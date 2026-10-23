iPhone Duo : les premières livraisons commencent, mais déjà la pénurie ?
Par Laurence - Publié le
C’est le grand jour pour l’iPhone Duo ! Les premiers exemplaires ont déjà été livrés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les photos et impressions des acheteurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui n’ont pas précommandé leur appareil, la situation s’annonce plus compliquée : Apple prévient que les stocks disponibles en boutique seront très limités.
Comme à chaque lancement d’iPhone, le décalage horaire permet aux clients australiens et néo-zélandais de découvrir leur nouvel appareil avant le reste du monde. Depuis quelques heures, les premières photos de l’iPhone Duo commencent à apparaître sur les forums de Reddit et les réseaux sociaux.
Face à un niveau de précommandes extraordinaire, Apple a déjà prévenu que les stocks seraient particulièrement limités. Mais Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, a tenu à rassurer les acheteurs. Tous les exemplaires n’ont pas été réservés lors des précommandes : certains seront bien disponibles directement dans les Apple Store.
Les clients américains, australiens, britanniques, allemands ou encore belges pourront tenter leur chance sans réservation. Cette possibilité concernera également plusieurs autres pays, notamment l’Espagne, la Suisse et Singapour. Cupertino s’attend toutefois à ce que les stocks s’épuisent rapidement. Dans tous les cas, même à ce prix et avec ses restrictions, l'iPhone Duo semble susciter un véritable engouement, avec même le retour des files d'attente qui avaient disparu ces dernières années.
La situation est différente pour les clients français. Aucun iPhone Duo ne sera proposé à la vente libre dans les Apple Store de l’Hexagone ce vendredi. Pour récupérer un appareil en boutique, il faudra obligatoirement effectuer une réservation sur le site d’Apple et choisir un créneau de retrait.
Actuellement, l’Apple Store invite les clients à revenir le samedi 24 octobre pour consulter les disponibilités, en sachant que plusieurs Apple Store seront fermés demain en prévision des mouvements sociaux. Quant aux commandes en ligne, les délais se sont rapidement envolés après l’ouverture des précommandes, avec des livraisons désormais annoncées jusqu’au 25 janvier. Autant dire que les acheteurs n’ayant pas anticipé risquent de patienter plusieurs mois.
Après l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les livraisons vont progressivement commencer en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, puis en Amérique du Nord. Certains Apple Store ouvriront exceptionnellement leurs portes dès 8 heures du matin, heure locale. À New York, Greg Joswiak devrait être présent dans l’emblématique Apple Store de la Cinquième Avenue, où John Ternus pourrait également faire une apparition.
Avec l’iPhone Duo, Apple retrouve une partie de l’effervescence des grands lancements d’iPhone. Les premières livraisons et les délais qui s’allongent témoignent d’un intérêt important pour ce nouveau format. Mais la véritable surprise reste l’ampleur des difficultés d’approvisionnement. Entre les réservations obligatoires dans certains pays et des livraisons repoussées jusqu’en janvier, il faudra parfois beaucoup de patience pour mettre la main sur le premier iPhone pliant d’Apple.
Les premiers iPhone Duo sont déjà entre les mains des clients
Comme à chaque lancement d’iPhone, le décalage horaire permet aux clients australiens et néo-zélandais de découvrir leur nouvel appareil avant le reste du monde. Depuis quelques heures, les premières photos de l’iPhone Duo commencent à apparaître sur les forums de Reddit et les réseaux sociaux.
Seulement quelques exemplaires en boutique
Face à un niveau de précommandes extraordinaire, Apple a déjà prévenu que les stocks seraient particulièrement limités. Mais Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, a tenu à rassurer les acheteurs. Tous les exemplaires n’ont pas été réservés lors des précommandes : certains seront bien disponibles directement dans les Apple Store.
Les clients américains, australiens, britanniques, allemands ou encore belges pourront tenter leur chance sans réservation. Cette possibilité concernera également plusieurs autres pays, notamment l’Espagne, la Suisse et Singapour. Cupertino s’attend toutefois à ce que les stocks s’épuisent rapidement. Dans tous les cas, même à ce prix et avec ses restrictions, l'iPhone Duo semble susciter un véritable engouement, avec même le retour des files d'attente qui avaient disparu ces dernières années.
En France, pas d’iPhone Duo sans réservation !
La situation est différente pour les clients français. Aucun iPhone Duo ne sera proposé à la vente libre dans les Apple Store de l’Hexagone ce vendredi. Pour récupérer un appareil en boutique, il faudra obligatoirement effectuer une réservation sur le site d’Apple et choisir un créneau de retrait.
Actuellement, l’Apple Store invite les clients à revenir le samedi 24 octobre pour consulter les disponibilités, en sachant que plusieurs Apple Store seront fermés demain en prévision des mouvements sociaux. Quant aux commandes en ligne, les délais se sont rapidement envolés après l’ouverture des précommandes, avec des livraisons désormais annoncées jusqu’au 25 janvier. Autant dire que les acheteurs n’ayant pas anticipé risquent de patienter plusieurs mois.
Un lancement mondial qui se poursuit
Après l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les livraisons vont progressivement commencer en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, puis en Amérique du Nord. Certains Apple Store ouvriront exceptionnellement leurs portes dès 8 heures du matin, heure locale. À New York, Greg Joswiak devrait être présent dans l’emblématique Apple Store de la Cinquième Avenue, où John Ternus pourrait également faire une apparition.
Qu’en penser ?
Avec l’iPhone Duo, Apple retrouve une partie de l’effervescence des grands lancements d’iPhone. Les premières livraisons et les délais qui s’allongent témoignent d’un intérêt important pour ce nouveau format. Mais la véritable surprise reste l’ampleur des difficultés d’approvisionnement. Entre les réservations obligatoires dans certains pays et des livraisons repoussées jusqu’en janvier, il faudra parfois beaucoup de patience pour mettre la main sur le premier iPhone pliant d’Apple.