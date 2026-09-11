L’IPHONE 18 PRO PREND LA POSE AU HAVRE

pot de yaourt

ET MYLÈNE FARMER DANS TOUT ÇA ?

QU’EN PENSER ?



Pour Apple, le décor fonctionne plutôt bien. La nouvelle caméra principale Fusion 48 Mpx de l’iPhone 18 Pro dispose justement d’une ouverture variable destinée à mieux contrôler la profondeur de champ. Les volumes et les perspectives dessinés par Oscar Niemeyer permettent de montrer très concrètement les différences entre les ouvertures proposées. Bref l'architecte brésilien ne se serait probablement jamais douté que ses courbes serviraient un jour à présenter l’ouverture variable d’un iPhone.

En parcourant la page française consacrée à l’iPhone 18 Pro,. Plusieurs clichés utilisés par Apple pour présenter le nouveau système photo de son smartphone ont été réalisés autour de la Bibliothèque Oscar Niemeyer et duVolcan, Scène nationale du Havre.Sur les images publiées par Apple,. Ce décor sert notamment à illustrer la nouvelle ouverture variable de l’iPhone 18 Pro, capable de fonctionner à ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 ou ƒ/4,0.On retrouve d'ailleurs(site US seulement).Sur une autre série de photos,Et le choix du Havre n’est finalement pas si étonnant. Lesconstituent un terrain particulièrement intéressant pour démontrer les capacités d’un appareil photo.C’est là que la coïncidence devient amusante. À quelques heures de la présentation de l’iPhone 18 Pro (le lundi 7 septembre),Selon les informations initialement rapportées par, la chanteuse était présente le mercredi 9 septembre sur l’esplanade du Volcan. Le périmètre avait été bouclé pour le tournage et. Une autre scène devait également être tournée dans les rues du Havre.Le tournage serait lié à Égrégore, le projet autour de son nouvel album qui doit notamment. Les dernières informations publiées indiquent qu’Antonin Baudry était derrière la caméra pour cette séquence havraise.