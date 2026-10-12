iPhone Duo : Apple a un stratagème pour booster les ventes en Apple Store
Par Laurence - Publié le
Apple prépare un lancement hors norme pour son premier iPhone pliant. Selon Mark Gurman de Bloomberg, certains Apple Store disposeront de plus de 150 exemplaires de démonstration de l’iPhone Duo, accompagnés de présentoirs spécialement conçus pour mettre en valeur son écran pliable. L’objectif est simple : permettre au maximum de clients de découvrir ce nouveau format avant de passer à la caisse.
Apple ne compte visiblement pas faire les choses à moitié pour l’arrivée de son premier smartphone pliant. Alors que les précommandes de l’iPhone Duo ouvriront le 16 octobre (pour une commercialisation le 23 octobre), la firme préparerait un dispositif exceptionnel dans ses boutiques.
Selon Mark Gurman, l’Apple Store de la Cinquième Avenue à New York devrait proposer plus de 150 iPhone Duo de démonstration (et cela ne se retrouvera pas forcément dans tous les magasins de la Pomme). En effet, le chiffre est particulièrement impressionnant, même pour l’une des boutiques les plus emblématiques de la marque. L’Apple Park Visitor Center, situé à Cupertino, disposerait de son côté de près d'une centaine d'appareils.
D’autres magasins importants seraient également concernés par cette opulence, notamment ceux de Michigan Avenue à Chicago, du Grove à Los Angeles et de l’Upper West Side à Manhattan. Chacun devrait recevoir entre trente et quarante exemplaires. Même les boutiques plus modestes pourraient disposer d’une vingtaine d’appareils de démonstration. Une quantité inhabituelle pour un smartphone proposé dans seulement deux coloris.
Mais Apple ne miserait pas uniquement sur le nombre d’appareils exposés. Elle aurait également imaginé de nouveaux présentoirs pour mettre en valeur les particularités de l’iPhone Duo (c'était peut-être cela les boîtes mystères du 8 octobre ?). L’un d’eux prendrait la forme d’un support MagSafe capable de maintenir l’iPhone Duo entièrement déplié, aux côtés de deux iPhone, probablement les iPhone 18 Pro et Pro Max.
L’idée serait de permettre aux visiteurs de comparer immédiatement les différents formats, notamment la surface d’affichage disponible une fois le Duo ouvert. Apple prévoirait également des exemplaires dépourvus des traditionnels câbles antivol, disposés sur les côtés des boutiques.
Ces appareils permettraient notamment de tester plus librement certaines fonctions, comme le mode En veille, et de manipuler le smartphone dans différentes positions. Enfin, certains Apple Store recevraient un présentoir mettant en scène l’ouverture et la fermeture de l’iPhone Duo. Il serait donc impossible, dans ces conditions, de passer à côté du nouveau venu.
Apple semble donc vouloir privilégier l’expérience physique, en permettant aux clients de manipuler le produit, de découvrir sa charnière et de comparer ses dimensions avec celles d’un iPhone classique. La multiplication des exemplaires de démonstration devrait également limiter les files d’attente autour des appareils exposés, particulièrement lors des premiers jours.
Mais il reste un
gros bémol : si Apple prévoit autant d’appareils de démonstration, les stocks destinés à la vente pourraient être nettement plus limités. Les premières semaines de commercialisation s’annoncent en effet compliquées, avec une disponibilité qui pourrait être restreinte au lancement.
Les nombreux exemplaires exposés ne doivent donc pas être confondus avec les stocks commerciaux. Les clients intéressés devront probablement se montrer des plus rapides lors de l’ouverture des précommandes, prévue le vendredi 16 octobre, avant les premières livraisons attendues le 23 octobre.
