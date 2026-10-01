CarPlay sans fil : l'AirFly Drive de Twelve South supprime le câble pour 50 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Twelve South décline sa gamme AirFly dans la voiture. Branché sur le port USB du véhicule, ce petit boîtier en aluminium transforme une connexion CarPlay ou Android Auto filaire en liaison sans fil, avec un bouton pour passer d'un smartphone à l'autre. Comptez 49,99 euros, en noir ou en blanc, pour des voitures compatibles qui remontent jusqu'à 2014.
Twelve South applique ici la recette qui a fait le succès de l'AirFly d'origine, cet émetteur Bluetooth pensé pour brancher des écouteurs sans fil sur la prise jack des avions. L'AirFly Drive se branche cette fois sur le port USB qui sert habituellement à CarPlay ou Android Auto, vous appairez votre smartphone une première fois, et la connexion passe ensuite automatiquement en sans fil à chaque démarrage, en quelques secondes, sans sortir le téléphone de la poche ni du sac. Pas d'application, pas de compte, pas de batterie à recharger non plus : le boîtier est alimenté directement par le port de la voiture et peut du coup y rester branché en permanence, ce qui évite le câble qui traverse la console centrale à chaque trajet.
La marque annonce une compatibilité avec plus de 75 constructeurs automobiles, sur des modèles qui remontent jusqu'à 2014, à condition bien sûr que CarPlay ou Android Auto soit déjà présent d'origine : l'adaptateur ne rajoute rien aux voitures qui n'ont jamais eu ces systèmes, et celles qui se contentent d'une prise AUX sont exclues d'office. Côté connectique, le boîtier utilise un port USB-A, et un adaptateur USB-A vers USB-C est fourni pour les véhicules plus récents. Twelve South veut aussi suivre l'arrivée des nouveaux smartphones et des logiciels embarqués avec des mises à jour régulières.
Un bouton sur le boîtier permet de basculer facilement entre deux smartphones appairés, bien vu quand deux conducteurs partagent la même voiture. Le format compact se glisse aussi dans un sac ou une valise : dans une voiture de location équipée de CarPlay ou Android Auto filaire, vous branchez l'adaptateur, vous appairez, et vous roulez sans câble pendant toute la durée du séjour. L'AirFly Drive arrive aujourd'hui sur Amazon, en noir et en blanc donc.
Transformer un CarPlay filaire en CarPlay sans fil, des boîtiers chinois le font depuis des années à des tarifs comparables, et parfois pour moins cher. L'argument de Twelve South est ailleurs : un accessoiriste installé depuis 2009, distribué chez Apple, un boîtier en aluminium qui ne fait pas tache dans un habitacle, et des mises à jour suivies, ce qui compte beaucoup sur ce genre de produit où la reconnexion au démarrage décide de tout. Le sans fil consomme par contre un peu plus de batterie côté téléphone, c'est le jeu. À ce tarif, la prise de risque est limitée, et on a donc hâte de tester ça.
Mais comment ça marche ?
Twelve South applique ici la recette qui a fait le succès de l'AirFly d'origine, cet émetteur Bluetooth pensé pour brancher des écouteurs sans fil sur la prise jack des avions. L'AirFly Drive se branche cette fois sur le port USB qui sert habituellement à CarPlay ou Android Auto, vous appairez votre smartphone une première fois, et la connexion passe ensuite automatiquement en sans fil à chaque démarrage, en quelques secondes, sans sortir le téléphone de la poche ni du sac. Pas d'application, pas de compte, pas de batterie à recharger non plus : le boîtier est alimenté directement par le port de la voiture et peut du coup y rester branché en permanence, ce qui évite le câble qui traverse la console centrale à chaque trajet.
Jusqu'aux voitures de 2014
La marque annonce une compatibilité avec plus de 75 constructeurs automobiles, sur des modèles qui remontent jusqu'à 2014, à condition bien sûr que CarPlay ou Android Auto soit déjà présent d'origine : l'adaptateur ne rajoute rien aux voitures qui n'ont jamais eu ces systèmes, et celles qui se contentent d'une prise AUX sont exclues d'office. Côté connectique, le boîtier utilise un port USB-A, et un adaptateur USB-A vers USB-C est fourni pour les véhicules plus récents. Twelve South veut aussi suivre l'arrivée des nouveaux smartphones et des logiciels embarqués avec des mises à jour régulières.
Deux conducteurs, un bouton
Un bouton sur le boîtier permet de basculer facilement entre deux smartphones appairés, bien vu quand deux conducteurs partagent la même voiture. Le format compact se glisse aussi dans un sac ou une valise : dans une voiture de location équipée de CarPlay ou Android Auto filaire, vous branchez l'adaptateur, vous appairez, et vous roulez sans câble pendant toute la durée du séjour. L'AirFly Drive arrive aujourd'hui sur Amazon, en noir et en blanc donc.
On en dit quoi ?
Transformer un CarPlay filaire en CarPlay sans fil, des boîtiers chinois le font depuis des années à des tarifs comparables, et parfois pour moins cher. L'argument de Twelve South est ailleurs : un accessoiriste installé depuis 2009, distribué chez Apple, un boîtier en aluminium qui ne fait pas tache dans un habitacle, et des mises à jour suivies, ce qui compte beaucoup sur ce genre de produit où la reconnexion au démarrage décide de tout. Le sans fil consomme par contre un peu plus de batterie côté téléphone, c'est le jeu. À ce tarif, la prise de risque est limitée, et on a donc hâte de tester ça.