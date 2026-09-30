iPhone Duo : Apple lance Get Ready pour préparer sa commande avant le 16 octobre

On en dit quoi ?



C'est quand même très fort : Apple réussit à transformer un problème industriel en événement marketing, avec inscription préalable comme pour un concert. À 2 339 euros minimum, le Duo n'est pas un achat d'impulsion, et cette rareté organisée va forcément alimenter la spéculation sur les premiers exemplaires. Si vous le voulez vraiment pour le 23 octobre, jouez le jeu dès le 12 au matin. Sinon, laissez passer la vague, les rendements finiront bien par monter.