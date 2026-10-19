iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 et watchOS 27.2 en approche (Release Candidate)
Par Laurence - Publié le
Apple accélère le calendrier de ses mises à jour ! Après sa quatrième bêta la semaine dernière, la firme déploie ce soir les versions Release Candidate (RC) d’iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. Ces versions, qui correspondent normalement aux dernières étapes avant leur diffusion auprès du grand public, laissent entrevoir une sortie officielle dans les prochains jours. Juste à temps pour l'iPhone Duo !
Apple semble avoir décidé d’accélérer les choses pour sa prochaine mise à jour. Après une première bêta publiée le 16 septembre, puis une deuxième le 21 septembre, une troisième version le 6 octobre et une quatrième la semaine dernière, iOS 27.2 passe directement au stade de Release Candidate,.
Pour rappel, une Release Candidate correspond à une version quasiment définitive du système. Si aucun problème majeur n’est détecté pendant les derniers tests, c’est normalement cette même version qui sera proposée au grand public. Apple peut toutefois publier une seconde RC si des corrections supplémentaires sont nécessaires.
Cette année, le calendrier est un peu particulier. Si iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, Apple est directement passée à iOS 27.2 pour les iPhone déjà commercialisés. En effet, iOS 27.1 est une version spécifique destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. Apple a confirmé que cette mise à jour intégrerait des fonctionnalités adaptées au format pliable de son nouvel appareil.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 constitue donc la prochaine évolution importante du système. La première bêta avait notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctionnalités et des profils dans Apple TV, ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français.
Les deuxième et troisième bêtas se sont montrées plus discrètes, avec principalement des ajustements et des améliorations internes. Cette Release Candidate devrait donc permettre de vérifier les dernières modifications apportées par Apple, mais aussi de découvrir si certaines fonctionnalités ont été activées avant la sortie publique. Il faudra également surveiller les notes de version, qui devraient préciser les principales nouveautés et corrections apportées par iOS 27.2.
Apple accompagne iOS 27.2 bêta 4 des nouvelles versions d’iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 (pour les nouvelles Apple TV 4k) et visionOS 27.2. Les versions destinées aux développeurs peuvent être téléchargées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac, à condition d’avoir activé les mises à jour bêta avec un compte compatible.
Ces versions peuvent également être proposées aux participants du programme de bêta publique, selon le calendrier retenu par Apple. Comme toujours, mieux vaut effectuer une sauvegarde avant l’installation. Même si une Release Candidate est généralement très proche de la version finale, des bugs ou des incompatibilités restent possibles.
Si aucun problème majeur n’est découvert, la sortie publique d’iOS 27.2 et des autres systèmes pourrait désormais intervenir très rapidement. Apple n’a toutefois pas encore communiqué de date officielle.
IOS 27.2 PASSE DIRECTEMENT EN RELEASE CANDIDATE
Apple semble avoir décidé d’accélérer les choses pour sa prochaine mise à jour. Après une première bêta publiée le 16 septembre, puis une deuxième le 21 septembre, une troisième version le 6 octobre et une quatrième la semaine dernière, iOS 27.2 passe directement au stade de Release Candidate,.
Pour rappel, une Release Candidate correspond à une version quasiment définitive du système. Si aucun problème majeur n’est détecté pendant les derniers tests, c’est normalement cette même version qui sera proposée au grand public. Apple peut toutefois publier une seconde RC si des corrections supplémentaires sont nécessaires.
DU CHANGEMENT CETTE ANNÉE
Cette année, le calendrier est un peu particulier. Si iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, Apple est directement passée à iOS 27.2 pour les iPhone déjà commercialisés. En effet, iOS 27.1 est une version spécifique destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. Apple a confirmé que cette mise à jour intégrerait des fonctionnalités adaptées au format pliable de son nouvel appareil.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 constitue donc la prochaine évolution importante du système. La première bêta avait notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctionnalités et des profils dans Apple TV, ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français.
Les deuxième et troisième bêtas se sont montrées plus discrètes, avec principalement des ajustements et des améliorations internes. Cette Release Candidate devrait donc permettre de vérifier les dernières modifications apportées par Apple, mais aussi de découvrir si certaines fonctionnalités ont été activées avant la sortie publique. Il faudra également surveiller les notes de version, qui devraient préciser les principales nouveautés et corrections apportées par iOS 27.2.
COMMENT INSTALLER LES RELEASE CANDIDATE ?
Apple accompagne iOS 27.2 bêta 4 des nouvelles versions d’iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 (pour les nouvelles Apple TV 4k) et visionOS 27.2. Les versions destinées aux développeurs peuvent être téléchargées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac, à condition d’avoir activé les mises à jour bêta avec un compte compatible.
Ces versions peuvent également être proposées aux participants du programme de bêta publique, selon le calendrier retenu par Apple. Comme toujours, mieux vaut effectuer une sauvegarde avant l’installation. Même si une Release Candidate est généralement très proche de la version finale, des bugs ou des incompatibilités restent possibles.
Si aucun problème majeur n’est découvert, la sortie publique d’iOS 27.2 et des autres systèmes pourrait désormais intervenir très rapidement. Apple n’a toutefois pas encore communiqué de date officielle.
Le temps de les installer et de les décortiquer, et on vous dit tout !