CarPlay sans fil : l'AirFly Drive de Twelve South supprime le câble pour 50 euros

On en dit quoi ?



Transformer un CarPlay filaire en CarPlay sans fil, des boîtiers chinois le font depuis des années à des tarifs comparables, et parfois pour moins cher. L'argument de Twelve South est ailleurs : un accessoiriste installé depuis 2009, distribué chez Apple, un boîtier en aluminium qui ne fait pas tache dans un habitacle, et des mises à jour suivies, ce qui compte beaucoup sur ce genre de produit où la reconnexion au démarrage décide de tout. Le sans fil consomme par contre un peu plus de batterie côté téléphone, c'est le jeu. À ce tarif, la prise de risque est limitée, et on a donc hâte de tester ça.