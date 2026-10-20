Deux iPhone Duo par personne, pas un de plus : pourquoi Apple limite les achats ?
Par Laurence - Publié le
Victime de son succès, l’iPhone Duo est devenu particulièrement difficile à obtenir ! Très rapidement après l’ouverture des précommandes, les délais de livraison s’étaient envolés avant d'être gelés en janvier 2027. Face à cette situation, la firme a même décidé de limiter les commandes à deux exemplaires par client. Cette mesure destinée à freiner les revendeurs qui profitent de la pénurie pour faire grimper les prix.
Apple semble bien décidée à éviter que les petits stocks de son iPhone pliable ne tombent entre les mains de revendeurs peu scrupuleux. Selon Engadget, il n’est désormais plus possible de commander plus de deux iPhone Duo par client sur plusieurs boutiques en ligne d’Apple.
Le média dit avoir effectué des essais aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Espagne, avec le même résultat. Et effectivement, en essayant sur l'App Store français, un petit message s'affiche en haut de l'écran au bout de trois iPhone Duo, quand vous consultez votre panier.
Inutile de jouer avec les différentes configurations : la restriction s’applique quel que soit le coloris ou la capacité de stockage sélectionnés. La mesure concerne donc le nombre total d’iPhone Duo achetés, peu important la déclinaison.
Cette décision intervient alors que les premières précommandes ont été prises d’assaut. Au vu des délais affichés, certains revendeurs ont rapidement flairer la bonne occasion et ont tenté d'en profiter. Plusieurs annonces portant sur des iPhone Duo sont déjà apparues sur eBay, à des prix délirants.
Outre les fakes, le principe est bien connu : acheter des appareils particulièrement recherchés dès leur commercialisation, puis les revendre avec une marge importante aux clients qui ne souhaitent pas attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Ce n’est pas la première fois qu’Apple impose des restrictions sur les quantités commandées. La firme avait notamment adopté des mesures similaires lors du lancement de certains iPhone en Chine, aussi bien pour les commandes en ligne que pour les achats en boutique. Aux États-Unis, des limitations avaient déjà été mises en place dès 2012, lors de la commercialisation de l’iPhone 5.
Evidemment, il existe toujours des moyens pour passer outre cette limitation. Les revendeurs peuvent multiplier les comptes, les moyens de paiement et les adresses de livraison pour contourner les restrictions. Ou faire appel à des intermédiaires pour passer plusieurs commandes.
Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les clients qui attendent leur iPhone Duo. Certains acheteurs ont récemment constaté une amélioration de leur date de livraison estimée, parfois de plusieurs semaines. La limitation des commandes pourrait contribuer à réserver davantage d’appareils aux particuliers, même si Apple n’a pas précisé les raisons exactes de cette décision. Pour les plus impatients, il restera également la possibilité de surveiller les stocks des Apple Store à partir du lancement officiel, prévu ce vendredi 23 octobre.
Avec cette limitation, Apple tente de réduire les achats spéculatifs autour de son premier iPhone pliable. Une mesure plutôt bienvenue, même si elle ne suffira probablement pas à décourager les revendeurs les mieux organisés. La véritable solution reste évidemment une amélioration des stocks et des délais de livraison. En attendant, mieux vaut éviter de céder aux prix exorbitants affichés sur les plateformes de revente. Après tout, même pour un iPhone Duo, débourser plus du double du prix officiel simplement pour l’obtenir quelques semaines plus tôt paraît difficile à justifier !
Pas plus de deux iPhone Duo par personne !
Apple semble bien décidée à éviter que les petits stocks de son iPhone pliable ne tombent entre les mains de revendeurs peu scrupuleux. Selon Engadget, il n’est désormais plus possible de commander plus de deux iPhone Duo par client sur plusieurs boutiques en ligne d’Apple.
Le média dit avoir effectué des essais aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Espagne, avec le même résultat. Et effectivement, en essayant sur l'App Store français, un petit message s'affiche en haut de l'écran au bout de trois iPhone Duo, quand vous consultez votre panier.
Inutile de jouer avec les différentes configurations : la restriction s’applique quel que soit le coloris ou la capacité de stockage sélectionnés. La mesure concerne donc le nombre total d’iPhone Duo achetés, peu important la déclinaison.
Des iPhone Duo revendus à plus de 5 000 dollars !
Cette décision intervient alors que les premières précommandes ont été prises d’assaut. Au vu des délais affichés, certains revendeurs ont rapidement flairer la bonne occasion et ont tenté d'en profiter. Plusieurs annonces portant sur des iPhone Duo sont déjà apparues sur eBay, à des prix délirants.
Outre les fakes, le principe est bien connu : acheter des appareils particulièrement recherchés dès leur commercialisation, puis les revendre avec une marge importante aux clients qui ne souhaitent pas attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Ce n’est pas la première fois qu’Apple impose des restrictions sur les quantités commandées. La firme avait notamment adopté des mesures similaires lors du lancement de certains iPhone en Chine, aussi bien pour les commandes en ligne que pour les achats en boutique. Aux États-Unis, des limitations avaient déjà été mises en place dès 2012, lors de la commercialisation de l’iPhone 5.
Evidemment, il existe toujours des moyens pour passer outre cette limitation. Les revendeurs peuvent multiplier les comptes, les moyens de paiement et les adresses de livraison pour contourner les restrictions. Ou faire appel à des intermédiaires pour passer plusieurs commandes.
Une amélioration des délais ?
Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les clients qui attendent leur iPhone Duo. Certains acheteurs ont récemment constaté une amélioration de leur date de livraison estimée, parfois de plusieurs semaines. La limitation des commandes pourrait contribuer à réserver davantage d’appareils aux particuliers, même si Apple n’a pas précisé les raisons exactes de cette décision. Pour les plus impatients, il restera également la possibilité de surveiller les stocks des Apple Store à partir du lancement officiel, prévu ce vendredi 23 octobre.
Qu’en penser ?
Avec cette limitation, Apple tente de réduire les achats spéculatifs autour de son premier iPhone pliable. Une mesure plutôt bienvenue, même si elle ne suffira probablement pas à décourager les revendeurs les mieux organisés. La véritable solution reste évidemment une amélioration des stocks et des délais de livraison. En attendant, mieux vaut éviter de céder aux prix exorbitants affichés sur les plateformes de revente. Après tout, même pour un iPhone Duo, débourser plus du double du prix officiel simplement pour l’obtenir quelques semaines plus tôt paraît difficile à justifier !