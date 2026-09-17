Xiaomi accélère son arrivée en Europe en s'alliant à huit grands distributeurs

On en dit quoi ?



C'est quand même le scénario du smartphone qui se répète sous nos yeux : Xiaomi arrive après tout le monde, observe, puis déroule avec des moyens énormes. Le choix des concessions traditionnelles est malin, parce qu'un acheteur européen veut un atelier près de chez lui, ce que Tesla a mis des années à comprendre. Il manque encore les prix, les modèles exacts et une date pour la France, et les droits de douane européens sur les électriques chinoises vont forcément peser sur la facture. Mais vu ce que la marque a fait subir à Samsung et Apple sur l'entrée de gamme, les distributeurs allemands qui signent aujourd'hui hébergent peut-être leur concurrent le plus dangereux.