L’iPhone Duo et son Apple Pencil vont-ils enterrer l’iPad mini : réponse la semaine prochaine !
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle, l'iPhone Duo sera compatible avec l'Apple Pencil plus tôt que prévu. La fonction arrivera avec iOS 27.2, dont le déploiement est attendu dès la semaine prochaine. Mais n'espérez pas utiliser n'importe quel stylet pommé avec le premier iPhone pliable.
Lors de la présentation de l’iPhone Duo en septembre dernier, Apple avait confirmé qu'il serait compatible avec l’Apple Pencil, et ce, avant la fin de l’année. Avec une commercialisation prévue le 23 octobre, beaucoup s’attendaient à devoir patienter jusqu’en décembre, période à laquelle Apple propose traditionnellement une importante mise à jour de ses systèmes.
Mais finalement, la prise en charge de l’Apple Pencil est déjà présente dans la Release Candidate d’iOS 27.2, déployée lundi auprès des développeurs et des bêta-testeurs. C'est en effet ce qu'affirme Max Weinbach, qui a pu tester la fonctionnalité.
La sortie publique d’iOS 27.2 devant vraisemblablement arriver lundi 26 octobre, les premiers acheteurs de l’iPhone Duo ne devraient donc patienter que quelques jours avant de pouvoir utiliser leur stylet.
L’iPhone Duo sera uniquement compatible avec l’Apple Pencil USB-C. Ce choix pourrait surprendre, notamment pour les utilisateurs possédant déjà un Apple Pencil Pro, plus perfectionné (et plus coûteux).
D'après Mark Gurman, Apple avait bien développé un nouveau Pencil plus compact, capable de se fixer sur la charnière du smartphone pliable. Ses dimensions auraient été adaptées à celles du smartphone et il devait venir se fixer magnétiquement sur le côté de la charnière. La solution aurait été beaucoup plus pratique pour transporter les deux produits ensemble.
Mais des problèmes techniques auraient finalement contraint la firme à opter pour l’Apple Pencil USB-C : la fixation ou la recharge magnétique auraient-elle pu être incompatible avec le form factor ultra fin de l'iPhone ? Une difficulté que l'on aurait pu retrouver avec l'Apple Pencil Pro ?
Certes, l’idée est séduisante. Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, l’iPhone Duo pourrait se transformer en véritable carnet de croquis numérique, toujours à portée de main. Il serait ainsi possible de dessiner dans le train, d’annoter des photos ou de prendre des notes sans transporter un iPad supplémentaire. Mais l’Apple Pencil USB-C présente une limitation importante : il ne reconnaît pas la pression. Contrairement à l’Apple Pencil Pro, impossible de faire varier naturellement l’épaisseur ou l’intensité d’un trait en appuyant davantage. Une absence particulièrement gênante pour les dessinateurs, d’autant que l’écran interne de l’iPhone Duo ne gère pas non plus cette fonction. Le stylet reconnaît toutefois l’inclinaison, ce qui permet de modifier le rendu de certains outils.
Autre interrogation : la pliure de l’écran sera-t-elle perceptible lorsqu’on dessine ? Même discrète, une légère dépression au centre pourrait devenir gênante, surtout lorsqu’on travaille régulièrement sur cette zone. Il faudra également composer avec un catalogue d’applications moins riche que sur iPad. Si Adobe Fresco fonctionne sur iPhone, Procreate Pocket reste nettement moins complet que son équivalent sur iPadOS. Et on a bien vu dans les premiers tests que toutes les apps iOS ne sont pas adaptées à l'écran de l'iPhone Duo...
Enfin, quelques contraintes pratiques subsistent. L’Apple Pencil USB-C ne dispose ni des fonctions avancées du modèle Pro, ni d’un système de recharge magnétique. Il faudra donc le transporter et le recharger séparément, puisqu’aucun emplacement n’est prévu dans l’iPhone Duo. Son autonomie annoncée peut atteindre environ 12 heures, mais il faudra d’abord l’associer par USB-C. L’iPhone Duo pourrait donc devenir un excellent carnet de notes ou de croquis occasionnels, mais il semble encore loin de remplacer un iPad mini pour les dessinateurs, surtout avec la nouvelle génération en approche !
L’arrivée de l’Apple Pencil constitue une évolution intéressante pour l’iPhone Duo, dont le format pliable brouille déjà les frontières entre smartphone et tablette. La compatibilité limitée au modèle USB-C risque toutefois de décevoir les propriétaires d’un Apple Pencil Pro. D’autant que le stylet le plus avancé d’Apple ne pourra pas profiter de ce nouvel écran. Il faut encore voir comment les applications tireront parti de cette possibilité. Enfin, Apple n'a pas dit son dernier mot, car le nouvel iPad mini devrait être présenté la semaine prochaine avec un nouveau écran OLED et son prix, même gonflé, devrait toutefois être inférieur à celui de l'iPhone Duo.