Apple semble parfaitement consciente que son iPhone Duo ne se vendra pas exactement comme un modèle traditionnel. Avec ses nouveaux présentoirs et ses dizaines d’appareils de démonstration, elle veut manifestement transformer ses boutiques en véritables espaces de découverte. Est-ce que cette expérience suffira à convaincre les utilisateurs de franchir le pas ? Surtout avec un tarif qui devrait réserver l’iPhone Duo à une clientèle particulièrement motivée.
Plus de 150 iPhone Duo dans un seul Apple Store !
Apple ne compte visiblement pas faire les choses à moitié pour l’arrivée de son premier smartphone pliant. Alors que les précommandes de l’iPhone Duo ouvriront le 16 octobre (pour une commercialisation le 23 octobre), la firme préparerait un dispositif exceptionnel dans ses boutiques.
Selon Mark Gurman, l’Apple Store de la Cinquième Avenue à New York devrait proposer plus de 150 iPhone Duo de démonstration (et cela ne se retrouvera pas forcément dans tous les magasins de la Pomme). En effet, le chiffre est particulièrement impressionnant, même pour l’une des boutiques les plus emblématiques de la marque. L’Apple Park Visitor Center, situé à Cupertino, disposerait de son côté de près d'une centaine d'appareils.
D’autres magasins importants seraient également concernés par cette opulence, notamment ceux de Michigan Avenue à Chicago, du Grove à Los Angeles et de l’Upper West Side à Manhattan. Chacun devrait recevoir entre trente et quarante exemplaires. Même les boutiques plus modestes pourraient disposer d’une vingtaine d’appareils de démonstration. Une quantité inhabituelle pour un smartphone proposé dans seulement deux coloris.
Des présentoirs spécialement conçus pour l’iPhone Duo
Mais Apple ne miserait pas uniquement sur le nombre d’appareils exposés. Elle aurait également imaginé de nouveaux présentoirs pour mettre en valeur les particularités de l’iPhone Duo (c'était peut-être cela les boîtes mystères du 8 octobre ?). L’un d’eux prendrait la forme d’un support MagSafe capable de maintenir l’iPhone Duo entièrement déplié, aux côtés de deux iPhone, probablement les iPhone 18 Pro et Pro Max.
L’idée serait de permettre aux visiteurs de comparer immédiatement les différents formats, notamment la surface d’affichage disponible une fois le Duo ouvert. Apple prévoirait également des exemplaires dépourvus des traditionnels câbles antivol, disposés sur les côtés des boutiques.
Ces appareils permettraient notamment de tester plus librement certaines fonctions, comme le mode En veille, et de manipuler le smartphone dans différentes positions. Enfin, certains Apple Store recevraient un présentoir mettant en scène l’ouverture et la fermeture de l’iPhone Duo. Il serait donc impossible, dans ces conditions, de passer à côté du nouveau venu.
Apple semble donc vouloir privilégier l’expérience physique, en permettant aux clients de manipuler le produit, de découvrir sa charnière et de comparer ses dimensions avec celles d’un iPhone classique. La multiplication des exemplaires de démonstration devrait également limiter les files d’attente autour des appareils exposés, particulièrement lors des premiers jours.
Beaucoup d’iPhone Duo à essayer, mais combien à acheter ?
Mais il reste un
Les nombreux exemplaires exposés ne doivent donc pas être confondus avec les stocks commerciaux. Les clients intéressés devront probablement se montrer des plus rapides lors de l’ouverture des précommandes, prévue le vendredi 16 octobre, avant les premières livraisons attendues le 23 octobre.
Qu’en penser ?
Apple semble parfaitement consciente que son iPhone Duo ne se vendra pas exactement comme un modèle traditionnel. Avec ses nouveaux présentoirs et ses dizaines d’appareils de démonstration, elle veut manifestement transformer ses boutiques en véritables espaces de découverte. Est-ce que cette expérience suffira à convaincre les utilisateurs de franchir le pas ? Surtout avec un tarif qui devrait réserver l’iPhone Duo à une clientèle particulièrement motivée.