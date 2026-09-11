iPhone 18 Pro, Mylène Farmer et Le Havre : quel est leur point commun ?
Par Laurence - Publié le
Non, Mylène Farmer n’est pas la nouvelle ambassadrice de l’iPhone 18 Pro. Pourtant, la chanteuse et le dernier smartphone d’Apple partagent désormais un point commun : l’ensemble architectural imaginé par Oscar Niemeyer au Havre.
En parcourant la page française consacrée à l’iPhone 18 Pro, certains normands auront peut-être reconnu un décor familier. Plusieurs clichés utilisés par Apple pour présenter le nouveau système photo de son smartphone ont été réalisés autour de la Bibliothèque Oscar Niemeyer et du
pot de yaourt Volcan, Scène nationale du Havre.
Sur les images publiées par Apple, on reconnaît immédiatement les formes courbes en béton, les escaliers et les rampes en bois caractéristiques du site. Ce décor sert notamment à illustrer la nouvelle ouverture variable de l’iPhone 18 Pro, capable de fonctionner à ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 ou ƒ/4,0.
On retrouve d'ailleurs cette même image sur le communiqué de presse officiel du smartphone (site US seulement).
Sur une autre série de photos, Apple utilise également l'escalier à l'intérieur de la bibliothèque pour mettre en avant le suivi intelligent de la mise au point, ainsi que le nouveau zoom de qualité optique 8x. Et le choix du Havre n’est finalement pas si étonnant. Les lignes très graphiques du bâtiment, le béton brut, les courbes et les jeux de lumière constituent un terrain particulièrement intéressant pour démontrer les capacités d’un appareil photo.
C’est là que la coïncidence devient amusante. À quelques heures de la présentation de l’iPhone 18 Pro (le lundi 7 septembre), Mylène Farmer a elle aussi choisi le Volcan comme décor pour un tournage.
Selon les informations initialement rapportées par Paris-Normandie, la chanteuse était présente le mercredi 9 septembre sur l’esplanade du Volcan. Le périmètre avait été bouclé pour le tournage et Mylène Farmer aurait notamment été filmée descendant à reculons la fameuse même rampe donnant accès à la place basse du Volcan. Une autre scène devait également être tournée dans les rues du Havre.
Le tournage serait lié à Égrégore, le projet autour de son nouvel album qui doit notamment réunir plusieurs clips réalisés par différents cinéastes. Les dernières informations publiées indiquent qu’Antonin Baudry était derrière la caméra pour cette séquence havraise.
Pour Apple, le décor fonctionne plutôt bien. La nouvelle caméra principale Fusion 48 Mpx de l’iPhone 18 Pro dispose justement d’une ouverture variable destinée à mieux contrôler la profondeur de champ. Les volumes et les perspectives dessinés par Oscar Niemeyer permettent de montrer très concrètement les différences entre les ouvertures proposées. Bref l'architecte brésilien ne se serait probablement jamais douté que ses courbes serviraient un jour à présenter l’ouverture variable d’un iPhone.
L’IPHONE 18 PRO PREND LA POSE AU HAVRE
En parcourant la page française consacrée à l’iPhone 18 Pro, certains normands auront peut-être reconnu un décor familier. Plusieurs clichés utilisés par Apple pour présenter le nouveau système photo de son smartphone ont été réalisés autour de la Bibliothèque Oscar Niemeyer et du
Sur les images publiées par Apple, on reconnaît immédiatement les formes courbes en béton, les escaliers et les rampes en bois caractéristiques du site. Ce décor sert notamment à illustrer la nouvelle ouverture variable de l’iPhone 18 Pro, capable de fonctionner à ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 ou ƒ/4,0.
On retrouve d'ailleurs cette même image sur le communiqué de presse officiel du smartphone (site US seulement).
Sur une autre série de photos, Apple utilise également l'escalier à l'intérieur de la bibliothèque pour mettre en avant le suivi intelligent de la mise au point, ainsi que le nouveau zoom de qualité optique 8x. Et le choix du Havre n’est finalement pas si étonnant. Les lignes très graphiques du bâtiment, le béton brut, les courbes et les jeux de lumière constituent un terrain particulièrement intéressant pour démontrer les capacités d’un appareil photo.
ET MYLÈNE FARMER DANS TOUT ÇA ?
C’est là que la coïncidence devient amusante. À quelques heures de la présentation de l’iPhone 18 Pro (le lundi 7 septembre), Mylène Farmer a elle aussi choisi le Volcan comme décor pour un tournage.
Selon les informations initialement rapportées par Paris-Normandie, la chanteuse était présente le mercredi 9 septembre sur l’esplanade du Volcan. Le périmètre avait été bouclé pour le tournage et Mylène Farmer aurait notamment été filmée descendant à reculons la fameuse même rampe donnant accès à la place basse du Volcan. Une autre scène devait également être tournée dans les rues du Havre.
Le tournage serait lié à Égrégore, le projet autour de son nouvel album qui doit notamment réunir plusieurs clips réalisés par différents cinéastes. Les dernières informations publiées indiquent qu’Antonin Baudry était derrière la caméra pour cette séquence havraise.
QU’EN PENSER ?
Pour Apple, le décor fonctionne plutôt bien. La nouvelle caméra principale Fusion 48 Mpx de l’iPhone 18 Pro dispose justement d’une ouverture variable destinée à mieux contrôler la profondeur de champ. Les volumes et les perspectives dessinés par Oscar Niemeyer permettent de montrer très concrètement les différences entre les ouvertures proposées. Bref l'architecte brésilien ne se serait probablement jamais douté que ses courbes serviraient un jour à présenter l’ouverture variable d’un iPhone.