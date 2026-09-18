iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 : préparez-vous à une mise à jour dès le déballage
Par Laurence - Publié le
Les premiers iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 arriveront chez leurs propriétaires demain, vendredi 18 septembre. Mais avant de réellement profiter de leur nouveau jouet, les acheteurs devront passer par une étape désormais presque traditionnelle : installer immédiatement une mise à jour logicielle. Les appareils ont en effet quitté les usines avec une version antérieure d’iOS 27 ou de watchOS 27.
Si vous attendiez fébrilement de griller les étapes en déballant votre iPhone 18 Pro ou iPhone 18 Pro Max demain, il va falloir attendre un petit peu, juste le temps d'installer une mise à jour pendant la configuration de l’appareil. Les premiers exemplaires sont livrés avec une variante d’iOS 27 portant les numéros de build 24A427 ou 24A8428. Or, la version finale d’iOS 27 proposée depuis cette semaine au grand public correspond à la build 24A437.
Les iPhone ayant évidemment été fabriqués, configurés et expédiés plusieurs semaines avant leur commercialisation, ils n’ont pas pu recevoir la toute dernière version du système avant de quitter les chaînes de production. Une mise à jour devrait donc être proposée pendant la procédure de configuration, avant même que les nouveaux propriétaires puissent réellement commencer à utiliser leur appareil.
Pas de surprises pour les autres produits. Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 sont dans une situation similaire. Les modèles expédiés aux premiers acheteurs embarquent une version de watchOS 27 portant le numéro 24R359. La version publique de watchOS 27 est toutefois la build 24R364. Là encore, une mise à jour sera donc nécessaire pour disposer immédiatement de la dernière version du système.
Ce passage obligé pourrait légèrement allonger la configuration des nouvelles montres, surtout pour ceux qui comptaient les utiliser dès leur sortie de la boîte. La situation n’a cependant rien d’exceptionnel. Entre le moment où Apple lance la production en masse d’un nouvel appareil et celui où celui-ci arrive dans les rayons, les équipes logicielles continuent à travailler sur iOS et watchOS. Les exemplaires déjà emballés conservent donc la version disponible au moment de leur fabrication.
Les AirPods 5, également attendus ce vendredi 18 septembre, pourraient eux aussi recevoir rapidement un nouveau firmware. La procédure sera toutefois beaucoup plus discrète. Contrairement à l’iPhone ou à l’Apple Watch, les écouteurs d’Apple installent automatiquement leurs mises à jour en arrière-plan lorsqu’ils remplissent les conditions nécessaires.
Apple a récemment publié le firmware 9A350 pour ses AirPods afin d’assurer la prise en charge des nouvelles fonctions liées à iOS 27. Les AirPods 5 devraient donc récupérer automatiquement la version logicielle adaptée après leur première utilisation.
Rien de réellement inquiétant ici : ces mises à jour Day One sont surtout la conséquence du décalage entre la fabrication des appareils et la finalisation de leur logiciel. Elles permettent à Apple de continuer à corriger iOS et watchOS jusqu’au dernier moment sans retarder la production. Mais pour ceux qui recevront leur iPhone 18 Pro ou leur nouvelle Apple Watch demain, un conseil : prévoyez une connexion Wi-Fi et un peu de temps avant de partir jouer avec votre nouveau jouet.
UNE MISE À JOUR DÈS L’ACTIVATION DES IPHONE 18 PRO
Si vous attendiez fébrilement de griller les étapes en déballant votre iPhone 18 Pro ou iPhone 18 Pro Max demain, il va falloir attendre un petit peu, juste le temps d'installer une mise à jour pendant la configuration de l’appareil. Les premiers exemplaires sont livrés avec une variante d’iOS 27 portant les numéros de build 24A427 ou 24A8428. Or, la version finale d’iOS 27 proposée depuis cette semaine au grand public correspond à la build 24A437.
Les iPhone ayant évidemment été fabriqués, configurés et expédiés plusieurs semaines avant leur commercialisation, ils n’ont pas pu recevoir la toute dernière version du système avant de quitter les chaînes de production. Une mise à jour devrait donc être proposée pendant la procédure de configuration, avant même que les nouveaux propriétaires puissent réellement commencer à utiliser leur appareil.
MÊME TRAITEMENT POUR LES APPLE WATCH
Pas de surprises pour les autres produits. Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 sont dans une situation similaire. Les modèles expédiés aux premiers acheteurs embarquent une version de watchOS 27 portant le numéro 24R359. La version publique de watchOS 27 est toutefois la build 24R364. Là encore, une mise à jour sera donc nécessaire pour disposer immédiatement de la dernière version du système.
Ce passage obligé pourrait légèrement allonger la configuration des nouvelles montres, surtout pour ceux qui comptaient les utiliser dès leur sortie de la boîte. La situation n’a cependant rien d’exceptionnel. Entre le moment où Apple lance la production en masse d’un nouvel appareil et celui où celui-ci arrive dans les rayons, les équipes logicielles continuent à travailler sur iOS et watchOS. Les exemplaires déjà emballés conservent donc la version disponible au moment de leur fabrication.
ET PROBABLEMENT UNE MISE À JOUR POUR LES AIRPODS 5
Les AirPods 5, également attendus ce vendredi 18 septembre, pourraient eux aussi recevoir rapidement un nouveau firmware. La procédure sera toutefois beaucoup plus discrète. Contrairement à l’iPhone ou à l’Apple Watch, les écouteurs d’Apple installent automatiquement leurs mises à jour en arrière-plan lorsqu’ils remplissent les conditions nécessaires.
Apple a récemment publié le firmware 9A350 pour ses AirPods afin d’assurer la prise en charge des nouvelles fonctions liées à iOS 27. Les AirPods 5 devraient donc récupérer automatiquement la version logicielle adaptée après leur première utilisation.
QU’EN PENSER ?
Rien de réellement inquiétant ici : ces mises à jour Day One sont surtout la conséquence du décalage entre la fabrication des appareils et la finalisation de leur logiciel. Elles permettent à Apple de continuer à corriger iOS et watchOS jusqu’au dernier moment sans retarder la production. Mais pour ceux qui recevront leur iPhone 18 Pro ou leur nouvelle Apple Watch demain, un conseil : prévoyez une connexion Wi-Fi et un peu de temps avant de partir jouer avec votre nouveau jouet.