iPhone Duo 2 : Apple teste Face ID sous l’écran (ouf...)
Par Laurence - Publié le
L’iPhone Duo n’est même pas encore disponible qu’Apple travaille déjà sur son successeur ! La firme serait en train de tester plusieurs prototypes de la 2eme génération. Selon Mark Gurman, certains seraient équipés de Face ID (le gros hic de cette 1ère version) avec des capteurs directement intégrés sous l’écran.
Avec son premier iPhone pliable, Apple a dû faire quelques grosses concessions techniques, et parmi elles, l’abandon de Face ID au profit de Touch ID, intégré au bouton d’alimentation. Ce choix s’explique notamment par la finesse de l’appareil, mais reste dur à accepter pour de nombreux utilisateurs.
Selon Mark Gurman, Apple teste actuellement des prototypes d’iPhone Duo 2 équipés de Face ID sous l’écran externe. Cette solution permettrait de retrouver la reconnaissance faciale sans augmenter sensiblement l’épaisseur du smartphone. Elle pourrait également répondre aux critiques des premiers testeurs, pour lesquels le retour à Touch ID demande un certain temps d’adaptation.
Apple travaille depuis plusieurs années à la miniaturisation des composants nécessaires à Face ID. Avec l’iPhone 18 Pro, la firme a déjà franchi une étape en intégrant la caméra infrarouge sous l’écran.
Pour l’iPhone Duo 2, Apple chercherait à dissimuler davantage de composants, notamment l’illuminateur infrarouge, directement derrière la dalle. Cette évolution pourrait réduire encore la place occupée par les capteurs en façade, et éventuellement permettre de diminuer la taille de la Dynamic Island.
Une technologie similaire pourrait également être destinée à l’iPhone Pro du vingtième anniversaire, attendu en 2027. Mais, comme on le sait, la présence de Face ID sur des prototypes ne garantit pas son intégration dans le modèle commercialisé. Apple pourrait reporter cette évolution à une troisième génération si les résultats ne sont pas satisfaisants.
Une autre question concerne l’avenir du lecteur d’empreintes digitales. Si Apple parvient à intégrer Face ID dans l’iPhone Duo 2, supprimera-t-elle Touch ID du bouton d’alimentation ? Les deux systèmes pourraient éventuellement cohabiter, permettant de s’authentifier différemment selon que l’appareil est plié ou déplié. Mark Gurman évoque également des réflexions autour de l’intégration du bouton Action, absent du premier iPhone Duo. Cette piste semble toutefois moins avancée et sa concrétisation reste incertaine.
Alors que le premier iPhone Duo arrive seulement en boutique, les premières rumeurs concernant son successeur montrent qu’Apple cherche déjà à améliorer son format pliant. Le retour de Face ID constituerait une évolution bienvenue, notamment pour les utilisateurs habitués à déverrouiller leur iPhone d’un simple regard. Mais l’idée de conserver également Touch ID pourrait être intéressante sur un appareil doté de deux écrans. Tout dépendra des contraintes techniques et de la manière dont Apple souhaite faire évoluer son smartphone. Pour le moment, ces expérimentations ne préjugent pas des choix définitifs de la marque.
Face ID pourrait faire son arrivée sur l’iPhone Duo
Avec son premier iPhone pliable, Apple a dû faire quelques grosses concessions techniques, et parmi elles, l’abandon de Face ID au profit de Touch ID, intégré au bouton d’alimentation. Ce choix s’explique notamment par la finesse de l’appareil, mais reste dur à accepter pour de nombreux utilisateurs.
Selon Mark Gurman, Apple teste actuellement des prototypes d’iPhone Duo 2 équipés de Face ID sous l’écran externe. Cette solution permettrait de retrouver la reconnaissance faciale sans augmenter sensiblement l’épaisseur du smartphone. Elle pourrait également répondre aux critiques des premiers testeurs, pour lesquels le retour à Touch ID demande un certain temps d’adaptation.
Des capteurs toujours plus discrets
Apple travaille depuis plusieurs années à la miniaturisation des composants nécessaires à Face ID. Avec l’iPhone 18 Pro, la firme a déjà franchi une étape en intégrant la caméra infrarouge sous l’écran.
Pour l’iPhone Duo 2, Apple chercherait à dissimuler davantage de composants, notamment l’illuminateur infrarouge, directement derrière la dalle. Cette évolution pourrait réduire encore la place occupée par les capteurs en façade, et éventuellement permettre de diminuer la taille de la Dynamic Island.
Une technologie similaire pourrait également être destinée à l’iPhone Pro du vingtième anniversaire, attendu en 2027. Mais, comme on le sait, la présence de Face ID sur des prototypes ne garantit pas son intégration dans le modèle commercialisé. Apple pourrait reporter cette évolution à une troisième génération si les résultats ne sont pas satisfaisants.
Et pourquoi pas Face ID et Touch ID ?
Une autre question concerne l’avenir du lecteur d’empreintes digitales. Si Apple parvient à intégrer Face ID dans l’iPhone Duo 2, supprimera-t-elle Touch ID du bouton d’alimentation ? Les deux systèmes pourraient éventuellement cohabiter, permettant de s’authentifier différemment selon que l’appareil est plié ou déplié. Mark Gurman évoque également des réflexions autour de l’intégration du bouton Action, absent du premier iPhone Duo. Cette piste semble toutefois moins avancée et sa concrétisation reste incertaine.
Qu’en penser ?
Alors que le premier iPhone Duo arrive seulement en boutique, les premières rumeurs concernant son successeur montrent qu’Apple cherche déjà à améliorer son format pliant. Le retour de Face ID constituerait une évolution bienvenue, notamment pour les utilisateurs habitués à déverrouiller leur iPhone d’un simple regard. Mais l’idée de conserver également Touch ID pourrait être intéressante sur un appareil doté de deux écrans. Tout dépendra des contraintes techniques et de la manière dont Apple souhaite faire évoluer son smartphone. Pour le moment, ces expérimentations ne préjugent pas des choix définitifs de la marque.