iPhone Duo : John Ternus reconnaît des problèmes d’écran et des difficultés de production !

Qu’en penser ?



Entre des délais de livraison de plusieurs mois et les premiers problèmes d’écran, le lancement de l’iPhone Duo n’est pas totalement exempt de difficultés. Si Apple assure que les défauts concernent une proportion très limitée des appareils, l’absence de calendrier pour améliorer les disponibilités constitue un autre défi. Le prochain trimestre permettra surtout de mieux apprécier le poids commercial de ce nouveau modèle. Encore faudra-t-il distinguer une demande réellement exceptionnelle des contraintes de production propres à cette première génération.