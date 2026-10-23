Apple installe des iPhone Duo géants devant certains Apple Store

Des iPhone Duo géants devant les Apple Store

John Ternus dévoile les installations en Chine

Un lancement sous haute surveillance

Qu’en penser ?



Avec ces installations géantes, Apple renoue avec les lancements spectaculaires qui ont longtemps accompagné l’arrivée de ses nouveaux produits. L’iPhone Duo représente un changement suffisamment important pour justifier une mise en scène particulière. Et les boutiques Apple deviennent, une nouvelle fois, de véritables vitrines publicitaires à ciel ouvert. Reste à voir si les premiers clients seront aussi nombreux devant les magasins que les curieux venus photographier ces iPhone géants !



. Depuis plusieurs jours, de mystérieuses structures recouvertes de bâches avaient été repérées devant certains Apple Store. Leur contenu n’est désormais plus un secret.Les visiteurs pourront les découvrir à l’Apple Fifth Avenue de New York, à Covent Garden à Londres, à l’Apple BKC de Bombay et à l’Apple Jing’an de Shanghai. Ces installations reprennent les lignes du smartphone, avec des finitions miroir et des contours lumineux. Chaque structure présente l’iPhone Duo dans une position différente, mettant en avant les possibilités offertes par son écran pliant.La photo, prise devant l’Apple Jing’an de Shanghai, permet de découvrir ces reproductions géantes et leurs effets lumineux.Un choix assez logique pour un appareil dont la principale nouveauté réside justement dans son format. John Ternus devrait également être présent à l’Apple Fifth Avenue de New York pour accompagner les premiers clients vendredi.Ces installations accompagnent une commercialisation qui s’annonce particulièrement animée. Apple a déjà prévenu que les stocks destinés aux clients se présentant directement en boutique seraient très limités dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.Les clients devront obligatoirement passer par l’Apple Store en ligne pour organiser un retrait. La firme cherche ainsi à gérer l’affluence et à limiter les achats spéculatifs, alors que les précommandes ont déjà provoqué un allongement important des délais de livraison.