Pourquoi il n'y a pas d'Apple Pencil mini pour l'iPhone Duo

UN APPLE PENCIL PLUS PETIT POUR L’IPHONE DUO

DES PROBLÈMES TECHNIQUES AVANT LA PRODUCTION

problèmes techniques

IL FAUDRA ATTENDRE LA FIN DE L’ANNÉE

QU’EN PENSER ?



L’abandon de ce projet ne signifie pas nécessairement sa disparition définitive. Tout dépendrait de la nature des problèmes rencontrés avant la production. Si ceux-ci concernent principalement le Pencil, Apple pourrait éventuellement reprendre son développement pour une prochaine génération. En revanche, si la difficulté vient de la conception même de l’iPhone Duo et de son système de fixation ou de recharge magnétique, il faudra probablement attendre une évolution matérielle du smartphone.



Le choix de l’Apple Pencil USB-C ressemble donc davantage à une solution de repli qu’au plan initial d’Apple. Elle permet au constructeur d’offrir la fonction promise sans avoir à lancer un nouvel accessoire uniquement destiné à l’iPhone Duo. Mais un Pencil compact pouvant rester accroché à la charnière aurait évidemment été beaucoup plus cohérent avec un appareil destiné à être transporté dans une poche. Et si Apple parvient à résoudre les difficultés techniques rencontrées, l’idée pourrait parfaitement revenir avec un futur iPhone Duo.

Avant la présentation de l’iPhone Duo, Mark Gurman avait évoqué. Le journaliste de Bloomberg estimait toutefois que sa commercialisation était loin d’être acquise.L’histoire était visiblement plus avancée qu’on ne le pensait. Selon lui, la prise en charge d’un stylet aurait toujours fait partie de la feuille de route de l’iPhone Duo et lApple aurait développé un Pencil plus petit que les modèles destinés aux iPad. Ses dimensions auraient été adaptées à celles du smartphone et il devait venir se fixersur le côté de la charnière. La solution aurait été beaucoup plus pratique pour transporter les deux produits ensemble.Ce Pencil aurait cependant rencontré desavant son passage en production de masse, poussant Cupertino àle projet.ne précise pas exactement l’origine de ces difficultés. Elles pourraient provenir du Pencil lui-même, mais également duApple aurait alors choisi une solution beaucoup plus simple :Cette décision explique aussi pourquoi le Pencil ne pourra pas être utilisé immédiatement avec l’iPhone Duo.Lors de la présentation de son smartphone pliable, Apple a confirmé sa compatibilité avec l’Apple Pencil USB-C, tout en précisant que. Selon Mark Gurman, il ne suffit en effet pas d’activer une option dans iOS. L’iPhone Duo n’ayant pas été initialement développé pour fonctionner avec ce modèle précis de Pencil, etCe travail serait actuellement en cours en interne. Apple avait annoncé une disponibilitéet Bloomberg estime qu’il faut prendre cette indication presque au pied de la lettre : la prise en charge pourrait n’arriver que très tard en 2026. L’Apple Pencil USB-C présente également une contrainte par rapport au modèle initialement imaginé