iPhone : Apple déconseille les protections d'écran mais en vend toujours à 40€

On en dit quoi ?



On comprend l'envie d'Apple de montrer ses écrans tels qu'ils ont été conçus, et les progrès du verre sont bienvenus pour ceux qui détestent ajouter des accessoires. Mais demander aux utilisateurs de partager cette confiance sans leur épargner la facture en cas d'accident, c'est quand même assez confortable du côté du fabricant. Le propriétaire paie le téléphone, il peut bien choisir ce qu'il colle dessus.