iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : les précommandes sont ouvertes !
Par Laurence - Publié le
C’est parti ! Les précommandes de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max viennent d’ouvrir sur l’Apple Store en ligne. Les nouveaux smartphones d’Apple peuvent désormais être commandés, avec de premières livraisons attendues dès le vendredi 18 septembre.
Comme annoncé un peu plus tôt par Apple, les précommandes des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ont débuté ce samedi 12 septembre à 14 heures (plus ou moins quelques minutes en France métropolitaine, soit 5 heures du matin à Cupertino.
Un calendrier légèrement inhabituel puisque les précommandes des nouveaux iPhone sont traditionnellement lancées un vendredi. Cette année, Apple a toutefois choisi de décaler l’ouverture au samedi afin d’éviter le 11 septembre, une date évidemment très particulière aux États-Unis.
Les commandes sont désormais accessibles depuis l’Apple Store en ligne et l’application Apple Store. Comme chaque année, les délais de livraison pourraient rapidement s’allonger pour certaines configurations, notamment en fonction des coloris et des capacités de stockage les plus demandés.
Pour les plus rapides, les premières livraisons sont annoncées pour le vendredi 18 septembre. C’est également à cette date que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max arriveront officiellement dans les Apple Store et chez les revendeurs.
Il faudra donc patienter encore quelques jours avant de pouvoir découvrir physiquement les nouveaux modèles, notamment leurs nouveaux coloris. D’ici là, ceux qui ont déjà fait leur choix peuvent désormais passer commande.
Update à 14h30 : si quelques modèles d'iPhone 18 Pro Max sont déjà passés en livraison au 24-29 septembre, beaucoup restent encore disponibles pour le 18 septembre. Que faut-il y voir ? Un intérêt moindre (tout le monde attend le Duo ? le prix est trop élevé?) ? Des stocks plus importants que prévus ? En attendant, la précédente génération est encore disponible chez les revendeurs à des prix très interessants, on vous a mis les liens en fin de news si vous étiez intéressés.
Comme souvent avec les nouveaux iPhone, la principale inconnue concerne désormais les délais de livraison. Certaines variantes pourraient devenir plus difficiles à obtenir dans les prochaines heures si la demande est importante. Si un modèle, une couleur ou une capacité précise vous intéresse et que vous souhaitez être livré dès le 18 septembre, mieux vaut probablement ne pas trop attendre. Et vous, avez-vous précommandé un iPhone 18 Pro ou un iPhone 18 Pro Max ? Et si oui, dans quelle couleur et avec quelle capacité de stockage ?
TOP DÉPART !
Comme annoncé un peu plus tôt par Apple, les précommandes des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ont débuté ce samedi 12 septembre à 14 heures (plus ou moins quelques minutes en France métropolitaine, soit 5 heures du matin à Cupertino.
Un calendrier légèrement inhabituel puisque les précommandes des nouveaux iPhone sont traditionnellement lancées un vendredi. Cette année, Apple a toutefois choisi de décaler l’ouverture au samedi afin d’éviter le 11 septembre, une date évidemment très particulière aux États-Unis.
Les commandes sont désormais accessibles depuis l’Apple Store en ligne et l’application Apple Store. Comme chaque année, les délais de livraison pourraient rapidement s’allonger pour certaines configurations, notamment en fonction des coloris et des capacités de stockage les plus demandés.
PREMIÈRES LIVRAISONS LE 18 SEPTEMBRE
Pour les plus rapides, les premières livraisons sont annoncées pour le vendredi 18 septembre. C’est également à cette date que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max arriveront officiellement dans les Apple Store et chez les revendeurs.
Il faudra donc patienter encore quelques jours avant de pouvoir découvrir physiquement les nouveaux modèles, notamment leurs nouveaux coloris. D’ici là, ceux qui ont déjà fait leur choix peuvent désormais passer commande.
Update à 14h30 : si quelques modèles d'iPhone 18 Pro Max sont déjà passés en livraison au 24-29 septembre, beaucoup restent encore disponibles pour le 18 septembre. Que faut-il y voir ? Un intérêt moindre (tout le monde attend le Duo ? le prix est trop élevé?) ? Des stocks plus importants que prévus ? En attendant, la précédente génération est encore disponible chez les revendeurs à des prix très interessants, on vous a mis les liens en fin de news si vous étiez intéressés.
QU’EN PENSER ?
Comme souvent avec les nouveaux iPhone, la principale inconnue concerne désormais les délais de livraison. Certaines variantes pourraient devenir plus difficiles à obtenir dans les prochaines heures si la demande est importante. Si un modèle, une couleur ou une capacité précise vous intéresse et que vous souhaitez être livré dès le 18 septembre, mieux vaut probablement ne pas trop attendre. Et vous, avez-vous précommandé un iPhone 18 Pro ou un iPhone 18 Pro Max ? Et si oui, dans quelle couleur et avec quelle capacité de stockage ?