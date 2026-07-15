Les indices s'accumulent, OnePlus s'apprête à confirmer son départ d'Europe et des États-Unis

On en dit quoi ?



Voir OnePlus, l'ancien tueur de flagships qui faisait rêver les passionnés à petit prix, finir en simple étiquette collée sur des Oppo, ça a quelque chose de triste. La marque avait bâti sa réputation sur l'audace, et elle s'efface aujourd'hui à pas feutrés, sans même un vrai mot d'adieu à ceux qui l'ont soutenue.