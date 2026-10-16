iPhone Duo : les précommandes sont ouvertes !
Par Laurence - Publié le
C’est le grand jour pour l’iPhone Duo ! Après plusieurs années de rumeurs et un peu plus d’un mois après sa présentation, le premier smartphone pliable d’Apple est enfin en précommande ce vendredi 16 octobre, à partir de 14 h en France. Avec un prix de départ fixé à 2 339 €, il s’agit de l’iPhone le plus cher jamais commercialisé. Et les premiers stocks pourraient partir très rapidement !
L’attente touche enfin à sa fin. Apple vient d'ouvrir aujourd’hui, vendredi 16 octobre, les précommandes de l’iPhone Duo. Comme pour les précédents lancements, les commandes pourront être passées directement sur l’ Apple Store en ligne ou depuis l’application Apple Store sur iPhone et iPad. Les plus pressés d'entre vous ont peut-être utilisé le dispositif Get Ready, ouvert du 12 au 15 octobre, qui permet de préparer sa commande avant l'ouverture des précommandes !
Pour rappel, les premières livraisons sont prévues pour le vendredi 23 octobre 2026, date à laquelle l’appareil sera également disponible en boutique. Mais attention : plusieurs sources évoquent des quantités initiales particulièrement limitées, potentiellement bien inférieures à celles des iPhone 18 Pro. Les délais de livraison pourraient donc rapidement s’allonger, notamment pour certaines configurations.
Apple propose son premier smartphone pliant en deux coloris, Blanc stellaire et Ciel nocturne, ainsi qu’en quatre capacités de stockage. Avec un tarif délirant qui peut donc frôler les 4 000 €, l’iPhone Duo s’adresse clairement à une clientèle prête à investir dans les dernières technologies d’Apple. Il est toujours possible de préparer une éventuelle reprise de son ancien iPhone.
Comme lors de l’ouverture des précommandes des iPhone 18 Pro, nous suivrons l’évolution des disponibilités et des délais de livraison au fil des heures. Les premières minutes permettront notamment de déterminer quelles configurations rencontrent le plus de succès et si les quantités disponibles suffisent à répondre à la demande.
L'occasion de voir si le tarif particulièrement élevé de l’iPhone Duo freinera les acheteurs ou si la curiosité suscitée par le premier iPhone pliant suffira à provoquer une rupture de stock rapide. Et vous, allez-vous craquer pour l’iPhone Duo ou préférez-vous attendre une prochaine génération ?
Après des années de rumeurs, l’iPhone pliant devient enfin une réalité commerciale. L’ouverture des précommandes sera un premier indicateur de l’intérêt des utilisateurs pour ce nouveau format, même si les éventuelles ruptures de stock devront être relativisées au regard des quantités initialement disponibles. À plus de 2 300 € pour le modèle de base, Apple prend aussi un risque en positionnant son premier appareil pliant sur un segment particulièrement haut de gamme. Les prochaines heures devraient nous donner une première idée de l’accueil réservé à ce nouvel iPhone.
En avant les précommandes !
L’attente touche enfin à sa fin. Apple vient d'ouvrir aujourd’hui, vendredi 16 octobre, les précommandes de l’iPhone Duo. Comme pour les précédents lancements, les commandes pourront être passées directement sur l’ Apple Store en ligne ou depuis l’application Apple Store sur iPhone et iPad. Les plus pressés d'entre vous ont peut-être utilisé le dispositif Get Ready, ouvert du 12 au 15 octobre, qui permet de préparer sa commande avant l'ouverture des précommandes !
Pour rappel, les premières livraisons sont prévues pour le vendredi 23 octobre 2026, date à laquelle l’appareil sera également disponible en boutique. Mais attention : plusieurs sources évoquent des quantités initiales particulièrement limitées, potentiellement bien inférieures à celles des iPhone 18 Pro. Les délais de livraison pourraient donc rapidement s’allonger, notamment pour certaines configurations.
Mise à jour : Les délais de livraisons se font pulvériser... Nous sommes déjà passés au 7 décembre pour toutes les configurations ! Mais les livraisons sur Amazon semblant garanties au 23 octobre encore !
Quel prix pour l’iPhone Duo en France ?
Apple propose son premier smartphone pliant en deux coloris, Blanc stellaire et Ciel nocturne, ainsi qu’en quatre capacités de stockage. Avec un tarif délirant qui peut donc frôler les 4 000 €, l’iPhone Duo s’adresse clairement à une clientèle prête à investir dans les dernières technologies d’Apple. Il est toujours possible de préparer une éventuelle reprise de son ancien iPhone.
Voici les tarifs officiels français :
• iPhone Duo 256 Go : 2 339 €
• iPhone Duo 512 Go : 2 589 €
• iPhone Duo 1 To : 3 089 €
• iPhone Duo 2 To : 3 839 €
• iPhone Duo 256 Go : 2 339 €
• iPhone Duo 512 Go : 2 589 €
• iPhone Duo 1 To : 3 089 €
• iPhone Duo 2 To : 3 839 €
Des délais de livraison à surveiller tout au long de la journée
Comme lors de l’ouverture des précommandes des iPhone 18 Pro, nous suivrons l’évolution des disponibilités et des délais de livraison au fil des heures. Les premières minutes permettront notamment de déterminer quelles configurations rencontrent le plus de succès et si les quantités disponibles suffisent à répondre à la demande.
L'occasion de voir si le tarif particulièrement élevé de l’iPhone Duo freinera les acheteurs ou si la curiosité suscitée par le premier iPhone pliant suffira à provoquer une rupture de stock rapide. Et vous, allez-vous craquer pour l’iPhone Duo ou préférez-vous attendre une prochaine génération ?
Qu’en penser ?
Après des années de rumeurs, l’iPhone pliant devient enfin une réalité commerciale. L’ouverture des précommandes sera un premier indicateur de l’intérêt des utilisateurs pour ce nouveau format, même si les éventuelles ruptures de stock devront être relativisées au regard des quantités initialement disponibles. À plus de 2 300 € pour le modèle de base, Apple prend aussi un risque en positionnant son premier appareil pliant sur un segment particulièrement haut de gamme. Les prochaines heures devraient nous donner une première idée de l’accueil réservé à ce nouvel iPhone.