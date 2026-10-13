OnePlus 16 : la fiche technique de l'année pour un mobile qu'on ne verra jamais

On en dit quoi ?



Pour le coup, c'est franchement rageant. Les groupes Reddit d'utilisateurs de la marque croulent sous les commentaires de lecteurs qui réclament un téléphone qu'ils ne pourront jamais acheter, et le matériel n'a visiblement jamais été le problème de OnePlus. Reste l'import, avec un ColorOS chinois privé des services Google, autant dire que presque personne ne tentera l'aventure. Le OnePlus le plus abouti de l'histoire de la marque restera donc, par chez nous, une simple fiche technique.