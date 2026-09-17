Une expo photo shootée à l'iPhone 18 Pro

What Holds Us

TROIS PHOTOGRAPHES, TROIS UNIVERS

Shot on iPhone

What Holds Us

JIMMY CHIN EMMÈNE L’IPHONE EN MONTAGNE

JACK DAVISON JOUE AVEC LA LUMIÈRE ET L’ARGILE

ALEX PRAGER MET L’IPHONE À L’ÉPREUVE DES FOULES

QU’EN PENSER ?



Il faut évidemment garder à l’esprit qu’il s’agit d’une opération organisée par Apple et réalisée par trois photographes professionnels disposant de conditions de production très éloignées de celles d’un utilisateur ordinaire. Les images ne constituent donc pas un test des performances de l’iPhone 18 Pro.



L’exposition reste néanmoins intéressante pour une autre raison : elle montre jusqu’où un smartphone peut aujourd’hui être intégré dans un véritable travail photographique professionnel. Entre RAW, Ultra grand-angle 48 MP, téléobjectif et ouverture variable, l’iPhone 18 Pro dispose désormais d’outils qui étaient encore largement réservés aux appareils photo spécialisés il y a quelques années.

Après ses traditionnelles campagnes, Apple passe cette fois par une véritable exposition photographique. Baptisée, celle-ci a été imaginée autour des liens humains, à travers les notions de regard, de contact, d’attention ou d’expériences partagées.La sélection a été confiée à Kathy Ryan, ancienne directrice de la photographie du New York Times Magazine. Trois photographes ont été invités à travailler exclusivement avec l’iPhone 18 Pro : Alex Prager, Jack Davison et Jimmy Chin.L’exposition ouvrira à New York du 18 au 20 septembre, avant de rejoindre Londres puis Shanghai dans les prochains mois.: les Bugaboos, en Colombie-Britannique, où il a photographié des alpinistes, dont Conrad Anker, au milieu des glaciers et des parois rocheuses.Le photographe et réalisateur a notamment utilisépour restituer l’échelle des paysages, mais aussi le téléobjectif pour isoler les détails de la neige et de la glace.. Dans ces conditions, le faible encombrement de l’iPhone constituait évidemment un avantage par rapport à un équipement photographique traditionnel beaucoup plus lourd.Dans un ancien entrepôt de sucre londonien, le photographe s’est concentré sur les mains, les corps et l’argile, avec des portraits très contrastés jouant sur les noirs, les blancs, les ombres et les textures.Il explique notamment, de travailler avec des vitesses d’obturation plus lentes et surtout de photographier en RAW.: celui-ci masque beaucoup moins le visage du photographe qu’un appareil traditionnel, permettant de conserver plus facilement le contact visuel avec le modèle.Les photographies alternent entre plans très larges, vues plongeantes et portraits plus rapprochés, dans une ambiance volontairement cinématographique.. Les trois projets exploitent ainsi différemment les nouveautés photographiques de l’iPhone 18 Pro, notamment son ouverture variable, introduite cette année pour offrir davantage de contrôle sur la prise de vue et améliorer les performances en basse lumière.