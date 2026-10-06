iOS 27.2 : quelles nouveautés pour Messages ?
Par Laurence - Publié le
iOS 27.2 continue de dévoiler ses nouveautés à quelques semaines de sa sortie. Apple prépare notamment le retour des Actions suggérées dans Messages, capables de proposer automatiquement d’ajouter un rendez-vous au calendrier, de créer un rappel ou encore d’afficher une adresse dans Plans. La bêta 3 ajoute désormais des réglages beaucoup plus précis pour contrôler ces suggestions.
Apple avait déjà présenté les Actions suggérées lors des premières bêtas d’iOS 27, avant de finalement retirer la fonction de la version distribuée au grand public en septembre. Elle fait désormais son retour avec iOS 27.2.
Le principe consiste à analyser le contexte d’une conversation dans Messages afin de proposer directement une action pertinente. Si quelqu’un demande l’envoi d’une photo, par exemple, Messages pourra afficher un bouton permettant de l’insérer immédiatement dans la conversation.
Même chose lorsqu’un interlocuteur propose un rendez-vous : iOS pourra suggérer d’ajouter directement l’événement dans Calendrier, sans avoir à quitter Messages et à saisir manuellement les différentes informations. L’objectif est finalement de supprimer plusieurs petites manipulations en anticipant ce que l’utilisateur pourrait vouloir faire à partir du contenu de ses conversations.
La nouveauté de la bêta 3 d’iOS 27.2 concerne surtout la manière dont ces suggestions pourront être gérées. Le très prolixe pdfu a découvert un nouvel écran de réglages permettant d’activer ou désactiver individuellement chaque catégorie d’Actions suggérées. Jusqu’ici, Apple semblait plutôt envisager la fonction comme un ensemble.
Cinq catégories apparaissent actuellement dans le code : Ajouter à Calendrier, Ajouter à Rappels, Ajouter à Notes, Afficher dans Plans, Vols et colis Un utilisateur qui souhaite profiter des suggestions pour son calendrier tout en refusant celles concernant ses colis pourra donc ajuster le comportement de Messages en conséquence.
Cela pourrait également répondre aux éventuelles réticences liées à une fonction analysant le contexte des conversations, même si Cupertino devra évidemment préciser le fonctionnement exact du traitement et les garanties apportées en matière de confidentialité.
Apple a également prévu un mécanisme destiné à éviter que Messages affiche constamment des propositions dont l’utilisateur ne se sert jamais. Une nouvelle option baptisée « Masquer les suggestions inutilisées » apparaît dans les réglages. Lorsqu’elle est activée, une catégorie de suggestions qui n’a pas été utilisée pendant 30 jours cessera automatiquement d’être proposée dans Messages.
Elle ne sera toutefois pas définitivement désactivée. D’après les captures partagées par pdfu, il sera possible de la faire réapparaître en désactivant puis en réactivant manuellement son interrupteur dans les réglages.
Apple semble donc vouloir trouver un équilibre entre automatisation et personnalisation : Messages pourra apprendre quelles suggestions sont réellement utiles sans empêcher l’utilisateur de reprendre la main.
Pourquoi un calendrier aussi inhabituel ? Tout simplement à cause de l'iPhone Duo. En effet, la firme a commencé à tester iOS 27.2 avant même de proposer une bêta d’iOS 27.1. Le premier iPhone pliable d’Apple doit être commercialisé avec iOS 27.1, une version qui contiendrait plusieurs fonctions spécifiques au nouvel appareil.
Apple aurait donc volontairement évité de distribuer trop tôt cette branche aux développeurs afin de ne pas révéler certaines particularités de l’iPhone Duo dans le code. Le smartphone doit arriver en boutique le 23 octobre. Apple ayant parallèlement annoncé que les nouvelles langues de Siri AI prévues avec iOS 27.2 seraient disponibles en octobre, la mise à jour pourrait être proposée très rapidement après le lancement de l’iPhone Duo.
Les Actions suggérées ne révolutionneront probablement pas Messages, mais elles illustrent assez bien la direction prise par Apple : utiliser davantage le contexte pour éviter les petites manipulations répétitives. Le choix de permettre de désactiver chaque type de suggestion séparément est également bienvenu. Reste maintenant à voir si Apple conservera cette fonction jusqu’à la version finale d’iOS 27.2, après l’avoir déjà retirée une première fois d’iOS 27.
