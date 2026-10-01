Halide 3.2 exploite à fond l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro

UN VRAI MODE PRIORITÉ À L’OUVERTURE

HALIDE S’OCCUPE ENSUITE DE L’EXPOSITION

DEUX NOUVEAUX LOOKS POUR TOUS LES IPHONE

QU’EN PENSER ?



Avec Halide 3.2, l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro commence à montrer tout son intérêt au-delà de l’application Appareil photo d’Apple. Pouvoir choisir précisément son ouverture tout en laissant l’application adapter automatiquement la vitesse et les ISO rapproche encore un peu plus l’utilisation de l’iPhone de celle d’un appareil photo traditionnel.



Cette fonction restera forcément réservée aux iPhone disposant du matériel nécessaire, mais Lux Optics n’oublie pas les autres modèles avec ses deux nouveaux Looks et le format 16:9. Halide Mark III est proposé à 69,99 dollars en achat définitif ou 19,99 dollars par an sur abonnement.

Lancée en mai dernier,avec une nouvelle interface, un éditeur intégré et les Halide Looks, permettant de donner différents rendus aux images dès la prise de vue. Après une version 3.1 cet été,La principale nouveauté est l’arrivée d’un mode, ou priorité à l’ouverture. Celui-cide l’appareil photo principal des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. L’application Appareil photo d’Apple peut déjà gérer automatiquement l’ouverture ou permettre de choisir entre quatre valeurs prédéfinies : ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4.Le fonctionnement du nouveau mode reprend celui que connaissent bien les utilisateurs d’appareils photo traditionnels.la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO en fonction de la scène afin d’obtenir la bonne exposition.sans devoir gérer simultanément tous les autres paramètres de prise de vue. Une ouverture plus importante laisse notamment entrer davantage de lumière, tandis que sa réduction peut être utilisée lorsque les conditions sont plus lumineuses ou pour rechercher un rendu différent.Les photographes souhaitant contrôler l’ensemble des paramètres peuvent également passer par unqui permet notamment de régler directement les ISO. L’arrivée d’une véritable ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro donne ainsi davantage de sens aux applications photo professionnelles, comme Halide, qui disposent désormais d’unà laisser entre les mains du photographe.Tout n’est heureusement pas réservé aux propriétaires des derniers iPhone Pro.Dawn propose unplus chaleureux au niveau des tons moyens et des hautes lumières, avec des ombres douces et plus riches. Quicksilver joue au contraire sur un contraste important associé à des couleurs plus atténuées, en s’inspirant des procédés photographiques de rétention d’argent. Enfin, Halide répond à une demande beaucoup plus simple avec l