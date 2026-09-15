Aux Emmy Awards, John Ternus sort négligemment son iPhone Duo
Par Laurence - Publié le
À peine deux semaines après avoir pris la tête d’Apple, John Ternus semble déjà parfaitement endosser son nouveau rôle. Présent aux Emmy Awards, le successeur de Tim Cook n’a pas hésité à sortir de sa veste un iPhone Duo encore indisponible dans le commerce pour en faire une petite démonstration.
John Ternus n’aura pas attendu longtemps avant de prendre ses habitudes de CEO. Après avoir présenté les nouveaux produits Apple lors de son premier keynote à la tête de l’entreprise, le dirigeant était présent dimanche soir à la cérémonie des Emmy Awards.
Fouler le tapis rouge était la parfaite occasion pour sortir un iPhone Duo directement de la poche de sa veste de smoking, et ce, à la demande totalement
peu fortuite d'une journaliste (attention les oreilles lors du visionnage de la vidéo ci-dessous). Evidemment, on ne voit pas grand chose de l'écran —assez obscur (mais est-ce l'angle de la caméra, des paramétrages de lumière volontairement bas, ou autre...). Mais le lieu est plutôt bien choisi pour Apple : le Duo ne sera commercialisé que le mois prochain et l'appareil reste difficile à croiser dans la nature.
Ce petit passage aux Emmy Awards est aussi symbolique pour le nouveau patron d’Apple. John Ternus a officiellement succédé à Tim Cook le 1er septembre et vient tout juste de réaliser son premier grand lancement de produits en tant que CEO.
Et difficile de choisir meilleur produit pour marquer cette transition. L’iPhone Duo constitue la principale nouveauté de cette rentrée avec son écran extérieur de 5,4 pouces et surtout son écran intérieur pliable de 7,6 pouces. Apple le présente comme la transformation la plus importante de l’iPhone depuis le modèle original.
Le smartphone est également particulièrement facile à mettre en scène : fermé, son format compact permet justement de le glisser dans une poche, comme John Ternus vient de le démontrer assez naturellement.
Cette apparition n’a évidemment rien d’une véritable démonstration technique. Elle permet surtout à Apple de faire apparaître son iPhone Duo dans un environnement beaucoup plus glamour qu’un Apple Store, au milieu des acteurs et des producteurs réunis pour les Emmy Awards.
Le timing est d’autant plus intéressant que la cérémonie constitue également une vitrine majeure pour Apple TV. Entre télévision et iPhone pliable, John Ternus avait donc quelques bonnes raisons de faire le déplacement.
Pour le grand public, il faudra être beaucoup plus patient. Les précommandes de l’iPhone Duo ne débuteront que le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre. Son prix commencera à 2 339 euros en France (et 1999 euros aux USA).
UN IPHONE DUO SUR LE TAPIS ROUGE
John Ternus n’aura pas attendu longtemps avant de prendre ses habitudes de CEO. Après avoir présenté les nouveaux produits Apple lors de son premier keynote à la tête de l’entreprise, le dirigeant était présent dimanche soir à la cérémonie des Emmy Awards.
Fouler le tapis rouge était la parfaite occasion pour sortir un iPhone Duo directement de la poche de sa veste de smoking, et ce, à la demande totalement
JOHN TERNUS JOUE DÉJÀ LES VRP
Ce petit passage aux Emmy Awards est aussi symbolique pour le nouveau patron d’Apple. John Ternus a officiellement succédé à Tim Cook le 1er septembre et vient tout juste de réaliser son premier grand lancement de produits en tant que CEO.
Et difficile de choisir meilleur produit pour marquer cette transition. L’iPhone Duo constitue la principale nouveauté de cette rentrée avec son écran extérieur de 5,4 pouces et surtout son écran intérieur pliable de 7,6 pouces. Apple le présente comme la transformation la plus importante de l’iPhone depuis le modèle original.
Le smartphone est également particulièrement facile à mettre en scène : fermé, son format compact permet justement de le glisser dans une poche, comme John Ternus vient de le démontrer assez naturellement.
QU’EN PENSER ?
Cette apparition n’a évidemment rien d’une véritable démonstration technique. Elle permet surtout à Apple de faire apparaître son iPhone Duo dans un environnement beaucoup plus glamour qu’un Apple Store, au milieu des acteurs et des producteurs réunis pour les Emmy Awards.
Le timing est d’autant plus intéressant que la cérémonie constitue également une vitrine majeure pour Apple TV. Entre télévision et iPhone pliable, John Ternus avait donc quelques bonnes raisons de faire le déplacement.
Pour le grand public, il faudra être beaucoup plus patient. Les précommandes de l’iPhone Duo ne débuteront que le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre. Son prix commencera à 2 339 euros en France (et 1999 euros aux USA).