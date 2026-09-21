Pourquoi il n'y a pas d'Apple Pencil mini pour l'iPhone Duo
Par Laurence - Publié le
La prise en charge de l’Apple Pencil par l’iPhone Duo aurait dû être beaucoup plus ambitieuse. Selon Mark Gurman, Apple avait développé un nouveau Pencil plus compact, capable de se fixer sur la charnière du smartphone pliable. Des problèmes techniques auraient finalement poussé la firme à abandonner ce projet au profit de l’Apple Pencil USB-C.
Avant la présentation de l’iPhone Duo, Mark Gurman avait évoqué la possibilité qu’Apple développe un nouvel Apple Pencil spécifiquement destiné à son premier iPhone pliable. Le journaliste de Bloomberg estimait toutefois que sa commercialisation était loin d’être acquise.
L’histoire était visiblement plus avancée qu’on ne le pensait. Selon lui, la prise en charge d’un stylet aurait toujours fait partie de la feuille de route de l’iPhone Duo et le smartphone aurait été conçu dès le départ avec cet usage en tête.
Apple aurait développé un Pencil plus petit que les modèles destinés aux iPad. Ses dimensions auraient été adaptées à celles du smartphone et il devait venir se fixer magnétiquement sur le côté de la charnière. La solution aurait été beaucoup plus pratique pour transporter les deux produits ensemble.
Ce Pencil aurait cependant rencontré des
Apple aurait alors choisi une solution beaucoup plus simple : rendre son smartphone compatible avec l’Apple Pencil USB-C déjà commercialisé pour les iPad. Cette décision explique aussi pourquoi le Pencil ne pourra pas être utilisé immédiatement avec l’iPhone Duo.
Lors de la présentation de son smartphone pliable, Apple a confirmé sa compatibilité avec l’Apple Pencil USB-C, tout en précisant que la fonction arriverait ultérieurement dans l’année. Selon Mark Gurman, il ne suffit en effet pas d’activer une option dans iOS. L’iPhone Duo n’ayant pas été initialement développé pour fonctionner avec ce modèle précis de Pencil, et Apple doit adapter son logiciel et réaliser de nombreux tests de compatibilité.
Ce travail serait actuellement en cours en interne. Apple avait annoncé une disponibilité avant la fin de l’année et Bloomberg estime qu’il faut prendre cette indication presque au pied de la lettre : la prise en charge pourrait n’arriver que très tard en 2026. L’Apple Pencil USB-C présente également une contrainte par rapport au modèle initialement imaginé : il ne pourra pas simplement rester fixé à la charnière de l’iPhone. Il faudra donc le transporter séparément et le connecter en USB-C pour le recharger et l’appairer.
L’abandon de ce projet ne signifie pas nécessairement sa disparition définitive. Tout dépendrait de la nature des problèmes rencontrés avant la production. Si ceux-ci concernent principalement le Pencil, Apple pourrait éventuellement reprendre son développement pour une prochaine génération. En revanche, si la difficulté vient de la conception même de l’iPhone Duo et de son système de fixation ou de recharge magnétique, il faudra probablement attendre une évolution matérielle du smartphone.
Le choix de l’Apple Pencil USB-C ressemble donc davantage à une solution de repli qu’au plan initial d’Apple. Elle permet au constructeur d’offrir la fonction promise sans avoir à lancer un nouvel accessoire uniquement destiné à l’iPhone Duo. Mais un Pencil compact pouvant rester accroché à la charnière aurait évidemment été beaucoup plus cohérent avec un appareil destiné à être transporté dans une poche. Et si Apple parvient à résoudre les difficultés techniques rencontrées, l’idée pourrait parfaitement revenir avec un futur iPhone Duo.
UN APPLE PENCIL PLUS PETIT POUR L’IPHONE DUO
Avant la présentation de l’iPhone Duo, Mark Gurman avait évoqué la possibilité qu’Apple développe un nouvel Apple Pencil spécifiquement destiné à son premier iPhone pliable. Le journaliste de Bloomberg estimait toutefois que sa commercialisation était loin d’être acquise.
L’histoire était visiblement plus avancée qu’on ne le pensait. Selon lui, la prise en charge d’un stylet aurait toujours fait partie de la feuille de route de l’iPhone Duo et le smartphone aurait été conçu dès le départ avec cet usage en tête.
Apple aurait développé un Pencil plus petit que les modèles destinés aux iPad. Ses dimensions auraient été adaptées à celles du smartphone et il devait venir se fixer magnétiquement sur le côté de la charnière. La solution aurait été beaucoup plus pratique pour transporter les deux produits ensemble.
DES PROBLÈMES TECHNIQUES AVANT LA PRODUCTION
Ce Pencil aurait cependant rencontré des
problèmes techniquesavant son passage en production de masse, poussant Cupertino à abandonner le projet. Bloomberg ne précise pas exactement l’origine de ces difficultés. Elles pourraient provenir du Pencil lui-même, mais également du système permettant de le fixer et éventuellement de le recharger magnétiquement sur l’iPhone Duo.
Apple aurait alors choisi une solution beaucoup plus simple : rendre son smartphone compatible avec l’Apple Pencil USB-C déjà commercialisé pour les iPad. Cette décision explique aussi pourquoi le Pencil ne pourra pas être utilisé immédiatement avec l’iPhone Duo.
IL FAUDRA ATTENDRE LA FIN DE L’ANNÉE
Lors de la présentation de son smartphone pliable, Apple a confirmé sa compatibilité avec l’Apple Pencil USB-C, tout en précisant que la fonction arriverait ultérieurement dans l’année. Selon Mark Gurman, il ne suffit en effet pas d’activer une option dans iOS. L’iPhone Duo n’ayant pas été initialement développé pour fonctionner avec ce modèle précis de Pencil, et Apple doit adapter son logiciel et réaliser de nombreux tests de compatibilité.
Ce travail serait actuellement en cours en interne. Apple avait annoncé une disponibilité avant la fin de l’année et Bloomberg estime qu’il faut prendre cette indication presque au pied de la lettre : la prise en charge pourrait n’arriver que très tard en 2026. L’Apple Pencil USB-C présente également une contrainte par rapport au modèle initialement imaginé : il ne pourra pas simplement rester fixé à la charnière de l’iPhone. Il faudra donc le transporter séparément et le connecter en USB-C pour le recharger et l’appairer.
QU’EN PENSER ?
L’abandon de ce projet ne signifie pas nécessairement sa disparition définitive. Tout dépendrait de la nature des problèmes rencontrés avant la production. Si ceux-ci concernent principalement le Pencil, Apple pourrait éventuellement reprendre son développement pour une prochaine génération. En revanche, si la difficulté vient de la conception même de l’iPhone Duo et de son système de fixation ou de recharge magnétique, il faudra probablement attendre une évolution matérielle du smartphone.
Le choix de l’Apple Pencil USB-C ressemble donc davantage à une solution de repli qu’au plan initial d’Apple. Elle permet au constructeur d’offrir la fonction promise sans avoir à lancer un nouvel accessoire uniquement destiné à l’iPhone Duo. Mais un Pencil compact pouvant rester accroché à la charnière aurait évidemment été beaucoup plus cohérent avec un appareil destiné à être transporté dans une poche. Et si Apple parvient à résoudre les difficultés techniques rencontrées, l’idée pourrait parfaitement revenir avec un futur iPhone Duo.