L’Apple Pencil arrive plus tôt que prévu
Lors de la présentation de l’iPhone Duo en septembre dernier, Apple avait confirmé qu'il serait compatible avec l’Apple Pencil, et ce, avant la fin de l’année. Avec une commercialisation prévue le 23 octobre, beaucoup s’attendaient à devoir patienter jusqu’en décembre, période à laquelle Apple propose traditionnellement une importante mise à jour de ses systèmes.
Mais finalement, la prise en charge de l’Apple Pencil est déjà présente dans la Release Candidate d’iOS 27.2, déployée lundi auprès des développeurs et des bêta-testeurs. C'est en effet ce qu'affirme Max Weinbach, qui a pu tester la fonctionnalité.
La sortie publique d’iOS 27.2 devant vraisemblablement arriver lundi 26 octobre, les premiers acheteurs de l’iPhone Duo ne devraient donc patienter que quelques jours avant de pouvoir utiliser leur stylet.
Quel Apple Pencil compatible ?
L’iPhone Duo sera uniquement compatible avec l’Apple Pencil USB-C. Ce choix pourrait surprendre, notamment pour les utilisateurs possédant déjà un Apple Pencil Pro, plus perfectionné (et plus coûteux).
D'après Mark Gurman, Apple avait bien développé un nouveau Pencil plus compact, capable de se fixer sur la charnière du smartphone pliable. Ses dimensions auraient été adaptées à celles du smartphone et il devait venir se fixer magnétiquement sur le côté de la charnière. La solution aurait été beaucoup plus pratique pour transporter les deux produits ensemble.
Mais des problèmes techniques auraient finalement contraint la firme à opter pour l’Apple Pencil USB-C : la fixation ou la recharge magnétique auraient-elle pu être incompatible avec le form factor ultra fin de l'iPhone ? Une difficulté que l'on aurait pu retrouver avec l'Apple Pencil Pro ?
L’iPhone Duo peut-il vraiment remplacer un iPad mini pour dessiner ?
Certes, l’idée est séduisante. Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, l’iPhone Duo pourrait se transformer en véritable carnet de croquis numérique, toujours à portée de main. Il serait ainsi possible de dessiner dans le train, d’annoter des photos ou de prendre des notes sans transporter un iPad supplémentaire. Mais l’Apple Pencil USB-C présente une limitation importante : il ne reconnaît pas la pression. Contrairement à l’Apple Pencil Pro, impossible de faire varier naturellement l’épaisseur ou l’intensité d’un trait en appuyant davantage. Une absence particulièrement gênante pour les dessinateurs, d’autant que l’écran interne de l’iPhone Duo ne gère pas non plus cette fonction. Le stylet reconnaît toutefois l’inclinaison, ce qui permet de modifier le rendu de certains outils.
Autre interrogation : la pliure de l’écran sera-t-elle perceptible lorsqu’on dessine ? Même discrète, une légère dépression au centre pourrait devenir gênante, surtout lorsqu’on travaille régulièrement sur cette zone. Il faudra également composer avec un catalogue d’applications moins riche que sur iPad. Si Adobe Fresco fonctionne sur iPhone, Procreate Pocket reste nettement moins complet que son équivalent sur iPadOS. Et on a bien vu dans les premiers tests que toutes les apps iOS ne sont pas adaptées à l'écran de l'iPhone Duo...
Enfin, quelques contraintes pratiques subsistent. L’Apple Pencil USB-C ne dispose ni des fonctions avancées du modèle Pro, ni d’un système de recharge magnétique. Il faudra donc le transporter et le recharger séparément, puisqu’aucun emplacement n’est prévu dans l’iPhone Duo. Son autonomie annoncée peut atteindre environ 12 heures, mais il faudra d’abord l’associer par USB-C. L’iPhone Duo pourrait donc devenir un excellent carnet de notes ou de croquis occasionnels, mais il semble encore loin de remplacer un iPad mini pour les dessinateurs, surtout avec la nouvelle génération en approche !
Qu’en penser ?
L’arrivée de l’Apple Pencil constitue une évolution intéressante pour l’iPhone Duo, dont le format pliable brouille déjà les frontières entre smartphone et tablette. La compatibilité limitée au modèle USB-C risque toutefois de décevoir les propriétaires d’un Apple Pencil Pro. D’autant que le stylet le plus avancé d’Apple ne pourra pas profiter de ce nouvel écran. Il faut encore voir comment les applications tireront parti de cette possibilité. Enfin, Apple n'a pas dit son dernier mot, car le nouvel iPad mini devrait être présenté la semaine prochaine avec un nouveau écran OLED et son prix, même gonflé, devrait toutefois être inférieur à celui de l'iPhone Duo.