Messages va comprendre ce que l’on vous écrit
Apple avait déjà présenté les Actions suggérées lors des premières bêtas d’iOS 27, avant de finalement retirer la fonction de la version distribuée au grand public en septembre. Elle fait désormais son retour avec iOS 27.2.
Le principe consiste à analyser le contexte d’une conversation dans Messages afin de proposer directement une action pertinente. Si quelqu’un demande l’envoi d’une photo, par exemple, Messages pourra afficher un bouton permettant de l’insérer immédiatement dans la conversation.
Même chose lorsqu’un interlocuteur propose un rendez-vous : iOS pourra suggérer d’ajouter directement l’événement dans Calendrier, sans avoir à quitter Messages et à saisir manuellement les différentes informations. L’objectif est finalement de supprimer plusieurs petites manipulations en anticipant ce que l’utilisateur pourrait vouloir faire à partir du contenu de ses conversations.
Apple ajoute des réglages beaucoup plus précis
La nouveauté de la bêta 3 d’iOS 27.2 concerne surtout la manière dont ces suggestions pourront être gérées. Le très prolixe pdfu a découvert un nouvel écran de réglages permettant d’activer ou désactiver individuellement chaque catégorie d’Actions suggérées. Jusqu’ici, Apple semblait plutôt envisager la fonction comme un ensemble.
Cinq catégories apparaissent actuellement dans le code : Ajouter à Calendrier, Ajouter à Rappels, Ajouter à Notes, Afficher dans Plans, Vols et colis Un utilisateur qui souhaite profiter des suggestions pour son calendrier tout en refusant celles concernant ses colis pourra donc ajuster le comportement de Messages en conséquence.
Cela pourrait également répondre aux éventuelles réticences liées à une fonction analysant le contexte des conversations, même si Cupertino devra évidemment préciser le fonctionnement exact du traitement et les garanties apportées en matière de confidentialité.
Les suggestions inutilisées pourront disparaître
Apple a également prévu un mécanisme destiné à éviter que Messages affiche constamment des propositions dont l’utilisateur ne se sert jamais. Une nouvelle option baptisée « Masquer les suggestions inutilisées » apparaît dans les réglages. Lorsqu’elle est activée, une catégorie de suggestions qui n’a pas été utilisée pendant 30 jours cessera automatiquement d’être proposée dans Messages.
Elle ne sera toutefois pas définitivement désactivée. D’après les captures partagées par pdfu, il sera possible de la faire réapparaître en désactivant puis en réactivant manuellement son interrupteur dans les réglages.
Apple semble donc vouloir trouver un équilibre entre automatisation et personnalisation : Messages pourra apprendre quelles suggestions sont réellement utiles sans empêcher l’utilisateur de reprendre la main.
iOS 27.2 bêta 1
iOS 27.2 bêta 2
Pourquoi iOS 27.2 arrive avant iOS 27.1 ?
Pourquoi un calendrier aussi inhabituel ? Tout simplement à cause de l'iPhone Duo. En effet, la firme a commencé à tester iOS 27.2 avant même de proposer une bêta d’iOS 27.1. Le premier iPhone pliable d’Apple doit être commercialisé avec iOS 27.1, une version qui contiendrait plusieurs fonctions spécifiques au nouvel appareil.
Apple aurait donc volontairement évité de distribuer trop tôt cette branche aux développeurs afin de ne pas révéler certaines particularités de l’iPhone Duo dans le code. Le smartphone doit arriver en boutique le 23 octobre. Apple ayant parallèlement annoncé que les nouvelles langues de Siri AI prévues avec iOS 27.2 seraient disponibles en octobre, la mise à jour pourrait être proposée très rapidement après le lancement de l’iPhone Duo.
QU’EN PENSER ?
Les Actions suggérées ne révolutionneront probablement pas Messages, mais elles illustrent assez bien la direction prise par Apple : utiliser davantage le contexte pour éviter les petites manipulations répétitives. Le choix de permettre de désactiver chaque type de suggestion séparément est également bienvenu. Reste maintenant à voir si Apple conservera cette fonction jusqu’à la version finale d’iOS 27.2, après l’avoir déjà retirée une première fois d’iOS 27.