfaces. Les premières réponses arriveront après le lancement de l’iPhone Duo, prévu le 23 octobre.