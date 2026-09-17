Une expo photo shootée à l'iPhone 18 Pro
Par Laurence - Publié le
Apple veut une nouvelle fois démontrer que l’iPhone peut dépasser le cadre de la photographie du quotidien. Pour l’exposition
Après ses traditionnelles campagnes
La sélection a été confiée à Kathy Ryan, ancienne directrice de la photographie du New York Times Magazine. Trois photographes ont été invités à travailler exclusivement avec l’iPhone 18 Pro : Alex Prager, Jack Davison et Jimmy Chin.
L’exposition ouvrira à New York du 18 au 20 septembre, avant de rejoindre Londres puis Shanghai dans les prochains mois.
Jimmy Chin a choisi un environnement particulièrement exigeant : les Bugaboos, en Colombie-Britannique, où il a photographié des alpinistes, dont Conrad Anker, au milieu des glaciers et des parois rocheuses.
Le photographe et réalisateur a notamment utilisé l’Ultra grand-angle Fusion 48 MP pour restituer l’échelle des paysages, mais aussi le téléobjectif pour isoler les détails de la neige et de la glace.
Certaines prises de vue ont été réalisées avec des vents atteignant près de 110 km/h. Dans ces conditions, le faible encombrement de l’iPhone constituait évidemment un avantage par rapport à un équipement photographique traditionnel beaucoup plus lourd.
Changement complet d’ambiance pour Jack Davison. Dans un ancien entrepôt de sucre londonien, le photographe s’est concentré sur les mains, les corps et l’argile, avec des portraits très contrastés jouant sur les noirs, les blancs, les ombres et les textures.
Il explique notamment avoir profité de la possibilité de changer rapidement d’objectif, de travailler avec des vitesses d’obturation plus lentes et surtout de photographier en RAW.
Davison souligne également un autre avantage du smartphone : celui-ci masque beaucoup moins le visage du photographe qu’un appareil traditionnel, permettant de conserver plus facilement le contact visuel avec le modèle.
Alex Prager a de son côté utilisé l’iPhone 18 Pro sur un plateau à Los Angeles pour construire de vastes scènes peuplées de nombreux figurants. Les photographies alternent entre plans très larges, vues plongeantes et portraits plus rapprochés, dans une ambiance volontairement cinématographique.
Une manière aussi de mettre à l’épreuve la définition du nouveau système photo, avec de nombreuses personnes et une multitude de détails dans chaque image. Les trois projets exploitent ainsi différemment les nouveautés photographiques de l’iPhone 18 Pro, notamment son ouverture variable, introduite cette année pour offrir davantage de contrôle sur la prise de vue et améliorer les performances en basse lumière.
Il faut évidemment garder à l’esprit qu’il s’agit d’une opération organisée par Apple et réalisée par trois photographes professionnels disposant de conditions de production très éloignées de celles d’un utilisateur ordinaire. Les images ne constituent donc pas un test des performances de l’iPhone 18 Pro.
L’exposition reste néanmoins intéressante pour une autre raison : elle montre jusqu’où un smartphone peut aujourd’hui être intégré dans un véritable travail photographique professionnel. Entre RAW, Ultra grand-angle 48 MP, téléobjectif et ouverture variable, l’iPhone 18 Pro dispose désormais d’outils qui étaient encore largement réservés aux appareils photo spécialisés il y a quelques années.
What Holds Us, trois photographes — Alex Prager, Jack Davison et Jimmy Chin — ont travaillé exclusivement avec l’iPhone 18 Pro, dans des conditions allant du studio aux sommets de Colombie-Britannique.
TROIS PHOTOGRAPHES, TROIS UNIVERS
Après ses traditionnelles campagnes
Shot on iPhone, Apple passe cette fois par une véritable exposition photographique. Baptisée
What Holds Us, celle-ci a été imaginée autour des liens humains, à travers les notions de regard, de contact, d’attention ou d’expériences partagées.
La sélection a été confiée à Kathy Ryan, ancienne directrice de la photographie du New York Times Magazine. Trois photographes ont été invités à travailler exclusivement avec l’iPhone 18 Pro : Alex Prager, Jack Davison et Jimmy Chin.
L’exposition ouvrira à New York du 18 au 20 septembre, avant de rejoindre Londres puis Shanghai dans les prochains mois.
JIMMY CHIN EMMÈNE L’IPHONE EN MONTAGNE
Jimmy Chin a choisi un environnement particulièrement exigeant : les Bugaboos, en Colombie-Britannique, où il a photographié des alpinistes, dont Conrad Anker, au milieu des glaciers et des parois rocheuses.
Le photographe et réalisateur a notamment utilisé l’Ultra grand-angle Fusion 48 MP pour restituer l’échelle des paysages, mais aussi le téléobjectif pour isoler les détails de la neige et de la glace.
Certaines prises de vue ont été réalisées avec des vents atteignant près de 110 km/h. Dans ces conditions, le faible encombrement de l’iPhone constituait évidemment un avantage par rapport à un équipement photographique traditionnel beaucoup plus lourd.
JACK DAVISON JOUE AVEC LA LUMIÈRE ET L’ARGILE
Changement complet d’ambiance pour Jack Davison. Dans un ancien entrepôt de sucre londonien, le photographe s’est concentré sur les mains, les corps et l’argile, avec des portraits très contrastés jouant sur les noirs, les blancs, les ombres et les textures.
Il explique notamment avoir profité de la possibilité de changer rapidement d’objectif, de travailler avec des vitesses d’obturation plus lentes et surtout de photographier en RAW.
Davison souligne également un autre avantage du smartphone : celui-ci masque beaucoup moins le visage du photographe qu’un appareil traditionnel, permettant de conserver plus facilement le contact visuel avec le modèle.
ALEX PRAGER MET L’IPHONE À L’ÉPREUVE DES FOULES
Alex Prager a de son côté utilisé l’iPhone 18 Pro sur un plateau à Los Angeles pour construire de vastes scènes peuplées de nombreux figurants. Les photographies alternent entre plans très larges, vues plongeantes et portraits plus rapprochés, dans une ambiance volontairement cinématographique.
Une manière aussi de mettre à l’épreuve la définition du nouveau système photo, avec de nombreuses personnes et une multitude de détails dans chaque image. Les trois projets exploitent ainsi différemment les nouveautés photographiques de l’iPhone 18 Pro, notamment son ouverture variable, introduite cette année pour offrir davantage de contrôle sur la prise de vue et améliorer les performances en basse lumière.
QU’EN PENSER ?
Il faut évidemment garder à l’esprit qu’il s’agit d’une opération organisée par Apple et réalisée par trois photographes professionnels disposant de conditions de production très éloignées de celles d’un utilisateur ordinaire. Les images ne constituent donc pas un test des performances de l’iPhone 18 Pro.
L’exposition reste néanmoins intéressante pour une autre raison : elle montre jusqu’où un smartphone peut aujourd’hui être intégré dans un véritable travail photographique professionnel. Entre RAW, Ultra grand-angle 48 MP, téléobjectif et ouverture variable, l’iPhone 18 Pro dispose désormais d’outils qui étaient encore largement réservés aux appareils photo spécialisés il y a quelques années.