iPhone 18 Pro / Pro Max : les délais s’allongent déjà jusqu’en octobre

QU’EN PENSER ?



Les premiers stocks d’iPhone 18 Pro et surtout de Pro Max semblent être partis rapidement. Voir les livraisons du grand modèle repoussées jusqu’à la mi-octobre après seulement quelques jours de précommandes reste donc plutôt encourageant pour Apple.



Il est cependant encore trop tôt pour parler de véritable succès. Les prochaines semaines permettront surtout de voir si ces délais se maintiennent et, surtout, quel impact aura l’arrivée de l’iPhone Duo sur les ventes des modèles Pro traditionnels.