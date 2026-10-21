iPhone Duo pliable : les premiers unboxings fuitent trois jours avant la sortie

On en dit quoi ?



Personne ne tombera de sa chaise. Quand des millions de pliables quittent d'un coup les usines chinoises pour alimenter 70 pays en même temps, il se trouve toujours quelqu'un pour détourner deux ou trois cartons en route, et ces images floues filmées sur un coin de table vendront sans doute mieux l'iPhone Duo que toutes les publicités calibrées de Cupertino. Bref, on attend vendredi pour vérifier cette fameuse pliure sur un exemplaire français, et on vous tiendra au courant.