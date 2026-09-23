iPhone : Apple déconseille les protections d'écran mais en vend toujours à 40€
Par Vincent Lautier - Publié le
Ajouter un film ou un verre de protection sur votre iPhone déplaît à Tom Marieb, le vice-président de l'ingénierie matérielle d'Apple, qui défend le travail de ses équipes sur les écrans et les progrès du Ceramic Shield 2. Le dirigeant préfère donc que vous profitiez directement de la dalle, alors que la boutique Apple continue de vendre les accessoires qui lui donnent des frissons.
Tom Marieb explique que voir quelqu'un recouvrir son écran lui donne
Introduit avec les iPhone 17 en 2025, ce verre protège aussi la face avant des iPhone 18 Pro et Pro Max. Apple annonce une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la génération précédente, avec un traitement antireflet amélioré. Le chiffre concerne donc bien les rayures, sans promettre qu'un téléphone survivra à toutes ses rencontres avec le carrelage. Marieb décrit aussi des essais accélérés qui reproduisent cinq ans d'utilisation, et parfois davantage, en quelques semaines de laboratoire. C'est rassurant sur le travail effectué, même si ces essais ne permettent pas de prédire le sort de votre propre écran.
Sur l'Apple Store français, le protège-écran UltraGlass 2 de Belkin pour iPhone 18 Pro et iPhone 17 Pro coûte 39,95 euros et se commande toujours aussi facilement. La boutique vante même sa protection contre les chocs et les rayures, ce qui rend le discours du responsable quelque peu amusant. Son avis personnel n'empêche donc pas Apple de proposer à ses clients une couche de verre supplémentaire.
Le budget explique aussi cette prudence : remplacer l'écran d'un iPhone 18 Pro Max est estimé à 489 euros en France hors couverture, avant inspection de l'appareil. Vous pouvez très bien apprécier le travail des ingénieurs et préférer garder une protection que vous remplacerez lorsqu'elle sera abîmée. Cela ne rendra pas l'iPhone incassable, mais vouloir préserver sa surface pour le garder longtemps ou le revendre n'a rien d'absurde.
On comprend l'envie d'Apple de montrer ses écrans tels qu'ils ont été conçus, et les progrès du verre sont bienvenus pour ceux qui détestent ajouter des accessoires. Mais demander aux utilisateurs de partager cette confiance sans leur épargner la facture en cas d'accident, c'est quand même assez confortable du côté du fabricant. Le propriétaire paie le téléphone, il peut bien choisir ce qu'il colle dessus.
Une affaire de revêtement
Tom Marieb explique que voir quelqu'un recouvrir son écran lui donne
la chair de poule, tant les équipes d'Apple consacrent d'efforts à sa fabrication. Son propos s'accompagne d'une explication sur les revêtements : ils doivent résister aux objets susceptibles de rayer la surface, mais aussi aux frottements qui finissent par l'user après des années d'utilisation. Le dirigeant estime avoir trouvé le bon équilibre avec le Ceramic Shield 2, et reconnaît qu'Apple aurait pu pousser davantage la résistance aux rayures, au prix d'une moins bonne tenue à l'usure. Une concession assez utile pour comprendre ce qu'Apple promet réellement.
Trois fois mieux
Introduit avec les iPhone 17 en 2025, ce verre protège aussi la face avant des iPhone 18 Pro et Pro Max. Apple annonce une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la génération précédente, avec un traitement antireflet amélioré. Le chiffre concerne donc bien les rayures, sans promettre qu'un téléphone survivra à toutes ses rencontres avec le carrelage. Marieb décrit aussi des essais accélérés qui reproduisent cinq ans d'utilisation, et parfois davantage, en quelques semaines de laboratoire. C'est rassurant sur le travail effectué, même si ces essais ne permettent pas de prédire le sort de votre propre écran.
Apple en vend toujours
Sur l'Apple Store français, le protège-écran UltraGlass 2 de Belkin pour iPhone 18 Pro et iPhone 17 Pro coûte 39,95 euros et se commande toujours aussi facilement. La boutique vante même sa protection contre les chocs et les rayures, ce qui rend le discours du responsable quelque peu amusant. Son avis personnel n'empêche donc pas Apple de proposer à ses clients une couche de verre supplémentaire.
Le budget explique aussi cette prudence : remplacer l'écran d'un iPhone 18 Pro Max est estimé à 489 euros en France hors couverture, avant inspection de l'appareil. Vous pouvez très bien apprécier le travail des ingénieurs et préférer garder une protection que vous remplacerez lorsqu'elle sera abîmée. Cela ne rendra pas l'iPhone incassable, mais vouloir préserver sa surface pour le garder longtemps ou le revendre n'a rien d'absurde.
On en dit quoi ?
On comprend l'envie d'Apple de montrer ses écrans tels qu'ils ont été conçus, et les progrès du verre sont bienvenus pour ceux qui détestent ajouter des accessoires. Mais demander aux utilisateurs de partager cette confiance sans leur épargner la facture en cas d'accident, c'est quand même assez confortable du côté du fabricant. Le propriétaire paie le téléphone, il peut bien choisir ce qu'il colle dessus.