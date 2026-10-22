Oppo Find X10 : trois capteurs de 200 mégapixels et jusqu'à 1 799 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Oppo a officialisé ses Find X10 et Find X10 Pro Max, et ce dernier devient le premier smartphone au monde à embarquer trois capteurs photo de 200 mégapixels. Batterie géante, puce gravée en 2 nm, traitement signé Hasselblad : la fiche technique impressionne. De quoi, peut-être, aller chatouiller les iPhone sur le terrain de la photo. Les deux modèles sont déjà en précommande en France.
Le Find X10 Pro Max aligne donc trois modules de 200 mégapixels au dos : un grand capteur principal Samsung stabilisé, un ultra grand-angle qui fait aussi office de macro, et un téléobjectif 70 mm au zoom optique 3x, étendu à 6x sans perte. Hasselblad signe le traitement d'image et vend même un téléconvertisseur pour pousser jusqu'à 10x. Côté vidéo, on a droit à de la 4K à 120 images par seconde, de la 8K et un format O-Log2 pensé pour l'étalonnage. Le Find X10 classique, plus compact avec son écran de 6,59 pouces, garde deux capteurs de 200 mégapixels et se contente d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels.
Le Pro Max inaugure le Dimensity 9600 Pro de MediaTek, une puce gravée en 2 nm, alors que le Find X10 se contente du 9600M en 3 nm. Les deux partagent une batterie silicium-carbone de 7 150 mAh, une capacité qu'aucun iPhone n'approche, même si l'optimisation d'iOS permet souvent à Apple de compenser. La charge atteint 80 W en filaire et 50 W en induction, et l'écran AMOLED monte à 3 600 nits en pic HDR, avec un rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le tout tourne sous ColorOS 17, basé sur Android 17, avec six ans de mises à jour promises. Petit bémol, plusieurs fonctions d'IA maison ne seront pas disponibles chez nous pour des raisons réglementaires.
Par chez nous, le Find X10 est affiché à 1 299 euros en 256 Go et 1 499 euros en 512 Go, alors que le Pro Max n'existe qu'en une seule version 512 Go à 1 799 euros, soit 500 euros de plus que la génération précédente. Les précommandes sont ouvertes chez les revendeurs habituels, avec 100 euros de remise et un cadeau au choix jusqu'au 28 octobre, dont justement ce téléconvertisseur. Les premiers tests publiés un peu partout saluent l'autonomie de deux jours et un niveau photo impressionnant, tout en pointant un lissage parfois excessif et quelques logiciels préinstallés en trop. Pas de lancement prévu aux États-Unis, l'Europe est servie dès le premier jour.
C'est quand même la première fois qu'un constructeur aligne trois capteurs de 200 mégapixels sur un seul téléphone, et visiblement le résultat suit. Du coup, tout se joue sur le prix. 500 euros d'augmentation d'une génération à l'autre, pour un appareil qui n'offre même pas le zoom 10x du Find X9 Ultra sorti il y a quelques mois, c'est franchement beaucoup. Oppo a clairement le niveau technique pour aller embêter Apple et Samsung en photo, mais plus vraiment l'argument tarifaire qui faisait son charme jusqu'ici. On espère pouvoir tester tout ça rapidement.
Trois fois 200 mégapixels
Le Find X10 Pro Max aligne donc trois modules de 200 mégapixels au dos : un grand capteur principal Samsung stabilisé, un ultra grand-angle qui fait aussi office de macro, et un téléobjectif 70 mm au zoom optique 3x, étendu à 6x sans perte. Hasselblad signe le traitement d'image et vend même un téléconvertisseur pour pousser jusqu'à 10x. Côté vidéo, on a droit à de la 4K à 120 images par seconde, de la 8K et un format O-Log2 pensé pour l'étalonnage. Le Find X10 classique, plus compact avec son écran de 6,59 pouces, garde deux capteurs de 200 mégapixels et se contente d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels.
Une puce gravée en 2 nm
Le Pro Max inaugure le Dimensity 9600 Pro de MediaTek, une puce gravée en 2 nm, alors que le Find X10 se contente du 9600M en 3 nm. Les deux partagent une batterie silicium-carbone de 7 150 mAh, une capacité qu'aucun iPhone n'approche, même si l'optimisation d'iOS permet souvent à Apple de compenser. La charge atteint 80 W en filaire et 50 W en induction, et l'écran AMOLED monte à 3 600 nits en pic HDR, avec un rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le tout tourne sous ColorOS 17, basé sur Android 17, avec six ans de mises à jour promises. Petit bémol, plusieurs fonctions d'IA maison ne seront pas disponibles chez nous pour des raisons réglementaires.
Des prix en forte hausse
Par chez nous, le Find X10 est affiché à 1 299 euros en 256 Go et 1 499 euros en 512 Go, alors que le Pro Max n'existe qu'en une seule version 512 Go à 1 799 euros, soit 500 euros de plus que la génération précédente. Les précommandes sont ouvertes chez les revendeurs habituels, avec 100 euros de remise et un cadeau au choix jusqu'au 28 octobre, dont justement ce téléconvertisseur. Les premiers tests publiés un peu partout saluent l'autonomie de deux jours et un niveau photo impressionnant, tout en pointant un lissage parfois excessif et quelques logiciels préinstallés en trop. Pas de lancement prévu aux États-Unis, l'Europe est servie dès le premier jour.
On en dit quoi ?
C'est quand même la première fois qu'un constructeur aligne trois capteurs de 200 mégapixels sur un seul téléphone, et visiblement le résultat suit. Du coup, tout se joue sur le prix. 500 euros d'augmentation d'une génération à l'autre, pour un appareil qui n'offre même pas le zoom 10x du Find X9 Ultra sorti il y a quelques mois, c'est franchement beaucoup. Oppo a clairement le niveau technique pour aller embêter Apple et Samsung en photo, mais plus vraiment l'argument tarifaire qui faisait son charme jusqu'ici. On espère pouvoir tester tout ça rapidement.