OnePlus 16 : la fiche technique de l'année pour un mobile qu'on ne verra jamais
Par Vincent Lautier - Publié le
OnePlus a présenté en Chine son nouveau 16, avec un écran 165 Hz, une batterie de 9000 mAh et la toute dernière puce de Qualcomm. Une fiche technique qui fait rêver, sauf que ce téléphone ne sortira jamais de Chine, la marque ayant quitté l'Europe et les États-Unis cet été. Il faudra donc se contenter de le regarder de loin, et vu le niveau de la bête, c'est bien dommage.
Le OnePlus 16 embarque une dalle OLED LTPO de 6,78 pouces fournie par BOE, en définition 1,5K, qui tourne à 165 Hz sur l'ensemble du système, interface et applications comprises, alors que la plupart des concurrents en restent quand même à 120 Hz. Dans les jeux compatibles, l'image monte même à 185 images par seconde, avec des bordures de 1,15 mm et un pic de luminosité de 2000 nits au passage. Sous le capot, Qualcomm fournit son Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage. Sur le papier, c'est le téléphone Android le plus impressionnant du moment.
La batterie atteint 9000 mAh, un chiffre encore impensable il y a deux ans, le tout dans un châssis de 8,45 mm d'épaisseur pour 217 grammes dans sa version orange. La charge filaire monte à 100 W, la charge sans fil à 50 W, et le téléphone peut même recharger vos autres appareils. Côté photo, OnePlus aligne un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé de 1/1,4 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels qui offre un zoom optique 3x à 73 mm. Même la caméra selfie passe à 50 mégapixels. L'étanchéité grimpe jusqu'aux certifications IP68 et IP69, et le tout fonctionne sous ColorOS 17, basé sur Android 17.
Vous l'aurez compris, le problème n'est pas la fiche technique. OnePlus a officialisé en juillet son retrait d'Amérique du Nord et d'Europe, après plus de dix ans de présence, et a enterré au passage OxygenOS au profit du ColorOS de sa maison mère Oppo. Le 16 est donc lancé en Chine, et nulle part ailleurs, puisque même l'Inde, pourtant épargnée par le retrait, n'est pas certaine d'y avoir droit. Sur place, l'entrée de gamme avec 256 Go revient aux alentours de 720 euros une fois convertie, un tarif franchement agressif pour ce niveau d'équipement. Les clients européens gardent leurs mises à jour et leur garantie, mais rien de neuf n'arrivera chez nous.
Pour le coup, c'est franchement rageant. Les groupes Reddit d'utilisateurs de la marque croulent sous les commentaires de lecteurs qui réclament un téléphone qu'ils ne pourront jamais acheter, et le matériel n'a visiblement jamais été le problème de OnePlus. Reste l'import, avec un ColorOS chinois privé des services Google, autant dire que presque personne ne tentera l'aventure. Le OnePlus le plus abouti de l'histoire de la marque restera donc, par chez nous, une simple fiche technique.
Un écran poussé à 165 Hz
Le OnePlus 16 embarque une dalle OLED LTPO de 6,78 pouces fournie par BOE, en définition 1,5K, qui tourne à 165 Hz sur l'ensemble du système, interface et applications comprises, alors que la plupart des concurrents en restent quand même à 120 Hz. Dans les jeux compatibles, l'image monte même à 185 images par seconde, avec des bordures de 1,15 mm et un pic de luminosité de 2000 nits au passage. Sous le capot, Qualcomm fournit son Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage. Sur le papier, c'est le téléphone Android le plus impressionnant du moment.
Une batterie géante
La batterie atteint 9000 mAh, un chiffre encore impensable il y a deux ans, le tout dans un châssis de 8,45 mm d'épaisseur pour 217 grammes dans sa version orange. La charge filaire monte à 100 W, la charge sans fil à 50 W, et le téléphone peut même recharger vos autres appareils. Côté photo, OnePlus aligne un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé de 1/1,4 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels qui offre un zoom optique 3x à 73 mm. Même la caméra selfie passe à 50 mégapixels. L'étanchéité grimpe jusqu'aux certifications IP68 et IP69, et le tout fonctionne sous ColorOS 17, basé sur Android 17.
Parti d'Europe cet été
Vous l'aurez compris, le problème n'est pas la fiche technique. OnePlus a officialisé en juillet son retrait d'Amérique du Nord et d'Europe, après plus de dix ans de présence, et a enterré au passage OxygenOS au profit du ColorOS de sa maison mère Oppo. Le 16 est donc lancé en Chine, et nulle part ailleurs, puisque même l'Inde, pourtant épargnée par le retrait, n'est pas certaine d'y avoir droit. Sur place, l'entrée de gamme avec 256 Go revient aux alentours de 720 euros une fois convertie, un tarif franchement agressif pour ce niveau d'équipement. Les clients européens gardent leurs mises à jour et leur garantie, mais rien de neuf n'arrivera chez nous.
On en dit quoi ?
Pour le coup, c'est franchement rageant. Les groupes Reddit d'utilisateurs de la marque croulent sous les commentaires de lecteurs qui réclament un téléphone qu'ils ne pourront jamais acheter, et le matériel n'a visiblement jamais été le problème de OnePlus. Reste l'import, avec un ColorOS chinois privé des services Google, autant dire que presque personne ne tentera l'aventure. Le OnePlus le plus abouti de l'histoire de la marque restera donc, par chez nous, une simple fiche technique.