Halide 3.2 exploite à fond l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro
Par Laurence - Publié le
Halide s’adapte aux nouveautés photographiques des iPhone 18 Pro. La version 3.2 de l’application introduit un véritable mode priorité à l’ouverture permettant de choisir précisément une valeur entre ƒ/1,48 et ƒ/4, mais apporte également deux nouveaux rendus photographiques à tous les iPhone.
Lancée en mai dernier, Halide Mark III avait profondément revu l’application photo de Lux Optics avec une nouvelle interface, un éditeur intégré et les Halide Looks, permettant de donner différents rendus aux images dès la prise de vue. Après une version 3.1 cet été, l’application passe désormais en version 3.2 et s’intéresse directement au nouveau système photo des iPhone 18 Pro.
La principale nouveauté est l’arrivée d’un mode Aperture Priority, ou priorité à l’ouverture. Celui-ci exploite l’ouverture physiquement variable de l’appareil photo principal des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. L’application Appareil photo d’Apple peut déjà gérer automatiquement l’ouverture ou permettre de choisir entre quatre valeurs prédéfinies : ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4. Halide propose davantage de liberté en permettant de sélectionner n’importe quelle valeur comprise entre ƒ/1,48 et ƒ/4.
Le fonctionnement du nouveau mode reprend celui que connaissent bien les utilisateurs d’appareils photo traditionnels. Le photographe commence par choisir l’ouverture qu’il souhaite utiliser et Halide ajuste automatiquement la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO en fonction de la scène afin d’obtenir la bonne exposition.
Cette approche permet de garder la main sur l’ouverture sans devoir gérer simultanément tous les autres paramètres de prise de vue. Une ouverture plus importante laisse notamment entrer davantage de lumière, tandis que sa réduction peut être utilisée lorsque les conditions sont plus lumineuses ou pour rechercher un rendu différent.
Les photographes souhaitant contrôler l’ensemble des paramètres peuvent également passer par un mode entièrement manuel, qui permet notamment de régler directement les ISO. L’arrivée d’une véritable ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro donne ainsi davantage de sens aux applications photo professionnelles, comme Halide, qui disposent désormais d’un paramètre physique supplémentaire à laisser entre les mains du photographe.
Tout n’est heureusement pas réservé aux propriétaires des derniers iPhone Pro. Halide 3.2 introduit également deux nouveaux Looks, baptisés Dawn et Quicksilver, utilisables sur les autres iPhone compatibles avec l’application.
Dawn propose un rendu cinématographique plus chaleureux au niveau des tons moyens et des hautes lumières, avec des ombres douces et plus riches. Quicksilver joue au contraire sur un contraste important associé à des couleurs plus atténuées, en s’inspirant des procédés photographiques de rétention d’argent. Enfin, Halide répond à une demande beaucoup plus simple avec l’arrivée de la prise de vue directement au format 16:9.
Avec Halide 3.2, l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro commence à montrer tout son intérêt au-delà de l’application Appareil photo d’Apple. Pouvoir choisir précisément son ouverture tout en laissant l’application adapter automatiquement la vitesse et les ISO rapproche encore un peu plus l’utilisation de l’iPhone de celle d’un appareil photo traditionnel.
Cette fonction restera forcément réservée aux iPhone disposant du matériel nécessaire, mais Lux Optics n’oublie pas les autres modèles avec ses deux nouveaux Looks et le format 16:9. Halide Mark III est proposé à 69,99 dollars en achat définitif ou 19,99 dollars par an sur abonnement.
UN VRAI MODE PRIORITÉ À L’OUVERTURE
Lancée en mai dernier, Halide Mark III avait profondément revu l’application photo de Lux Optics avec une nouvelle interface, un éditeur intégré et les Halide Looks, permettant de donner différents rendus aux images dès la prise de vue. Après une version 3.1 cet été, l’application passe désormais en version 3.2 et s’intéresse directement au nouveau système photo des iPhone 18 Pro.
La principale nouveauté est l’arrivée d’un mode Aperture Priority, ou priorité à l’ouverture. Celui-ci exploite l’ouverture physiquement variable de l’appareil photo principal des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. L’application Appareil photo d’Apple peut déjà gérer automatiquement l’ouverture ou permettre de choisir entre quatre valeurs prédéfinies : ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4. Halide propose davantage de liberté en permettant de sélectionner n’importe quelle valeur comprise entre ƒ/1,48 et ƒ/4.
HALIDE S’OCCUPE ENSUITE DE L’EXPOSITION
Le fonctionnement du nouveau mode reprend celui que connaissent bien les utilisateurs d’appareils photo traditionnels. Le photographe commence par choisir l’ouverture qu’il souhaite utiliser et Halide ajuste automatiquement la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO en fonction de la scène afin d’obtenir la bonne exposition.
Cette approche permet de garder la main sur l’ouverture sans devoir gérer simultanément tous les autres paramètres de prise de vue. Une ouverture plus importante laisse notamment entrer davantage de lumière, tandis que sa réduction peut être utilisée lorsque les conditions sont plus lumineuses ou pour rechercher un rendu différent.
Les photographes souhaitant contrôler l’ensemble des paramètres peuvent également passer par un mode entièrement manuel, qui permet notamment de régler directement les ISO. L’arrivée d’une véritable ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro donne ainsi davantage de sens aux applications photo professionnelles, comme Halide, qui disposent désormais d’un paramètre physique supplémentaire à laisser entre les mains du photographe.
DEUX NOUVEAUX LOOKS POUR TOUS LES IPHONE
Tout n’est heureusement pas réservé aux propriétaires des derniers iPhone Pro. Halide 3.2 introduit également deux nouveaux Looks, baptisés Dawn et Quicksilver, utilisables sur les autres iPhone compatibles avec l’application.
Dawn propose un rendu cinématographique plus chaleureux au niveau des tons moyens et des hautes lumières, avec des ombres douces et plus riches. Quicksilver joue au contraire sur un contraste important associé à des couleurs plus atténuées, en s’inspirant des procédés photographiques de rétention d’argent. Enfin, Halide répond à une demande beaucoup plus simple avec l’arrivée de la prise de vue directement au format 16:9.
QU’EN PENSER ?
Avec Halide 3.2, l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro commence à montrer tout son intérêt au-delà de l’application Appareil photo d’Apple. Pouvoir choisir précisément son ouverture tout en laissant l’application adapter automatiquement la vitesse et les ISO rapproche encore un peu plus l’utilisation de l’iPhone de celle d’un appareil photo traditionnel.
Cette fonction restera forcément réservée aux iPhone disposant du matériel nécessaire, mais Lux Optics n’oublie pas les autres modèles avec ses deux nouveaux Looks et le format 16:9. Halide Mark III est proposé à 69,99 dollars en achat définitif ou 19,99 dollars par an sur abonnement.