iPhone 18 Pro : des traces suspectes de "décoloration" ?
Par Laurence - Publié le
À peine quelques jours après leur arrivée en magasin, certains iPhone 18 Pro commencent à faire parler d'eux pour une raison moins flatteuse que leurs performances. Plusieurs propriétaires signalent des différences de teinte ou des marques autour du bloc photo, un problème qui rappelle les déboires rencontrés avec la finition des iPhone 17 Pro. À ce stade, difficile toutefois de parler d'un défaut généralisé.
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ne sont disponibles que depuis le 18 septembre, mais quelques témoignages commencent déjà à apparaître sur les réseaux sociaux. Sur Threads comme sur Reddit, des utilisateurs s'étonnent ! Plusieurs appareils montrent des zones dont la couleur semble différente autour des objectifs photo. Certaines sont particulièrement visibles selon l'éclairage et l'angle sous lequel l'appareil est observé.
Un autre propriétaire décrit sur Reddit une sorte de résidu gras autour du bloc photo, tandis que plusieurs réponses évoquent une finition particulièrement sensible aux traces de doigts. Un internaute fait toutefois remarquer que certaines marques apparaissent entre les objectifs, une zone qui est normalement beaucoup moins touchée par les doigts.
La question est donc de savoir s'il s'agit simplement de dépôts superficiels, pouvant être éliminés avec un chiffon en microfibre (the chiffonnette par exemple) ou d'une altération de la finition elle-même. Les quelques témoignages actuellement disponibles ne permettent pas de trancher. Si certains utilisateurs indiquent qu'un bon nettoyage a suffit à enlever toute trace, d'autres se désespèrent de ne pas y arriver... Bref, il faudra vraiment attendre de voir ce que cela devient avec le temps.
Le sujet est d'autant plus surveillé que la génération précédente avait déjà suscité des interrogations. Certains propriétaires d'iPhone 17 Pro avaient rapporté une modification de la couleur du châssis, parfois d'abord visible autour du bloc photo.
Avant même la présentation de l'iPhone 18 Pro, certaines rumeurs évoquaient d'ailleurs un risque similaire avec les nouvelles finitions. Ces informations restaient contradictoires et ne permettaient évidemment pas de conclure qu'un problème toucherait les appareils commercialisés.
Pour l'instant, le terme de décoloration doit donc être employé avec prudence. Quelques photos publiées sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à établir l'existence d'un défaut de fabrication, encore moins à déterminer son ampleur.
La finition (notamment les plus foncées, ce qui se retrouve aussi sur le MacBook Air minuit par exemple) peut également réagir différemment aux traces de doigts, aux produits cosmétiques, aux crèmes, à la transpiration ou simplement aux produits utilisés pour nettoyer le smartphone.
Il faudra surtout observer si les marques reviennent après nettoyage, deviennent permanentes ou s'étendent avec le temps. C'est cette évolution qui permettrait davantage de distinguer une surface particulièrement salissante d'une véritable altération du traitement appliqué au châssis.
Accessoirement, l'iPhone 18 Pro Bordeaux reçu à la rédac' présente déjà des éraflures en seulement quelques heures d'utilisation. Ce qui parait tout de même assez inquiétant pour un smartphone vendu ce prix !
Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'un #discolorationgate. Les iPhone 18 Pro viennent seulement d'arriver entre les mains de leurs propriétaires et les témoignages restent peu nombreux.
Mais le précédent des iPhone 17 Pro Orange Cosmique laisse planer un petit doute et rend ces premières photos intéressantes à surveiller. Si les signalements se multiplient dans les prochaines semaines, notamment sur des appareils parfaitement entretenus, il faudra alors déterminer si Apple fait face à un véritable problème de finition.
DES TRACES SUSPECTES AUTOUR DES OBJECTIFS
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ne sont disponibles que depuis le 18 septembre, mais quelques témoignages commencent déjà à apparaître sur les réseaux sociaux. Sur Threads comme sur Reddit, des utilisateurs s'étonnent ! Plusieurs appareils montrent des zones dont la couleur semble différente autour des objectifs photo. Certaines sont particulièrement visibles selon l'éclairage et l'angle sous lequel l'appareil est observé.
Un autre propriétaire décrit sur Reddit une sorte de résidu gras autour du bloc photo, tandis que plusieurs réponses évoquent une finition particulièrement sensible aux traces de doigts. Un internaute fait toutefois remarquer que certaines marques apparaissent entre les objectifs, une zone qui est normalement beaucoup moins touchée par les doigts.
La question est donc de savoir s'il s'agit simplement de dépôts superficiels, pouvant être éliminés avec un chiffon en microfibre (the chiffonnette par exemple) ou d'une altération de la finition elle-même. Les quelques témoignages actuellement disponibles ne permettent pas de trancher. Si certains utilisateurs indiquent qu'un bon nettoyage a suffit à enlever toute trace, d'autres se désespèrent de ne pas y arriver... Bref, il faudra vraiment attendre de voir ce que cela devient avec le temps.
LE RETOUR D’UN PROBLÈME DÉJÀ VU SUR L’IPHONE 17 PRO ?
Le sujet est d'autant plus surveillé que la génération précédente avait déjà suscité des interrogations. Certains propriétaires d'iPhone 17 Pro avaient rapporté une modification de la couleur du châssis, parfois d'abord visible autour du bloc photo.
Avant même la présentation de l'iPhone 18 Pro, certaines rumeurs évoquaient d'ailleurs un risque similaire avec les nouvelles finitions. Ces informations restaient contradictoires et ne permettaient évidemment pas de conclure qu'un problème toucherait les appareils commercialisés.
DÉCOLORATION OU SIMPLES TRACES ?
Pour l'instant, le terme de décoloration doit donc être employé avec prudence. Quelques photos publiées sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à établir l'existence d'un défaut de fabrication, encore moins à déterminer son ampleur.
La finition (notamment les plus foncées, ce qui se retrouve aussi sur le MacBook Air minuit par exemple) peut également réagir différemment aux traces de doigts, aux produits cosmétiques, aux crèmes, à la transpiration ou simplement aux produits utilisés pour nettoyer le smartphone.
Il faudra surtout observer si les marques reviennent après nettoyage, deviennent permanentes ou s'étendent avec le temps. C'est cette évolution qui permettrait davantage de distinguer une surface particulièrement salissante d'une véritable altération du traitement appliqué au châssis.
Accessoirement, l'iPhone 18 Pro Bordeaux reçu à la rédac' présente déjà des éraflures en seulement quelques heures d'utilisation. Ce qui parait tout de même assez inquiétant pour un smartphone vendu ce prix !
QU’EN PENSER ?
Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'un #discolorationgate. Les iPhone 18 Pro viennent seulement d'arriver entre les mains de leurs propriétaires et les témoignages restent peu nombreux.
Mais le précédent des iPhone 17 Pro Orange Cosmique laisse planer un petit doute et rend ces premières photos intéressantes à surveiller. Si les signalements se multiplient dans les prochaines semaines, notamment sur des appareils parfaitement entretenus, il faudra alors déterminer si Apple fait face à un véritable problème de finition.