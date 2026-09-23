iPhone 18 Pro : des traces suspectes de "décoloration" ?

QU’EN PENSER ?



Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'un #discolorationgate. Les iPhone 18 Pro viennent seulement d'arriver entre les mains de leurs propriétaires et les témoignages restent peu nombreux.



Mais le précédent des iPhone 17 Pro Orange Cosmique laisse planer un petit doute et rend ces premières photos intéressantes à surveiller. Si les signalements se multiplient dans les prochaines semaines, notamment sur des appareils parfaitement entretenus, il faudra alors déterminer si Apple fait face à un véritable problème de finition.

