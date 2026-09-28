iPhone Duo : cinq cadrans En veille cachés dans le code, dont un Snoopy
Par Vincent Lautier - Publié le
L'iPhone Duo arrive dans moins d'un mois, et Apple n'a visiblement pas tout dit sur son mode En veille. Dans le code d'iOS 27.1, cinq cadrans jamais annoncés attendent sagement leur heure : deux tournés vers la maison connectée, deux habillages animés et un économiseur Snoopy. Le premier pliable de la marque se prépare donc un rôle de petit écran à tout faire, bien au-delà du réveil de chevet.
C'est le développeur pdfu, déjà à l'origine de plusieurs trouvailles sur le Touch ID du Duo et sur ses fonctions de personnalisation par IA, qui a mis la main sur ces cadrans en fouillant la bêta de Xcode 27.1, publiée la semaine dernière avec les premiers outils de développement dédiés au pliable. Apple y a laissé traîner les chaînes de traduction d'une application interne baptisée Rushmore, chargée d'héberger les cadrans redessinés du mode En veille, alors que l'application elle-même manque encore au simulateur d'iOS 27.1. On y découvre cinq noms absents de toute la communication officielle : Home Camera, capable d'afficher jusqu'à neuf flux de caméras connectées en même temps, Home Modular et ses commandes domotiques personnalisables, Flow, dont le code évoque de l'art réactif et laisse deviner une animation, Fade, encore mystérieux, et un cadran Snoopy qui devrait ressembler à l'économiseur d'écran de l'Apple TV. Le beagle de Charles Schulz poursuit donc sa carrière chez Apple, après l'Apple Watch et tvOS.
Sur les iPhone classiques, le mode En veille ne s'active que pendant la recharge. Le Duo change la règle : posez-le sur un meuble, fermé ou entrouvert comme un livre, et il se transforme en horloge, cadre photo ou tableau de widgets sans le moindre câble, sur l'écran externe de 5,4 pouces comme sur la grande dalle interne de 7,6 pouces. Le code décrit d'ailleurs cinq dispositions différentes, dont quatre semblent pensées pour l'appareil à moitié ouvert, avec des widgets empilés en haut, au milieu ou en bas de l'écran. Un éditeur complet permettra de choisir le style de l'horloge analogique, les chiffres, les couleurs, les aiguilles, et de caser deux widgets sur certains cadrans. Tout ça viendra s'ajouter aux cadrans déjà officialisés en septembre : horloges, calendrier, météo, albums partagés et le modulaire habituel.
Deux cadrans sur cinq tournés vers la maison connectée, ça n'a rien d'un hasard. Les rumeurs prêtent à Apple la volonté de sortir un écran domestique depuis des mois, une sorte de HomePod à écran pour piloter la maison, et le Duo posé sur sa table de nuit ressemble pas mal à un banc d'essai pour ce futur produit. Sauf que ce qui dort dans une bêta n'arrive pas toujours jusqu'au produit final : Apple peut très bien couper ces cadrans avant la sortie, ou les garder au chaud pour une mise à jour ultérieure. Pour rappel, les précommandes du Duo ouvrent le 16 octobre à 14 h en France, avec une commercialisation le 23 octobre, à des tarifs qui démarrent à 2 339 euros en 256 Go et grimpent jusqu'à 3 839 euros en 2 To, en blanc stellaire ou en ciel nocturne, le tout propulsé par la puce A20 Pro présentée en keynote au début du mois.
Un iPhone à 2 339 euros qui fait aussi réveil de luxe et interphone vidéo, c'est une drôle de trajectoire pour un téléphone. Mais c'est aussi un galop d'essai grandeur nature : Apple teste sur le Duo ce que fera son futur écran domestique, avec de vrais clients en guise de cobayes. Mais franchement, moi, je suis ok avec ça, parce que clairement... enfin du nouveau !
Cinq cadrans jamais annoncés
C'est le développeur pdfu, déjà à l'origine de plusieurs trouvailles sur le Touch ID du Duo et sur ses fonctions de personnalisation par IA, qui a mis la main sur ces cadrans en fouillant la bêta de Xcode 27.1, publiée la semaine dernière avec les premiers outils de développement dédiés au pliable. Apple y a laissé traîner les chaînes de traduction d'une application interne baptisée Rushmore, chargée d'héberger les cadrans redessinés du mode En veille, alors que l'application elle-même manque encore au simulateur d'iOS 27.1. On y découvre cinq noms absents de toute la communication officielle : Home Camera, capable d'afficher jusqu'à neuf flux de caméras connectées en même temps, Home Modular et ses commandes domotiques personnalisables, Flow, dont le code évoque de l'art réactif et laisse deviner une animation, Fade, encore mystérieux, et un cadran Snoopy qui devrait ressembler à l'économiseur d'écran de l'Apple TV. Le beagle de Charles Schulz poursuit donc sa carrière chez Apple, après l'Apple Watch et tvOS.
En veille sans chargeur
Sur les iPhone classiques, le mode En veille ne s'active que pendant la recharge. Le Duo change la règle : posez-le sur un meuble, fermé ou entrouvert comme un livre, et il se transforme en horloge, cadre photo ou tableau de widgets sans le moindre câble, sur l'écran externe de 5,4 pouces comme sur la grande dalle interne de 7,6 pouces. Le code décrit d'ailleurs cinq dispositions différentes, dont quatre semblent pensées pour l'appareil à moitié ouvert, avec des widgets empilés en haut, au milieu ou en bas de l'écran. Un éditeur complet permettra de choisir le style de l'horloge analogique, les chiffres, les couleurs, les aiguilles, et de caser deux widgets sur certains cadrans. Tout ça viendra s'ajouter aux cadrans déjà officialisés en septembre : horloges, calendrier, météo, albums partagés et le modulaire habituel.
Mais pourquoi autant de domotique ?
Deux cadrans sur cinq tournés vers la maison connectée, ça n'a rien d'un hasard. Les rumeurs prêtent à Apple la volonté de sortir un écran domestique depuis des mois, une sorte de HomePod à écran pour piloter la maison, et le Duo posé sur sa table de nuit ressemble pas mal à un banc d'essai pour ce futur produit. Sauf que ce qui dort dans une bêta n'arrive pas toujours jusqu'au produit final : Apple peut très bien couper ces cadrans avant la sortie, ou les garder au chaud pour une mise à jour ultérieure. Pour rappel, les précommandes du Duo ouvrent le 16 octobre à 14 h en France, avec une commercialisation le 23 octobre, à des tarifs qui démarrent à 2 339 euros en 256 Go et grimpent jusqu'à 3 839 euros en 2 To, en blanc stellaire ou en ciel nocturne, le tout propulsé par la puce A20 Pro présentée en keynote au début du mois.
On en dit quoi ?
Un iPhone à 2 339 euros qui fait aussi réveil de luxe et interphone vidéo, c'est une drôle de trajectoire pour un téléphone. Mais c'est aussi un galop d'essai grandeur nature : Apple teste sur le Duo ce que fera son futur écran domestique, avec de vrais clients en guise de cobayes. Mais franchement, moi, je suis ok avec ça, parce que clairement... enfin du nouveau !