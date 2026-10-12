iPhone Duo : Apple a un stratagème pour booster les ventes en Apple Store

Qu’en penser ?



Apple semble parfaitement consciente que son iPhone Duo ne se vendra pas exactement comme un modèle traditionnel. Avec ses nouveaux présentoirs et ses dizaines d’appareils de démonstration, elle veut manifestement transformer ses boutiques en véritables espaces de découverte. Est-ce que cette expérience suffira à convaincre les utilisateurs de franchir le pas ? Surtout avec un tarif qui devrait réserver l’iPhone Duo à une clientèle particulièrement motivée.