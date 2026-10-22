L’iPhone Duo et son Apple Pencil vont-ils enterrer l’iPad mini : réponse la semaine prochaine !

L’Apple Pencil arrive plus tôt que prévu

Quel Apple Pencil compatible ?

L’iPhone Duo peut-il vraiment remplacer un iPad mini pour dessiner ?

l’idée

Qu’en penser ?



L’arrivée de l’Apple Pencil constitue une évolution intéressante pour l’iPhone Duo, dont le format pliable brouille déjà les frontières entre smartphone et tablette. La compatibilité limitée au modèle USB-C risque toutefois de décevoir les propriétaires d’un Apple Pencil Pro. D’autant que le stylet le plus avancé d’Apple ne pourra pas profiter de ce nouvel écran. Il faut encore voir comment les applications tireront parti de cette possibilité. Enfin, Apple n'a pas dit son dernier mot, car le nouvel iPad mini devrait être présenté la semaine prochaine avec un nouveau écran OLED et son prix, même gonflé, devrait toutefois être inférieur à celui de l'iPhone Duo.

Lors de la présentation de l’iPhone Duo en septembre dernier, Apple avait confirmé qu'il serait compatible avec l’Apple Pencil, et ce, avant la fin de l’année. Avec une commercialisation prévue le 23 octobre, beaucoup s’attendaient à devoir patienter jusqu’en décembre, période à laquelle Apple propose traditionnellement une importante mise à jour de ses systèmes.Mais finalement,, déployée lundi auprès des développeurs et des bêta-testeurs. C'est en effet ce qu'affirme Max Weinbach, qui a pu tester la fonctionnalité.La sortie publique d’iOS 27.2 devant vraisemblablement arriver lundi 26 octobre, les premiers acheteurs de l’iPhone Duo ne devraient donc patienter que quelques jours avant de pouvoir utiliser leur stylet.Ce choix pourrait surprendre, notamment pour les utilisateurs possédant déjà un Apple Pencil Pro, plus perfectionné (et plus coûteux).D'après Mark Gurman,. Ses dimensions auraient été adaptées à celles du smartphone et il devait venir se fixer magnétiquement sur le côté de la charnière. La solution aurait été beaucoup plus pratique pour transporter les deux produits ensemble.Mais des problèmes techniques auraient finalement contraint la firme à opter pour l’Apple Pencil USB-C : la fixation ou la recharge magnétique auraient-elle pu être incompatible avec leultra fin de l'iPhone ? Une difficulté que l'on aurait pu retrouver avec l'Apple Pencil Pro ?Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, l’iPhone Duo pourrait se transformer en véritable carnet de croquis numérique, toujours à portée de main. Il serait ainsi possible de dessiner dans le train, d’annoter des photos ou de prendre des notes sans transporter un iPad supplémentaire.Contrairement à l’Apple Pencil Pro, impossible de faire varier naturellement l’épaisseur ou l’intensité d’un trait en appuyant davantage. Une absence particulièrement gênante pour les dessinateurs, d’autant que l’écran interne de l’iPhone Duo ne gère pas non plus cette fonction. Le stylet reconnaît toutefois l’inclinaison, ce qui permet de modifier le rendu de certains outils.Autre interrogation :Même discrète, une légère dépression au centre pourrait devenir gênante, surtout lorsqu’on travaille régulièrement sur cette zone. Il faudra également composer avec un catalogue d’applications moins riche que sur iPad. Si Adobe Fresco fonctionne sur iPhone, Procreate Pocket reste nettement moins complet que son équivalent sur iPadOS.Enfin, quelques contraintes pratiques subsistent. L’Apple Pencil USB-C ne dispose ni des fonctions avancées du modèle Pro, ni d’un système de recharge magnétique. Il faudra donc le transporter et le recharger séparément, puisqu’aucun emplacement n’est prévu dans l’iPhone Duo. Son autonomie annoncée peut atteindre environ 12 heures, mais il faudra d’abord l’associer par USB-C., surtout avec la nouvelle génération en approche !