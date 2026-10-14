Des écrans OLED qui se brisent chez Apple : cela pourrait coûter cher à son sous-traitant !
Par Laurence - Publié le
Alors qu’Apple prépare l’arrivée de l’OLED sur de nouveaux iPad et MacBook Pro, l’un de ses fournisseurs potentiels rencontre quelques difficultés. Depuis près de six mois, des plaques de verre se briseraient régulièrement sur une nouvelle ligne de production de BOE. Un problème qui pourrait compromettre les ambitions du fabricant chinois et profiter à Samsung Display.
Selon le média coréen The Elec, BOE rencontre d’importantes difficultés dans sa nouvelle usine B16, située à Chengdu, en Chine. Cette installation, équipée de lignes de production OLED de génération 8.6, doit notamment permettre au fabricant de répondre à la demande croissante d’écrans pour les tablettes et les ordinateurs portables.
Mais depuis environ six mois, des plaques de verre se briseraient régulièrement pendant le processus de fabrication, sans que BOE soit parvenu à identifier précisément l’origine du problème. Ces incidents peuvent sembler anecdotiques à première vue. Sauf que leurs conséquences sont particulièrement importantes. Lorsqu’une plaque se casse, les équipes doivent retirer les fragments de verre et vérifier que les équipements n’ont pas été endommagés. Une opération qui peut immobiliser une machine pendant une demi-journée, voire une journée entière.
Apparemment, seulement deux ou trois plaques cassées sur un millier suffiraient à perturber la production de masse. Le problème ne concerne donc pas uniquement les écrans perdus, mais également l’ensemble des opérations interrompues pendant les interventions. Pour garantir une production continue, ces incidents devraient être quasiment éliminés.
Cette situation tombe particulièrement mal pour BOE, qui chercherait à obtenir de nouvelles commandes auprès d’Apple. Le fabricant chinois aurait récemment commencé le processus de qualification de ses dalles, une étape indispensable avant de pouvoir intégrer la chaîne d’approvisionnement de Cupertino. Ces difficultés pourraient retarder l’attribution des commandes, voire empêcher BOE de les décrocher.
Il convient toutefois de distinguer les différents projets. A priori, l’usine B12 de Chongqing était associée aux futurs écrans OLED de l’iPad Air, tandis que la nouvelle usine B16 de Chengdu devait notamment participer à la production de dalles pour les MacBook Pro OLED.
Les problèmes rencontrés ne signifient donc pas nécessairement que tous les projets OLED d’Apple sont directement menacés. Mais la situation serait tout de même sous tension car un iPad Air OLED serait attendu au premier semestre 2027, avec Samsung Display comme principal fournisseur. Apple préparerait également l’arrivée de cette technologie sur ses MacBook Pro.
Ce n’est pas la première fois que le fabricant chinois rencontre des problèmes avec les exigences de Cupertino. En 2022, Apple aurait interrompu la production de certaines dalles destinées à l’iPhone 13 après avoir découvert des modifications non autorisées dans leur conception. L’année suivante, BOE aurait rencontré des problèmes de fuites lumineuses autour des découpes de la Dynamic Island, compliquant la fourniture d’écrans pour l’iPhone 15.
Plus récemment, en janvier, Apple aurait transféré plusieurs millions de commandes de dalles OLED pour iPhone vers Samsung Display, après de nouvelles difficultés de production chez BOE. Autant d’incidents qui pourraient peser sur la confiance accordée au fabricant chinois.
La fabrication des écrans OLED de grande taille reste particulièrement complexe, notamment lorsqu’il faut produire des millions de dalles avec un taux de défauts extrêmement faible. Pour BOE, le véritable problème n’est pas tant le nombre de plaques cassées que les interruptions de production qu’elles provoquent. Si ces difficultés persistent, Apple pourrait privilégier des fournisseurs déjà capables de garantir les volumes nécessaires. Une situation qui renforcerait encore la position de Samsung Display, alors que l’OLED s’apprête à prendre une place de plus en plus importante dans les gammes iPad et MacBook.
Des écrans qui se brisent depuis six mois
Selon le média coréen The Elec, BOE rencontre d’importantes difficultés dans sa nouvelle usine B16, située à Chengdu, en Chine. Cette installation, équipée de lignes de production OLED de génération 8.6, doit notamment permettre au fabricant de répondre à la demande croissante d’écrans pour les tablettes et les ordinateurs portables.
Mais depuis environ six mois, des plaques de verre se briseraient régulièrement pendant le processus de fabrication, sans que BOE soit parvenu à identifier précisément l’origine du problème. Ces incidents peuvent sembler anecdotiques à première vue. Sauf que leurs conséquences sont particulièrement importantes. Lorsqu’une plaque se casse, les équipes doivent retirer les fragments de verre et vérifier que les équipements n’ont pas été endommagés. Une opération qui peut immobiliser une machine pendant une demi-journée, voire une journée entière.
Apparemment, seulement deux ou trois plaques cassées sur un millier suffiraient à perturber la production de masse. Le problème ne concerne donc pas uniquement les écrans perdus, mais également l’ensemble des opérations interrompues pendant les interventions. Pour garantir une production continue, ces incidents devraient être quasiment éliminés.
Des commandes Apple désormais menacées
Cette situation tombe particulièrement mal pour BOE, qui chercherait à obtenir de nouvelles commandes auprès d’Apple. Le fabricant chinois aurait récemment commencé le processus de qualification de ses dalles, une étape indispensable avant de pouvoir intégrer la chaîne d’approvisionnement de Cupertino. Ces difficultés pourraient retarder l’attribution des commandes, voire empêcher BOE de les décrocher.
Il convient toutefois de distinguer les différents projets. A priori, l’usine B12 de Chongqing était associée aux futurs écrans OLED de l’iPad Air, tandis que la nouvelle usine B16 de Chengdu devait notamment participer à la production de dalles pour les MacBook Pro OLED.
Les problèmes rencontrés ne signifient donc pas nécessairement que tous les projets OLED d’Apple sont directement menacés. Mais la situation serait tout de même sous tension car un iPad Air OLED serait attendu au premier semestre 2027, avec Samsung Display comme principal fournisseur. Apple préparerait également l’arrivée de cette technologie sur ses MacBook Pro.
BOE accumule les difficultés avec Apple
Ce n’est pas la première fois que le fabricant chinois rencontre des problèmes avec les exigences de Cupertino. En 2022, Apple aurait interrompu la production de certaines dalles destinées à l’iPhone 13 après avoir découvert des modifications non autorisées dans leur conception. L’année suivante, BOE aurait rencontré des problèmes de fuites lumineuses autour des découpes de la Dynamic Island, compliquant la fourniture d’écrans pour l’iPhone 15.
Plus récemment, en janvier, Apple aurait transféré plusieurs millions de commandes de dalles OLED pour iPhone vers Samsung Display, après de nouvelles difficultés de production chez BOE. Autant d’incidents qui pourraient peser sur la confiance accordée au fabricant chinois.
Qu’en penser ?
La fabrication des écrans OLED de grande taille reste particulièrement complexe, notamment lorsqu’il faut produire des millions de dalles avec un taux de défauts extrêmement faible. Pour BOE, le véritable problème n’est pas tant le nombre de plaques cassées que les interruptions de production qu’elles provoquent. Si ces difficultés persistent, Apple pourrait privilégier des fournisseurs déjà capables de garantir les volumes nécessaires. Une situation qui renforcerait encore la position de Samsung Display, alors que l’OLED s’apprête à prendre une place de plus en plus importante dans les gammes iPad et MacBook.