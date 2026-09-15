Aux Emmy Awards, John Ternus sort négligemment son iPhone Duo

UN IPHONE DUO SUR LE TAPIS ROUGE

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JOHN TERNUS JOUE DÉJÀ LES VRP

QU’EN PENSER ?



Cette apparition n’a évidemment rien d’une véritable démonstration technique. Elle permet surtout à Apple de faire apparaître son iPhone Duo dans un environnement beaucoup plus glamour qu’un Apple Store, au milieu des acteurs et des producteurs réunis pour les Emmy Awards.



Le timing est d’autant plus intéressant que la cérémonie constitue également une vitrine majeure pour Apple TV. Entre télévision et iPhone pliable, John Ternus avait donc quelques bonnes raisons de faire le déplacement.



Pour le grand public, il faudra être beaucoup plus patient. Les précommandes de l’iPhone Duo ne débuteront que le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre. Son prix commencera à 2 339 euros en France (et 1999 euros aux USA).



. Après avoir présenté les nouveaux produits Apple lors de son premier keynote à la tête de l’entreprise,pour sortir un iPhone Duo directement de la poche de sa veste de smoking, et ce, à la demande totalementfortuite d'une journaliste (). Evidemment,—assez obscur (mais est-ce l'angle de la caméra, des paramétrages de lumière volontairement bas, ou autre...). Mais le lieu est plutôt bien choisi pour Apple : le Duo ne sera commercialisé que le mois prochain et l'appareil reste difficile à croiser dans la nature.Ce petit passage aux Emmy Awards est aussi symbolique pour le nouveau patron d’Apple. John Ternus a officiellement succédé à Tim Cook le 1er septembre et vient tout juste de réaliser son premier grand lancement de produits en tant que CEO.Et. L’iPhone Duo constitue la principale nouveauté de cette rentrée avec son écran extérieur de 5,4 pouces et surtout son écran intérieur pliable de 7,6 pouces. Apple le présente comme la transformation la plus importante de l’iPhone depuis le modèle original.Le smartphone est également particulièrement facile à mettre en scène : fermé, son format compact permet justement de le glisser dans une poche, comme John Ternus vient de le démontrer assez naturellement.