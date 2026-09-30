iPhone Duo : Apple lance Get Ready pour préparer sa commande avant le 16 octobre
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a trouvé la parade aux stocks très limités de son premier iPhone pliable : un dispositif baptisé Get Ready, ouvert du 12 au 15 octobre, qui permet de préparer sa commande avant l'ouverture des précommandes le 16 octobre à 14h. La sortie est calée au 23 octobre, à partir de 2 339 euros. Et vu les volumes prévus, mieux vaut ne pas traîner.
Le principe est simple. À partir du lundi 12 octobre, l'application Apple Store vous laisse configurer votre iPhone Duo à l'avance : le coloris, la capacité (de 256 Go à 2 To), l'éventuelle formule AppleCare+, la reprise de votre ancien téléphone, le forfait opérateur, l'adresse de livraison et le moyen de paiement. Tout est enregistré, et le vendredi 16 octobre à 14h précises, il ne restera qu'à valider la commande en un geste. Apple présente la chose comme un service rendu au client. C'est surtout une manière élégante d'organiser la file d'attente, puisque certains analystes tablent sur des stocks épuisés en quelques minutes.
D'après Jiemian News, qui cite des sources internes chez Foxconn, Apple viserait 6 à 8 millions d'exemplaires d'ici la fin de l'année, alors qu'un cycle d'iPhone Pro et Pro Max se compte plutôt entre 20 et 30 millions d'unités. La faute à une production compliquée : mi-septembre, les rendements d'assemblage dépassaient à peine les 60 %, la charnière embarque plus de 100 pièces, et Samsung Display peine à livrer ses écrans pliants dans les temps. Il faudrait encore six mois, peut-être un an, pour que la chaîne tourne normalement. Du coup, la pénurie au lancement ne fait aucun doute.
Pendant qu'Apple prépare ses serveurs, les escrocs préparent les leurs. De fausses pages de précommande imitant le site officiel circulent déjà, avec un bon d'achat de 500 dollars en guise d'appât. Le pire, c'est que certaines embarquent une attaque baptisée DarkSword, qui ne demande aucun clic sur les iPhone pas à jour : ouvrir la page suffit à déclencher le vol des identifiants, des messages et des portefeuilles crypto. Un iOS à jour bloque la manoeuvre, et rappelez-vous qu'aucune précommande n'existe avant le 16 octobre. Passez par l'application officielle, point.
C'est quand même très fort : Apple réussit à transformer un problème industriel en événement marketing, avec inscription préalable comme pour un concert. À 2 339 euros minimum, le Duo n'est pas un achat d'impulsion, et cette rareté organisée va forcément alimenter la spéculation sur les premiers exemplaires. Si vous le voulez vraiment pour le 23 octobre, jouez le jeu dès le 12 au matin. Sinon, laissez passer la vague, les rendements finiront bien par monter.
Quatre jours pour tout préparer
Le principe est simple. À partir du lundi 12 octobre, l'application Apple Store vous laisse configurer votre iPhone Duo à l'avance : le coloris, la capacité (de 256 Go à 2 To), l'éventuelle formule AppleCare+, la reprise de votre ancien téléphone, le forfait opérateur, l'adresse de livraison et le moyen de paiement. Tout est enregistré, et le vendredi 16 octobre à 14h précises, il ne restera qu'à valider la commande en un geste. Apple présente la chose comme un service rendu au client. C'est surtout une manière élégante d'organiser la file d'attente, puisque certains analystes tablent sur des stocks épuisés en quelques minutes.
Des volumes très loin d'un iPhone classique
D'après Jiemian News, qui cite des sources internes chez Foxconn, Apple viserait 6 à 8 millions d'exemplaires d'ici la fin de l'année, alors qu'un cycle d'iPhone Pro et Pro Max se compte plutôt entre 20 et 30 millions d'unités. La faute à une production compliquée : mi-septembre, les rendements d'assemblage dépassaient à peine les 60 %, la charnière embarque plus de 100 pièces, et Samsung Display peine à livrer ses écrans pliants dans les temps. Il faudrait encore six mois, peut-être un an, pour que la chaîne tourne normalement. Du coup, la pénurie au lancement ne fait aucun doute.
Les arnaques sont déjà en ligne
Pendant qu'Apple prépare ses serveurs, les escrocs préparent les leurs. De fausses pages de précommande imitant le site officiel circulent déjà, avec un bon d'achat de 500 dollars en guise d'appât. Le pire, c'est que certaines embarquent une attaque baptisée DarkSword, qui ne demande aucun clic sur les iPhone pas à jour : ouvrir la page suffit à déclencher le vol des identifiants, des messages et des portefeuilles crypto. Un iOS à jour bloque la manoeuvre, et rappelez-vous qu'aucune précommande n'existe avant le 16 octobre. Passez par l'application officielle, point.
On en dit quoi ?
C'est quand même très fort : Apple réussit à transformer un problème industriel en événement marketing, avec inscription préalable comme pour un concert. À 2 339 euros minimum, le Duo n'est pas un achat d'impulsion, et cette rareté organisée va forcément alimenter la spéculation sur les premiers exemplaires. Si vous le voulez vraiment pour le 23 octobre, jouez le jeu dès le 12 au matin. Sinon, laissez passer la vague, les rendements finiront bien par monter.