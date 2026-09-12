iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : les précommandes sont ouvertes !

TOP DÉPART !

PREMIÈRES LIVRAISONS LE 18 SEPTEMBRE

Update à 14h30

QU’EN PENSER ?



Comme souvent avec les nouveaux iPhone, la principale inconnue concerne désormais les délais de livraison. Certaines variantes pourraient devenir plus difficiles à obtenir dans les prochaines heures si la demande est importante. Si un modèle, une couleur ou une capacité précise vous intéresse et que vous souhaitez être livré dès le 18 septembre, mieux vaut probablement ne pas trop attendre. Et vous, avez-vous précommandé un iPhone 18 Pro ou un iPhone 18 Pro Max ? Et si oui, dans quelle couleur et avec quelle capacité de stockage ?

(plus ou moins quelques minutes en France métropolitaine, soit 5 heures du matin à Cupertino.Un calendrier légèrement inhabituel puisque les précommandes des nouveaux iPhone sont traditionnellement lancées un vendredi. Cette année, Apple a toutefois choisi de décaler l’ouverture au samedi afin d’, une date évidemment très particulière aux États-Unis.. Comme chaque année, les délais de livraison pourraient rapidement s’allonger pour certaines configurations, notamment en fonction des coloris et des capacités de stockage les plus demandés.C’est également à cette date que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max arriveront officiellement dans les Apple Store et chez les revendeurs.Il faudra donc patienter encore. D’ici là, ceux qui ont déjà fait leur choix peuvent désormais passer commande.