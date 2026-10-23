Apple installe des iPhone Duo géants devant certains Apple Store
Par Laurence - Publié le
À quelques heures du lancement de l’iPhone Duo, Apple a décidé de sortir le grand jeu ! Pour célébrer l’arrivée de son premier smartphone pliable, la firme a installé des reproductions géantes de l’appareil devant plusieurs de ses boutiques emblématiques. New York, Londres, Shanghai ou encore Bombay : impossible de passer à côté de ces installations spectaculaires, qui mettent en avant la charnière et les différentes positions du nouvel iPhone.
Apple n’a visiblement pas lésiné sur les moyens pour accompagner le lancement du 23 octobre. Depuis plusieurs jours, de mystérieuses structures recouvertes de bâches avaient été repérées devant certains Apple Store. Leur contenu n’est désormais plus un secret. Il s’agit d’immenses reproductions de l’iPhone Duo, installées dans quatre boutiques particulièrement symboliques.
Les visiteurs pourront les découvrir à l’Apple Fifth Avenue de New York, à Covent Garden à Londres, à l’Apple BKC de Bombay et à l’Apple Jing’an de Shanghai. Ces installations reprennent les lignes du smartphone, avec des finitions miroir et des contours lumineux. Chaque structure présente l’iPhone Duo dans une position différente, mettant en avant les possibilités offertes par son écran pliant.
C’est John Ternus, désormais à la tête d’Apple, qui a dévoilé l’une de ces installations sur son compte Weibo. La photo, prise devant l’Apple Jing’an de Shanghai, permet de découvrir ces reproductions géantes et leurs effets lumineux.
Apple semble vouloir faire de la charnière et du mécanisme de pliage les véritables vedettes de sa campagne de lancement. Un choix assez logique pour un appareil dont la principale nouveauté réside justement dans son format. John Ternus devrait également être présent à l’Apple Fifth Avenue de New York pour accompagner les premiers clients vendredi.
Ces installations accompagnent une commercialisation qui s’annonce particulièrement animée. Apple a déjà prévenu que les stocks destinés aux clients se présentant directement en boutique seraient très limités dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. En France, il ne sera pas possible d’acheter un iPhone Duo sans réservation le jour du lancement. Les clients devront obligatoirement passer par l’Apple Store en ligne pour organiser un retrait. La firme cherche ainsi à gérer l’affluence et à limiter les achats spéculatifs, alors que les précommandes ont déjà provoqué un allongement important des délais de livraison.
Avec ces installations géantes, Apple renoue avec les lancements spectaculaires qui ont longtemps accompagné l’arrivée de ses nouveaux produits. L’iPhone Duo représente un changement suffisamment important pour justifier une mise en scène particulière. Et les boutiques Apple deviennent, une nouvelle fois, de véritables vitrines publicitaires à ciel ouvert. Reste à voir si les premiers clients seront aussi nombreux devant les magasins que les curieux venus photographier ces iPhone géants !
Des iPhone Duo géants devant les Apple Store
Apple n’a visiblement pas lésiné sur les moyens pour accompagner le lancement du 23 octobre. Depuis plusieurs jours, de mystérieuses structures recouvertes de bâches avaient été repérées devant certains Apple Store. Leur contenu n’est désormais plus un secret. Il s’agit d’immenses reproductions de l’iPhone Duo, installées dans quatre boutiques particulièrement symboliques.
Les visiteurs pourront les découvrir à l’Apple Fifth Avenue de New York, à Covent Garden à Londres, à l’Apple BKC de Bombay et à l’Apple Jing’an de Shanghai. Ces installations reprennent les lignes du smartphone, avec des finitions miroir et des contours lumineux. Chaque structure présente l’iPhone Duo dans une position différente, mettant en avant les possibilités offertes par son écran pliant.
John Ternus dévoile les installations en Chine
C’est John Ternus, désormais à la tête d’Apple, qui a dévoilé l’une de ces installations sur son compte Weibo. La photo, prise devant l’Apple Jing’an de Shanghai, permet de découvrir ces reproductions géantes et leurs effets lumineux.
Apple semble vouloir faire de la charnière et du mécanisme de pliage les véritables vedettes de sa campagne de lancement. Un choix assez logique pour un appareil dont la principale nouveauté réside justement dans son format. John Ternus devrait également être présent à l’Apple Fifth Avenue de New York pour accompagner les premiers clients vendredi.
Un lancement sous haute surveillance
Ces installations accompagnent une commercialisation qui s’annonce particulièrement animée. Apple a déjà prévenu que les stocks destinés aux clients se présentant directement en boutique seraient très limités dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. En France, il ne sera pas possible d’acheter un iPhone Duo sans réservation le jour du lancement. Les clients devront obligatoirement passer par l’Apple Store en ligne pour organiser un retrait. La firme cherche ainsi à gérer l’affluence et à limiter les achats spéculatifs, alors que les précommandes ont déjà provoqué un allongement important des délais de livraison.
Qu’en penser ?
Avec ces installations géantes, Apple renoue avec les lancements spectaculaires qui ont longtemps accompagné l’arrivée de ses nouveaux produits. L’iPhone Duo représente un changement suffisamment important pour justifier une mise en scène particulière. Et les boutiques Apple deviennent, une nouvelle fois, de véritables vitrines publicitaires à ciel ouvert. Reste à voir si les premiers clients seront aussi nombreux devant les magasins que les curieux venus photographier ces iPhone géants !