iPhone Duo pliable : les premiers unboxings fuitent trois jours avant la sortie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le premier iPhone pliable d'Apple arrive officiellement vendredi, et pourtant il se déballe déjà sur YouTube. Deux vidéos publiées lundi montrent un iPhone Duo sous toutes ses coutures, sorti de boîtes couvertes d'inscriptions en chinois qui sentent la sortie d'usine. Le lancement le plus verrouillé de l'année commence donc avec quelques jours d'avance, sans l'accord d'Apple.
La chaîne YouTube Kingmi Mobile, installée en Arabie saoudite, a mis en ligne lundi 20 octobre deux vidéos d'environ deux minutes chacune. La première déballe un iPhone Duo standard, la seconde une version 1 To en coloris Noir-bleu, un modèle facturé 3 089 euros par chez nous. Les boîtes affichent du texte en chinois, et le créateur a visiblement plusieurs exemplaires sous la main, très probablement récupérés en sortie de chaîne de production plutôt que chez un revendeur. Autre curiosité repérée au déballage, l'appareil est rangé à plat dans son emballage, écran déplié.
Les images sont floues et le son médiocre, mais on y découvre pour la première fois, loin des démonstrations très encadrées d'Apple, l'écran interne de 7,6 pouces avec sa finition mate nanotexturée, le mécanisme de pliage et surtout la fameuse pliure centrale. Le youtubeur la jure invisible. Certains plans laissent pourtant deviner une légère marque au milieu de la dalle, et la qualité de la vidéo ne permet pas vraiment de trancher. On aperçoit aussi l'écran externe de 5,4 pouces qui sert de viseur photo, de quoi se prendre en selfie avec les vrais capteurs de 48 Mpx plutôt qu'avec la caméra cachée sous la dalle interne.
La France fait partie des plus de 70 pays servis dès vendredi 23 octobre, avec un ticket d'entrée à 2 339 euros en 256 Go qui monte jusqu'à 3 839 euros pour la version 2 To, du moins pour ceux qui ont précommandé à temps le 16 octobre avant que tout parte en quelques heures. Les retardataires patienteront jusqu'à fin janvier 2027. Et encore, nous sommes plutôt bien lotis, puisque le Japon, la Corée du Sud et les Émirats n'auront même pas de vente libre vendredi, Apple y impose la réservation préalable tellement les stocks sont courts.
Personne ne tombera de sa chaise. Quand des millions de pliables quittent d'un coup les usines chinoises pour alimenter 70 pays en même temps, il se trouve toujours quelqu'un pour détourner deux ou trois cartons en route, et ces images floues filmées sur un coin de table vendront sans doute mieux l'iPhone Duo que toutes les publicités calibrées de Cupertino. Bref, on attend vendredi pour vérifier cette fameuse pliure sur un exemplaire français, et on vous tiendra au courant.
Des exemplaires sortis d'usine
La chaîne YouTube Kingmi Mobile, installée en Arabie saoudite, a mis en ligne lundi 20 octobre deux vidéos d'environ deux minutes chacune. La première déballe un iPhone Duo standard, la seconde une version 1 To en coloris Noir-bleu, un modèle facturé 3 089 euros par chez nous. Les boîtes affichent du texte en chinois, et le créateur a visiblement plusieurs exemplaires sous la main, très probablement récupérés en sortie de chaîne de production plutôt que chez un revendeur. Autre curiosité repérée au déballage, l'appareil est rangé à plat dans son emballage, écran déplié.
Une pliure qui se devine
Les images sont floues et le son médiocre, mais on y découvre pour la première fois, loin des démonstrations très encadrées d'Apple, l'écran interne de 7,6 pouces avec sa finition mate nanotexturée, le mécanisme de pliage et surtout la fameuse pliure centrale. Le youtubeur la jure invisible. Certains plans laissent pourtant deviner une légère marque au milieu de la dalle, et la qualité de la vidéo ne permet pas vraiment de trancher. On aperçoit aussi l'écran externe de 5,4 pouces qui sert de viseur photo, de quoi se prendre en selfie avec les vrais capteurs de 48 Mpx plutôt qu'avec la caméra cachée sous la dalle interne.
Chez nous, il faudra faire vite
La France fait partie des plus de 70 pays servis dès vendredi 23 octobre, avec un ticket d'entrée à 2 339 euros en 256 Go qui monte jusqu'à 3 839 euros pour la version 2 To, du moins pour ceux qui ont précommandé à temps le 16 octobre avant que tout parte en quelques heures. Les retardataires patienteront jusqu'à fin janvier 2027. Et encore, nous sommes plutôt bien lotis, puisque le Japon, la Corée du Sud et les Émirats n'auront même pas de vente libre vendredi, Apple y impose la réservation préalable tellement les stocks sont courts.
On en dit quoi ?
Personne ne tombera de sa chaise. Quand des millions de pliables quittent d'un coup les usines chinoises pour alimenter 70 pays en même temps, il se trouve toujours quelqu'un pour détourner deux ou trois cartons en route, et ces images floues filmées sur un coin de table vendront sans doute mieux l'iPhone Duo que toutes les publicités calibrées de Cupertino. Bref, on attend vendredi pour vérifier cette fameuse pliure sur un exemplaire français, et on vous tiendra au courant.