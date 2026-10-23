iPhone Duo : les premières livraisons commencent, mais déjà la pénurie ?

Qu’en penser ?



Avec l’iPhone Duo, Apple retrouve une partie de l’effervescence des grands lancements d’iPhone. Les premières livraisons et les délais qui s’allongent témoignent d’un intérêt important pour ce nouveau format. Mais la véritable surprise reste l’ampleur des difficultés d’approvisionnement. Entre les réservations obligatoires dans certains pays et des livraisons repoussées jusqu’en janvier, il faudra parfois beaucoup de patience pour mettre la main sur le premier iPhone pliant d’Apple.