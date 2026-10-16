iPhone Duo : les précommandes sont ouvertes !

Qu’en penser ?



Après des années de rumeurs, l’iPhone pliant devient enfin une réalité commerciale. L’ouverture des précommandes sera un premier indicateur de l’intérêt des utilisateurs pour ce nouveau format, même si les éventuelles ruptures de stock devront être relativisées au regard des quantités initialement disponibles. À plus de 2 300 € pour le modèle de base, Apple prend aussi un risque en positionnant son premier appareil pliant sur un segment particulièrement haut de gamme. Les prochaines heures devraient nous donner une première idée de l’accueil réservé à ce nouvel iPhone.