Les iPhone 18 Pro et Pro Max déjà en promo : -10% via ce coupon, profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
À peine disponibles et déjà en promotion, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont officiellement commercialisés depuis le 18 septembre en France. Il peut donc être intéressant de jeter un œil du côté des revendeurs de confiance, où certaines configurations disposent encore de délais de livraison nettement plus courts et d'une intéressante réduction. Si vous désirez en savoir davantage sur l'iPhone 18 Pro, vous pouvez consulter notre test complet
Comme souvent lors du lancement d’une nouvelle génération d’iPhone, toutes les combinaisons de capacité et de coloris ne sont pas disponibles dans les mêmes quantités. Les premiers exemplaires ont été livrés le 18 septembre, mais les délais affichés par l’Apple Store en ligne ont rapidement glissé vers le mois d’octobre pour de nombreuses configurations, particulièrement sur l’iPhone 18 Pro Max.
La situation évolue évidemment quotidiennement et il reste possible de trouver ponctuellement un modèle en retrait dans un Apple Store physique. Pour une livraison à domicile, en revanche, les revendeurs peuvent actuellement constituer une solution plus intéressante. Amazon dispose encore de certaines références pouvant être expédiées rapidement, même si les stocks commencent eux aussi à diminuer. Toutes les capacités et tous les coloris ne sont donc pas nécessairement concernés et mieux vaut vérifier la date indiquée au moment de la commande.
Pour rappel, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max inaugurent cette année la nouvelle puce A20 Pro, gravée en 2 nm. Apple conserve un CPU à six cœurs, tout en faisant évoluer sensiblement la partie graphique et les capacités dédiées aux calculs d'intelligence artificielle. Le constructeur a également revu le refroidissement avec une chambre à vapeur de nouvelle génération destinée à maintenir plus longtemps les performances lors des usages intensifs, notamment pour le jeu, la vidéo ou l'exécution de modèles d'IA directement sur l'appareil.
L’autonomie progresse elle aussi, avec un avantage logique pour le grand modèle. Apple annonce notamment jusqu’à 43 heures de lecture vidéo pour l’iPhone 18 Pro Max selon ses mesures. La recharge filaire gagne également en rapidité, l’iPhone 18 Pro pouvant récupérer jusqu’à 50 % de batterie en une quinzaine de minutes avec un adaptateur suffisamment puissant.
L’une des nouveautés de cette génération se trouve du côté de la photo. Le capteur principal Fusion de 48 mégapixels bénéficie désormais d’une ouverture variable, une première sur l’iPhone. Un mécanisme composé de six lamelles permet de modifier l’ouverture afin d’agir sur la quantité de lumière atteignant le capteur, mais également sur la profondeur de champ.
Apple va également un peu plus loin pour les utilisateurs souhaitant quitter le mode tout automatique. Les nouveaux contrôles Pro permettent notamment d’intervenir plus facilement dans l'App native sur l’ouverture, la balance des blancs ou encore la vitesse d’obturation, avec des outils supplémentaires comme l’histogramme. Une évolution particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent réellement leur iPhone comme appareil photo ou caméra principal.
Les iPhone 18 Pro et Pro Max profitent également d’une Dynamic Island plus compacte. Quatre coloris sont proposés cette année : noir, argent, glacier et le nouveau bordeaux. Les deux modèles débutent avec 256 Go de stockage et peuvent désormais grimper jusqu’à 2 To.
iPhone 18 Pro et Pro Max
Comme souvent lors du lancement d’une nouvelle génération d’iPhone, toutes les combinaisons de capacité et de coloris ne sont pas disponibles dans les mêmes quantités. Les premiers exemplaires ont été livrés le 18 septembre, mais les délais affichés par l’Apple Store en ligne ont rapidement glissé vers le mois d’octobre pour de nombreuses configurations, particulièrement sur l’iPhone 18 Pro Max.
La situation évolue évidemment quotidiennement et il reste possible de trouver ponctuellement un modèle en retrait dans un Apple Store physique. Pour une livraison à domicile, en revanche, les revendeurs peuvent actuellement constituer une solution plus intéressante. Amazon dispose encore de certaines références pouvant être expédiées rapidement, même si les stocks commencent eux aussi à diminuer. Toutes les capacités et tous les coloris ne sont donc pas nécessairement concernés et mieux vaut vérifier la date indiquée au moment de la commande.
A20 Pro, nouvelle chambre à vapeur et autonomie en hausse
Pour rappel, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max inaugurent cette année la nouvelle puce A20 Pro, gravée en 2 nm. Apple conserve un CPU à six cœurs, tout en faisant évoluer sensiblement la partie graphique et les capacités dédiées aux calculs d'intelligence artificielle. Le constructeur a également revu le refroidissement avec une chambre à vapeur de nouvelle génération destinée à maintenir plus longtemps les performances lors des usages intensifs, notamment pour le jeu, la vidéo ou l'exécution de modèles d'IA directement sur l'appareil.
L’autonomie progresse elle aussi, avec un avantage logique pour le grand modèle. Apple annonce notamment jusqu’à 43 heures de lecture vidéo pour l’iPhone 18 Pro Max selon ses mesures. La recharge filaire gagne également en rapidité, l’iPhone 18 Pro pouvant récupérer jusqu’à 50 % de batterie en une quinzaine de minutes avec un adaptateur suffisamment puissant.
L’une des nouveautés de cette génération se trouve du côté de la photo. Le capteur principal Fusion de 48 mégapixels bénéficie désormais d’une ouverture variable, une première sur l’iPhone. Un mécanisme composé de six lamelles permet de modifier l’ouverture afin d’agir sur la quantité de lumière atteignant le capteur, mais également sur la profondeur de champ.
Apple va également un peu plus loin pour les utilisateurs souhaitant quitter le mode tout automatique. Les nouveaux contrôles Pro permettent notamment d’intervenir plus facilement dans l'App native sur l’ouverture, la balance des blancs ou encore la vitesse d’obturation, avec des outils supplémentaires comme l’histogramme. Une évolution particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent réellement leur iPhone comme appareil photo ou caméra principal.
Les iPhone 18 Pro et Pro Max profitent également d’une Dynamic Island plus compacte. Quatre coloris sont proposés cette année : noir, argent, glacier et le nouveau bordeaux. Les deux modèles débutent avec 256 Go de stockage et peuvent désormais grimper jusqu’à 2 To.