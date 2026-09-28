iPhone Duo : cinq cadrans En veille cachés dans le code, dont un Snoopy

On en dit quoi ?



Un iPhone à 2 339 euros qui fait aussi réveil de luxe et interphone vidéo, c'est une drôle de trajectoire pour un téléphone. Mais c'est aussi un galop d'essai grandeur nature : Apple teste sur le Duo ce que fera son futur écran domestique, avec de vrais clients en guise de cobayes. Mais franchement, moi, je suis ok avec ça, parce que clairement... enfin du nouveau !