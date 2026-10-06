iOS 27.2 : quelles nouveautés pour Messages ?

Messages va comprendre ce que l’on vous écrit

Apple ajoute des réglages beaucoup plus précis

Les suggestions inutilisées pourront disparaître

iOS 27.2 bêta 1

iOS 27.2 bêta 2

Pourquoi iOS 27.2 arrive avant iOS 27.1 ?

QU’EN PENSER ?



Les Actions suggérées ne révolutionneront probablement pas Messages, mais elles illustrent assez bien la direction prise par Apple : utiliser davantage le contexte pour éviter les petites manipulations répétitives. Le choix de permettre de désactiver chaque type de suggestion séparément est également bienvenu. Reste maintenant à voir si Apple conservera cette fonction jusqu’à la version finale d’iOS 27.2, après l’avoir déjà retirée une première fois d’iOS 27.

Apple avait déjà présenté lesde la version distribuée au grand public en septembre. Elle fait désormais son retour avec iOS 27.2.Le principe consiste à. Si quelqu’un demande l’envoi d’une photo, par exemple, Messages pourra afficher un bouton permettant de l’insérer immédiatement dans la conversation.Même chose lorsqu’un interlocuteur propose un rendez-vous : iOS pourra suggérer d’sans avoir à quitter Messages et à saisir manuellement les différentes informations. L’objectif est finalement de supprimer plusieurs petites manipulations en anticipant ce que l’utilisateur pourrait vouloir faire à partir du contenu de ses conversations.La nouveauté de la bêta 3 d’iOS 27.2 concerne surtout. Le très prolixea découvert un nouvel écran de réglages permettant d’activer ou désactiver individuellement chaque catégorie d’Actions suggérées. Jusqu’ici, Apple semblait plutôt envisager la fonction comme un ensemble.: Ajouter à Calendrier, Ajouter à Rappels, Ajouter à Notes, Afficher dans Plans, Vols et colis Un utilisateur qui souhaitepourra donc ajuster le comportement de Messages en conséquence.Cela pourrait également, même si Cupertino devra évidemment préciser le fonctionnement exact du traitement et les garanties apportées en matière de confidentialité.Apple a également prévu un mécanisme destiné à. Une nouvelle option baptisée « Masquer les suggestions inutilisées » apparaît dans les réglages. Lorsqu’elle est activée, une catégorie de suggestions qui n’a pas été utilisée pendant 30 jours cessera automatiquement d’être proposée dans Messages.Elle ne sera toutefois pas définitivement désactivée. D’après les captures partagées par pdfu, il sera possible de la faire réapparaître en désactivant puis en réactivant manuellement son interrupteur dans les réglages.Apple semble donc vouloir trouver: Messages pourra apprendre quelles suggestions sont réellement utiles sans empêcher l’utilisateur de reprendre la main.Pourquoi un calendrier aussi inhabituel ? Tout simplement. En effet, la firme a commencé à tester iOS 27.2 avant même de proposer une bêta d’iOS 27.1. Le premier iPhone pliable d’Apple doit être commercialisé avec iOS 27.1, une version qui contiendrait plusieurs fonctions spécifiques au nouvel appareil.Apple aurait doncdans le code. Le smartphone doit arriver en boutique le 23 octobre. Apple ayant parallèlement annoncé que les nouvelles langues de Siri AI prévues avec iOS 27.2 seraient disponibles en octobre, la mise à jour pourrait être proposée très rapidement après le lancement de l’iPhone Duo.