Pourquoi l'iPhone pliable n'aura (finalement) pas d'Apple Pencil...

UN APPLE PENCIL PLUS PETIT POUR L’IPHONE ULTRA

PAS SI PRATIQUE QUE CELA

QUELQUES MILLIMÈTRES DE PLUS

QU’EN PENSER ?



Il y a enfin une petite ironie historique. Lors de la présentation du premier iPhone en 2007, Steve Jobs avait justement raillé les smartphones nécessitant un stylet avec une phrase devenue célèbre Who wants a stylus ? ... Près de vingt ans plus tard, Apple aurait donc sérieusement envisagé d’en proposer un pour son iPhone le plus ambitieux. Mais selon Mark Gurman, cet Apple Pencil n’aurait pas dépassé le stade des essais et sa commercialisation lors de la présentation de l’iPhone pliable serait désormais très improbable.



Sur un grand écran pliable, l’Apple Pencil aurait pourtant pu avoir du sens pour prendre quelques notes, annoter un document ou dessiner rapidement. Mais entre la fragilité de la dalle, l’encombrement du stylet et la recherche d’une finesse maximale, les contraintes semblent avoir pris le dessus sur les usages. Cela ne signifie pas nécessairement qu’Apple abandonne définitivement l’idée...

Avec son grand écran intérieur, le futur iPhone pliable se rapprochera forcément un peu de l’iPad mini une fois déplié., d'autant que certains Android en proposent depuis fort longtemps..Dans sa newsletter, Mark Gurman indique que la firme aurait effectivement. Il ne s’agissait donc pas simplement de rendre les Apple Pencil actuels compatibles avec le smartphone, mais bien de proposer un modèle dédié auLe prototype aurait été, peut-être plus épais, afin de correspondre aux dimensions plus réduites de l’iPhone Ultra. Comme sur les iPad compatibles, le Pencil pouvait se fixer magnétiquement sur le côté de l’appareil, aussi bien pour être transporté que pour être rechargé. Une solution assez logique sur le papier, mais nettement moins évidente avec un smartphone pliable.Sur un iPad utilisé en mode paysage, l’Apple Pencil vient naturellement se placer sur la tranche supérieure de la tablette. Sur un iPhone pliable, la situation est différente : le stylet resterait accroché sur le côté de l’appareil, ce qui pourraitMais Apple aurait surtout rencontré un problème autrement plus sérieux :. Contrairement aux écrans traditionnels protégés par du verre, les dalles flexibles utilisent des couches beaucoup plus sensibles aux pressions. Selon le journaliste, l’utilisation d’un stylet aurait pu laisser des marques disgracieuses sur l’écran intérieur (voire l'abîmer), notamment lorsqu’un utilisateur appuie fortement pour écrire ou dessiner.L’abandon du Pencil pourrait également avoir permis à Apple de. Un stylet actif nécessite en effet des composants supplémentaires sous l’écran afin de détecter précisément sa position et ses interactions. Or, Apple chercherait àDans un châssis où doivent déjà cohabiter deux écrans, les batteries et toute l’électronique, chaque fraction de millimètre compte. Apple ne serait d’ailleurs pas la seule à faire ce compromis. Samsung avait proposé la prise en charge du S Pen sur plusieurs générations de Galaxy Z Fold avant de, notamment dans le cadre de sa course à la finesse.