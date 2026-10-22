iPhone Duo 2 : Apple teste Face ID sous l’écran (ouf...)

Qu’en penser ?



Alors que le premier iPhone Duo arrive seulement en boutique, les premières rumeurs concernant son successeur montrent qu’Apple cherche déjà à améliorer son format pliant. Le retour de Face ID constituerait une évolution bienvenue, notamment pour les utilisateurs habitués à déverrouiller leur iPhone d’un simple regard. Mais l’idée de conserver également Touch ID pourrait être intéressante sur un appareil doté de deux écrans. Tout dépendra des contraintes techniques et de la manière dont Apple souhaite faire évoluer son smartphone. Pour le moment, ces expérimentations ne préjugent pas des choix définitifs de la marque.