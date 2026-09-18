iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 : préparez-vous à une mise à jour dès le déballage

QU’EN PENSER ?



Rien de réellement inquiétant ici : ces mises à jour Day One sont surtout la conséquence du décalage entre la fabrication des appareils et la finalisation de leur logiciel. Elles permettent à Apple de continuer à corriger iOS et watchOS jusqu’au dernier moment sans retarder la production. Mais pour ceux qui recevront leur iPhone 18 Pro ou leur nouvelle Apple Watch demain, un conseil : prévoyez une connexion Wi-Fi et un peu de temps avant de partir jouer avec votre nouveau jouet.