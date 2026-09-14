Météo : Weather mini 3.8 répond désormais à vos questions pratiques
Par Laurence - Publié le
Faut-il prendre un parapluie cet après-midi ? Va-t-il faire froid ce soir ? Quel temps fera-t-il pendant les prochaines vacances ? Avec sa version 3.8, Weather mini - Météo voyage ajoute Ask Weather sur iPhone, une nouvelle fonction permettant d’interroger les prévisions météo directement en langage naturel.
Ces derniers temps, les applications regorgent de succession de températures, pourcentages de précipitations ou graphiques, et parfois cela devient compliqué à lire. Aussi Weather mini entend poursuivre sa présentation minimaliste de la météo avec Ask Weather, qui permet de poser directement une question à l'application.
La fonction peut également utiliser le contexte déjà présent dans l'application. Elle tient compte de la ville actuellement affichée, des villes enregistrées mais aussi des prochains voyages. Si un séjour a déjà été préparé avec la fonction Trip Forecasts, il est donc possible d'interroger directement Ask Weather sur la météo attendue à destination sans avoir à préciser de nouveau toutes les informations. Les traditionnelles cartes météo restent évidemment disponibles pour consulter rapidement les prévisions.
Contrairement à la précédente mise à jour, essentiellement consacrée à de petites améliorations en coulisses, Weather mini 3.8 apporte donc quelques changements bien visibles.
Ask Weather est directement accessible depuis l'écran principal de l'application sur iPhone. Les développeurs proposent également un widget circulaire pouvant être installé sur l'écran verrouillé ainsi qu'une action permettant de lancer directement la fonction depuis l'application Raccourcis.
Les utilisateurs réguliers de Trip Forecasts peuvent aussi ajouter un raccourci vers leurs prévisions de voyage sur l'écran principal. Ces différents accès peuvent être personnalisés depuis les Réglages de Weather mini.
Ask Weather peut être essayé gratuitement, mais seulement pour un nombre limité de questions. Une fois ce quota épuisé, il faudra disposer d'un abonnement Weather mini Plus pour continuer à utiliser la fonction. Les développeurs précisent également qu'Ask Weather n'est disponible que dans les régions prises en charge, sans détailler dans les éléments communiqués la liste complète des pays concernés.
Le principe rappelle en tout cas une tendance de plus en plus présente dans les applications : plutôt que de chercher une information dans différentes rubriques, l'utilisateur formule directement ce qu'il souhaite savoir et laisse l'application interpréter les données à sa place.
Cette version 3.8 prépare également l'application aux nouveaux systèmes d'Apple. Weather mini propose notamment un nouveau widget Extra Large Portrait, avec une présentation verticale laissant davantage de place à une vue d'ensemble des prévisions.
L'idée est finalement complémentaire d'Ask Weather : d'un côté, poser une question très précise ; de l'autre, disposer immédiatement d'une vision beaucoup plus large de la météo.
Enfin, le petit robot qui sert de mascotte à Weather mini peut désormais s'installer plus facilement sur l'écran d'accueil. Plusieurs nouvelles icônes alternatives, déclinées dans différentes couleurs, sont disponibles depuis les réglages de l'application.
Ask Weather ne révolutionne évidemment pas les prévisions météo, mais son approche peut être plus naturelle que de devoir analyser plusieurs indicateurs pour répondre à une question finalement très simple : est-ce qu'il va pleuvoir lorsque je vais sortir ?
L'intérêt dépendra surtout de la pertinence des réponses et du nombre de questions incluses gratuitement. Le choix de réserver ensuite Ask Weather à Weather mini Plus risque forcément de limiter son usage pour ceux qui consultent simplement la météo de temps en temps. Pour les autres, l'utilisation du contexte — notamment les villes enregistrées et les voyages — pourrait rendre la fonction assez pratique au quotidien.
POSEZ VOTRE QUESTION
Ces derniers temps, les applications regorgent de succession de températures, pourcentages de précipitations ou graphiques, et parfois cela devient compliqué à lire. Aussi Weather mini entend poursuivre sa présentation minimaliste de la météo avec Ask Weather, qui permet de poser directement une question à l'application.
Aurai-je besoin d’un parapluie cet après-midi?
Va-t-il faire plus froid ce soir? Bref des petites questions pratiques du quotidien : Weather mini analyse les prévisions disponibles pour apporter une réponse correspondant à la demande.
La fonction peut également utiliser le contexte déjà présent dans l'application. Elle tient compte de la ville actuellement affichée, des villes enregistrées mais aussi des prochains voyages. Si un séjour a déjà été préparé avec la fonction Trip Forecasts, il est donc possible d'interroger directement Ask Weather sur la météo attendue à destination sans avoir à préciser de nouveau toutes les informations. Les traditionnelles cartes météo restent évidemment disponibles pour consulter rapidement les prévisions.
UN NOUVEAU BOUTON SUR L’IPHONE
Contrairement à la précédente mise à jour, essentiellement consacrée à de petites améliorations en coulisses, Weather mini 3.8 apporte donc quelques changements bien visibles.
Ask Weather est directement accessible depuis l'écran principal de l'application sur iPhone. Les développeurs proposent également un widget circulaire pouvant être installé sur l'écran verrouillé ainsi qu'une action permettant de lancer directement la fonction depuis l'application Raccourcis.
Les utilisateurs réguliers de Trip Forecasts peuvent aussi ajouter un raccourci vers leurs prévisions de voyage sur l'écran principal. Ces différents accès peuvent être personnalisés depuis les Réglages de Weather mini.
UNE FONCTION PARTIELLEMENT PAYANTE
Ask Weather peut être essayé gratuitement, mais seulement pour un nombre limité de questions. Une fois ce quota épuisé, il faudra disposer d'un abonnement Weather mini Plus pour continuer à utiliser la fonction. Les développeurs précisent également qu'Ask Weather n'est disponible que dans les régions prises en charge, sans détailler dans les éléments communiqués la liste complète des pays concernés.
Le principe rappelle en tout cas une tendance de plus en plus présente dans les applications : plutôt que de chercher une information dans différentes rubriques, l'utilisateur formule directement ce qu'il souhaite savoir et laisse l'application interpréter les données à sa place.
WEATHER MINI SE PRÉPARE AUSSI AUX SYSTÈMES 27
Cette version 3.8 prépare également l'application aux nouveaux systèmes d'Apple. Weather mini propose notamment un nouveau widget Extra Large Portrait, avec une présentation verticale laissant davantage de place à une vue d'ensemble des prévisions.
L'idée est finalement complémentaire d'Ask Weather : d'un côté, poser une question très précise ; de l'autre, disposer immédiatement d'une vision beaucoup plus large de la météo.
Enfin, le petit robot qui sert de mascotte à Weather mini peut désormais s'installer plus facilement sur l'écran d'accueil. Plusieurs nouvelles icônes alternatives, déclinées dans différentes couleurs, sont disponibles depuis les réglages de l'application.
QU’EN PENSER ?
Ask Weather ne révolutionne évidemment pas les prévisions météo, mais son approche peut être plus naturelle que de devoir analyser plusieurs indicateurs pour répondre à une question finalement très simple : est-ce qu'il va pleuvoir lorsque je vais sortir ?
L'intérêt dépendra surtout de la pertinence des réponses et du nombre de questions incluses gratuitement. Le choix de réserver ensuite Ask Weather à Weather mini Plus risque forcément de limiter son usage pour ceux qui consultent simplement la météo de temps en temps. Pour les autres, l'utilisation du contexte — notamment les villes enregistrées et les voyages — pourrait rendre la fonction assez pratique au quotidien.