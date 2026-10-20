Deux iPhone Duo par personne, pas un de plus : pourquoi Apple limite les achats ?

Pas plus de deux iPhone Duo par personne !

3 iPhone, 8 000 euros... Tout va bien

Des iPhone Duo revendus à plus de 5 000 dollars !

4186 euros au lieu de 2589 euros !

Juste 200 euros de plus que le prix normal mais il faudra le chercher en Corse !

Une amélioration des délais ?

Qu’en penser ?



Avec cette limitation, Apple tente de réduire les achats spéculatifs autour de son premier iPhone pliable. Une mesure plutôt bienvenue, même si elle ne suffira probablement pas à décourager les revendeurs les mieux organisés. La véritable solution reste évidemment une amélioration des stocks et des délais de livraison. En attendant, mieux vaut éviter de céder aux prix exorbitants affichés sur les plateformes de revente. Après tout, même pour un iPhone Duo, débourser plus du double du prix officiel simplement pour l’obtenir quelques semaines plus tôt paraît difficile à justifier !

Apple semble bien décidée à éviter que les petits stocks de son iPhone pliable ne tombent entre les mains de revendeurs peu scrupuleux. Selonsur plusieurs boutiques en ligne d’Apple.Le média dit avoir effectué des essais aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Espagne, avec le même résultat. Et effectivement, en essayant sur l'App Store français,Inutile de jouer avec les différentes configurations :La mesure concerne donc le nombre total d’iPhone Duo achetés, peu important la déclinaison.. Au vu des délais affichés, certains revendeurs ont rapidement flairer la bonne occasion et ont tenté d'en profiter.: acheter des appareils particulièrement recherchés dès leur commercialisation, puis les revendre avec une marge importante aux clients qui ne souhaitent pas attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.Ce n’est pas la première fois qu’Apple impose des restrictions sur les quantités commandées. La firme avait notamment adopté des mesures similaires lors du lancement de certains iPhone en Chine, aussi bien pour les commandes en ligne que pour les achats en boutique. Aux États-Unis,Evidemment,. Les revendeurs peuvent multiplier les comptes, les moyens de paiement et les adresses de livraison pour contourner les restrictions. Ou faire appel à des intermédiaires pour passer plusieurs commandes.Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les clients qui attendent leur iPhone Duo., parfois de plusieurs semaines. La limitation des commandes pourrait contribuer à réserver davantage d’appareils aux particuliers, même si Apple n’a pas précisé les raisons exactes de cette décision. Pour les plus impatients, il restera également la possibilité de surveiller les stocks des Apple Store à partir du lancement officiel, prévu ce vendredi 23 octobre.