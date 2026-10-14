Des écrans OLED qui se brisent chez Apple : cela pourrait coûter cher à son sous-traitant !

Des écrans qui se brisent depuis six mois

Des commandes Apple désormais menacées

BOE accumule les difficultés avec Apple

Qu’en penser ?



La fabrication des écrans OLED de grande taille reste particulièrement complexe, notamment lorsqu’il faut produire des millions de dalles avec un taux de défauts extrêmement faible. Pour BOE, le véritable problème n’est pas tant le nombre de plaques cassées que les interruptions de production qu’elles provoquent. Si ces difficultés persistent, Apple pourrait privilégier des fournisseurs déjà capables de garantir les volumes nécessaires. Une situation qui renforcerait encore la position de Samsung Display, alors que l’OLED s’apprête à prendre une place de plus en plus importante dans les gammes iPad et MacBook.

Selon le média coréen, BOE rencontre d’importantes difficultés dans sa nouvelle usine B16, située à Chengdu, en Chine. Cette installation, équipée de lignes de production OLED de génération 8.6, doit notamment permettre au fabricant de répondre à la demande croissante d’écrans pour les tablettes et les ordinateurs portables.Mais depuis environ six mois,, sans que BOE soit parvenu à identifier précisément l’origine du problème. Ces incidents peuvent sembler anecdotiques à première vue. Sauf que leurs conséquences sont particulièrement importantes.. Une opération qui peutune machine pendant une demi-journée, voire une journée entière.Apparemment,. Le problème ne concerne donc pas uniquement les écrans perdus, mais également l’ensemble des opérations interrompues pendant les interventions. Pour garantir une production continue, ces incidents devraient être quasiment éliminés.Le fabricant chinois aurait récemment commencé le processus de qualification de ses dalles, une étape indispensable avant de pouvoir intégrer la chaîne d’approvisionnement de Cupertino. Ces difficultés pourraient retarder l’attribution des commandes, voire empêcher BOE de les décrocher.Il convient toutefois de distinguer les différents projets.Les problèmes rencontrés ne signifient donc pas nécessairement que tous les projets OLED d’Apple sont directement menacés. Maiscar un iPad Air OLED serait attendu au premier semestre 2027, avec Samsung Display comme principal fournisseur. Apple préparerait également l’arrivée de cette technologie sur ses MacBook Pro.. En 2022, Apple aurait interrompu la production de certaines dalles destinées à l’après avoir découvert des modifications non autorisées dans leur conception. L’année suivante, BOE aurait rencontré des problèmes de fuites lumineuses autour des découpes de la Dynamic Island, compliquant la fourniture d’écrans pour l’Plus récemment, en janvier,, après de nouvelles difficultés de production chez BOE. Autant d’incidents qui pourraient peser sur la confiance accordée au fabricant chinois.