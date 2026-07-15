Les indices s'accumulent, OnePlus s'apprête à confirmer son départ d'Europe et des États-Unis
Par Vincent Lautier - Publié le
La rumeur enflait depuis des mois, et elle ressemble de plus en plus à une confirmation. OnePlus se préparerait à quitter l'Europe et les États-Unis, et l'annonce officielle serait attendue dans les jours qui viennent. Rien n'est encore acté publiquement, mais tous les signaux pointent dans la même direction, celle d'un retrait pur et simple de la marque.
Le média allemand WinFuture affirme que la décision a déjà été communiquée à la presse, et le faisceau d'indices est difficile à ignorer. En avril, presque toute l'équipe européenne de OnePlus a plié bagage en l'espace d'une seule semaine, avec des employés partis ou transférés vers d'autres divisions d'Oppo, la maison mère. Depuis, les sites européens de la marque renvoient tout doucement les visiteurs vers ceux d'Oppo, et plusieurs modèles sont déjà introuvables, parfois sans le moindre espoir de réapprovisionnement.
Si le retrait se confirme, OnePlus ne lancera plus aucun nouveau smartphone, ni tablette, ni accessoire en Europe et aux États-Unis. Les stocks encore en rayon devraient s'écouler sur quelques semaines ou quelques mois, avant que la marque ne disparaisse purement et simplement des boutiques. Bonne nouvelle quand même pour les possesseurs actuels, le service après-vente et les mises à jour logicielles promises seraient maintenus, chaque téléphone allant au bout de son cycle de support normal. Personne ne se retrouve donc lâché du jour au lendemain.
Derrière ce grand ménage, il y a la logique du groupe. Depuis 2021, Oppo n'a cessé de resserrer son emprise sur OnePlus, absorbant au passage une partie de ses équipes de recherche, et c'est désormais Oppo qui pilotera directement ces marchés. La marque ne meurt d'ailleurs pas partout, puisqu'en Inde et en Chine, OnePlus continue d'exister, mais en se contentant de revendre des Oppo abordables rebaptisés, plutôt que de concevoir ses propres appareils. Aucune raison officielle n'a été donnée, entre ventes trop faibles, coûts trop lourds et volonté de tout regrouper sous une seule bannière.
Voir OnePlus, l'ancien tueur de flagships qui faisait rêver les passionnés à petit prix, finir en simple étiquette collée sur des Oppo, ça a quelque chose de triste. La marque avait bâti sa réputation sur l'audace, et elle s'efface aujourd'hui à pas feutrés, sans même un vrai mot d'adieu à ceux qui l'ont soutenue.
Une rumeur qui vire à la quasi-certitude
Le média allemand WinFuture affirme que la décision a déjà été communiquée à la presse, et le faisceau d'indices est difficile à ignorer. En avril, presque toute l'équipe européenne de OnePlus a plié bagage en l'espace d'une seule semaine, avec des employés partis ou transférés vers d'autres divisions d'Oppo, la maison mère. Depuis, les sites européens de la marque renvoient tout doucement les visiteurs vers ceux d'Oppo, et plusieurs modèles sont déjà introuvables, parfois sans le moindre espoir de réapprovisionnement.
Ce qui changerait concrètement pour vous
Si le retrait se confirme, OnePlus ne lancera plus aucun nouveau smartphone, ni tablette, ni accessoire en Europe et aux États-Unis. Les stocks encore en rayon devraient s'écouler sur quelques semaines ou quelques mois, avant que la marque ne disparaisse purement et simplement des boutiques. Bonne nouvelle quand même pour les possesseurs actuels, le service après-vente et les mises à jour logicielles promises seraient maintenus, chaque téléphone allant au bout de son cycle de support normal. Personne ne se retrouve donc lâché du jour au lendemain.
Oppo reprend la main sur toute la ligne
Derrière ce grand ménage, il y a la logique du groupe. Depuis 2021, Oppo n'a cessé de resserrer son emprise sur OnePlus, absorbant au passage une partie de ses équipes de recherche, et c'est désormais Oppo qui pilotera directement ces marchés. La marque ne meurt d'ailleurs pas partout, puisqu'en Inde et en Chine, OnePlus continue d'exister, mais en se contentant de revendre des Oppo abordables rebaptisés, plutôt que de concevoir ses propres appareils. Aucune raison officielle n'a été donnée, entre ventes trop faibles, coûts trop lourds et volonté de tout regrouper sous une seule bannière.
On en dit quoi ?
Voir OnePlus, l'ancien tueur de flagships qui faisait rêver les passionnés à petit prix, finir en simple étiquette collée sur des Oppo, ça a quelque chose de triste. La marque avait bâti sa réputation sur l'audace, et elle s'efface aujourd'hui à pas feutrés, sans même un vrai mot d'adieu à ceux qui l'ont soutenue.