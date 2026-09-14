iPhone 18 Pro / Pro Max : les délais s’allongent déjà jusqu’en octobre
Par Laurence - Publié le
Les précommandes des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max viennent à peine d’ouvrir que les délais de livraison commencent déjà à sérieusement s’allonger. Un peu partout, la plupart des nouvelles commandes ne seront désormais plus livrées avant la fin septembre, voire courant octobre. Un premier indicateur encourageant pour Apple, même s’il est encore beaucoup trop tôt pour parler de succès.
Apple a ouvert ce samedi les précommandes de ses nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les acheteurs qui ont été parmi les premiers à passer commande devraient recevoir leur appareil ce vendredi 18 septembre, jour également choisi pour leur arrivée dans les Apple Store.
Pour les autres, il faudra désormais faire preuve d’un peu plus de patience. Après seulement quelques jours, les estimations de livraison ont fortement reculé sur l’Apple Store. L’iPhone 18 Pro Max affiche désormais une livraison comprise entre le 6 et le 13 octobre, et ce, quels que soient le coloris et la capacité de stockage sélectionnés. Pour une commande passée aujourd’hui, l’attente pourrait donc approcher un mois.
Notez que certaines revendeurs comme Amazon affichent encore des délais plus raisonnables. Mais chaque années ce derniers peuvent varier au dernier moment !
La situation est légèrement meilleure pour le modèle de 6,3 pouces. Globalement, les configurations de l’iPhone 18 Pro affichent actuellement une estimation comprise entre le 29 septembre et le 6 octobre (aux USA comme en France).
Dans le meilleur des cas, certains acheteurs pourraient donc encore être livrés avant la fin du mois. Mais pour une grande partie des nouvelles commandes, il faut désormais plutôt tabler sur une réception en octobre.
Ces délais peuvent naturellement varier selon les pays, les capacités de stockage et l’évolution des stocks dans les prochaines semaines. Les magasins peuvent aussi avoir un petit stock pour le jour J à condition de faire la queue !
Il est tentant de voir dans ces délais un signe de forte demande, surtout après les interrogations entourant cette nouvelle génération. Plusieurs analystes se sont récemment montrés prudents concernant les iPhone 18 Pro, dont les évolutions matérielles restent assez limitées cette année.
Mais les délais de livraison ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer les ventes. Ils dépendent également du nombre d’appareils qu’Apple avait prévu pour le lancement et de la répartition des stocks entre les différentes régions. Il faudra donc attendre les prochaines semaines et surveiller l’évolution des délais, mais aussi les éventuelles modifications des commandes passées par Apple auprès de ses fournisseurs.
Un autre élément pourrait cette année changer la donne : l’arrivée prochaine de l’iPhone Duo. Le premier modèle pliable d’Apple ne sera proposé qu’un peu plus tard et pourrait attirer une partie des utilisateurs qui auraient habituellement choisi un iPhone Pro ou Pro Max. Les analystes estiment d’ailleurs que le Duo pourrait constituer l’un des principaux moteurs de la gamme cette année, avec environ 7 millions d’unités écoulées d’ici la fin de 2026 selon les dernières prévisions de Jeff Pu.
Les premiers stocks d’iPhone 18 Pro et surtout de Pro Max semblent être partis rapidement. Voir les livraisons du grand modèle repoussées jusqu’à la mi-octobre après seulement quelques jours de précommandes reste donc plutôt encourageant pour Apple.
Il est cependant encore trop tôt pour parler de véritable succès. Les prochaines semaines permettront surtout de voir si ces délais se maintiennent et, surtout, quel impact aura l’arrivée de l’iPhone Duo sur les ventes des modèles Pro traditionnels.
LES PREMIERS IPHONE ARRIVERONT VENDREDI
Apple a ouvert ce samedi les précommandes de ses nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les acheteurs qui ont été parmi les premiers à passer commande devraient recevoir leur appareil ce vendredi 18 septembre, jour également choisi pour leur arrivée dans les Apple Store.
Pour les autres, il faudra désormais faire preuve d’un peu plus de patience. Après seulement quelques jours, les estimations de livraison ont fortement reculé sur l’Apple Store. L’iPhone 18 Pro Max affiche désormais une livraison comprise entre le 6 et le 13 octobre, et ce, quels que soient le coloris et la capacité de stockage sélectionnés. Pour une commande passée aujourd’hui, l’attente pourrait donc approcher un mois.
Notez que certaines revendeurs comme Amazon affichent encore des délais plus raisonnables. Mais chaque années ce derniers peuvent varier au dernier moment !
UN PEU MOINS D’ATTENTE POUR L’IPHONE 18 PRO
La situation est légèrement meilleure pour le modèle de 6,3 pouces. Globalement, les configurations de l’iPhone 18 Pro affichent actuellement une estimation comprise entre le 29 septembre et le 6 octobre (aux USA comme en France).
Dans le meilleur des cas, certains acheteurs pourraient donc encore être livrés avant la fin du mois. Mais pour une grande partie des nouvelles commandes, il faut désormais plutôt tabler sur une réception en octobre.
Ces délais peuvent naturellement varier selon les pays, les capacités de stockage et l’évolution des stocks dans les prochaines semaines. Les magasins peuvent aussi avoir un petit stock pour le jour J à condition de faire la queue !
DÉJÀ UN SUCCÈS POUR LES IPHONE 18 PRO ?
Il est tentant de voir dans ces délais un signe de forte demande, surtout après les interrogations entourant cette nouvelle génération. Plusieurs analystes se sont récemment montrés prudents concernant les iPhone 18 Pro, dont les évolutions matérielles restent assez limitées cette année.
Mais les délais de livraison ne permettent pas, à eux seuls, de mesurer les ventes. Ils dépendent également du nombre d’appareils qu’Apple avait prévu pour le lancement et de la répartition des stocks entre les différentes régions. Il faudra donc attendre les prochaines semaines et surveiller l’évolution des délais, mais aussi les éventuelles modifications des commandes passées par Apple auprès de ses fournisseurs.
Un autre élément pourrait cette année changer la donne : l’arrivée prochaine de l’iPhone Duo. Le premier modèle pliable d’Apple ne sera proposé qu’un peu plus tard et pourrait attirer une partie des utilisateurs qui auraient habituellement choisi un iPhone Pro ou Pro Max. Les analystes estiment d’ailleurs que le Duo pourrait constituer l’un des principaux moteurs de la gamme cette année, avec environ 7 millions d’unités écoulées d’ici la fin de 2026 selon les dernières prévisions de Jeff Pu.
QU’EN PENSER ?
Les premiers stocks d’iPhone 18 Pro et surtout de Pro Max semblent être partis rapidement. Voir les livraisons du grand modèle repoussées jusqu’à la mi-octobre après seulement quelques jours de précommandes reste donc plutôt encourageant pour Apple.
Il est cependant encore trop tôt pour parler de véritable succès. Les prochaines semaines permettront surtout de voir si ces délais se maintiennent et, surtout, quel impact aura l’arrivée de l’iPhone Duo sur les ventes des modèles Pro traditionnels.