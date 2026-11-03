iPhone Duo : John Ternus reconnaît des problèmes d’écran et des difficultés de production !
Par Laurence - Publié le
À peine commercialisé, l’iPhone Duo connaît déjà quelques difficultés. Entre des délais de livraison qui s’étendent jusqu’à la fin janvier et des problèmes signalés sur certains écrans pliables, le premier iPhone pliable d’Apple fait beaucoup parler de lui. Interrogé en marge des résultats financiers du groupe, John Ternus a apporté quelques précisions sur la situation.
Apple peine toujours à répondre à la demande pour son premier smartphone pliable. Depuis l’ouverture des précommandes, le 16 octobre, les délais de livraison se sont rapidement allongés. Les premiers stocks ont été épuisés en quelques minutes et les nouvelles commandes affichent désormais des estimations pour la fin janvier. La situation ne semble pas près de s’améliorer. Dans un entretien accordé à Reuters, John Ternus a reconnu que les capacités de production étaient encore insuffisantes pour satisfaire l’ensemble des commandes.
Autrement dit, Apple ne peut pas encore donner de calendrier précis pour un retour à des délais de livraison normaux. Les disponibilités en Apple Store demeurent également très limitées, notamment pour les réservations en ligne. Cette situation pourrait témoigner d’un attrait important pour ce nouveau format. Mais elle ne permet pas, à elle seule, de mesurer son succès commercial. Les contraintes de fabrication d’un tel smartphone peuvent également limiter les volumes disponibles au lancement.
L’autre sujet concerne la fiabilité de l’écran interne de l’iPhone Duo. Depuis sa commercialisation, plusieurs utilisateurs ont signalé des fissures ou des défauts d’affichage sur leur appareil. John Ternus a confirmé que certains exemplaires avaient effectivement été retournés pour des problèmes d’écran. Il a toutefois tenu à relativiser leur ampleur, évoquant une quantité
Apple ne communique pour l’instant aucun chiffre précis sur le nombre d’iPhone Duo concernés. La semaine dernière, la firme avait déjà reconnu l’existence d’un problème affectant l’écran interne de certaines unités et invité les clients concernés à contacter AppleCare.Les appareils présentant ce défaut sont remplacés par des modèles neufs. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un programme de rappel généralisé.
Ces déclarations interviennent concomitamment avec la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal 2026. Apple a annoncé un chiffre d’affaires record de 114,5 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an. Mais l’iPhone Duo n’a pas contribué à ces performances, puisque le trimestre s’est terminé en septembre, avant sa commercialisation en octobre. Les premiers résultats commerciaux du smartphone pliable apparaîtront donc dans les comptes du trimestre de Noël, une période particulièrement importante pour Apple.
Entre des délais de livraison de plusieurs mois et les premiers problèmes d’écran, le lancement de l’iPhone Duo n’est pas totalement exempt de difficultés. Si Apple assure que les défauts concernent une proportion très limitée des appareils, l’absence de calendrier pour améliorer les disponibilités constitue un autre défi. Le prochain trimestre permettra surtout de mieux apprécier le poids commercial de ce nouveau modèle. Encore faudra-t-il distinguer une demande réellement exceptionnelle des contraintes de production propres à cette première génération.
Un iPhone Duo toujours difficile à obtenir
Apple peine toujours à répondre à la demande pour son premier smartphone pliable. Depuis l’ouverture des précommandes, le 16 octobre, les délais de livraison se sont rapidement allongés. Les premiers stocks ont été épuisés en quelques minutes et les nouvelles commandes affichent désormais des estimations pour la fin janvier. La situation ne semble pas près de s’améliorer. Dans un entretien accordé à Reuters, John Ternus a reconnu que les capacités de production étaient encore insuffisantes pour satisfaire l’ensemble des commandes.
L’approvisionnement de l’iPhone Duo est actuellement limité. L'augmentation des volumes de production se déroule bien et nous travaillons activement pour livrer le plus rapidement possible un maximum de clients. Mais, à ce stade, nous ne sommes pas en mesure de prévoir quand l’offre et la demande s’équilibreront.
Autrement dit, Apple ne peut pas encore donner de calendrier précis pour un retour à des délais de livraison normaux. Les disponibilités en Apple Store demeurent également très limitées, notamment pour les réservations en ligne. Cette situation pourrait témoigner d’un attrait important pour ce nouveau format. Mais elle ne permet pas, à elle seule, de mesurer son succès commercial. Les contraintes de fabrication d’un tel smartphone peuvent également limiter les volumes disponibles au lancement.
Des problèmes d’écran confirmés par Apple
L’autre sujet concerne la fiabilité de l’écran interne de l’iPhone Duo. Depuis sa commercialisation, plusieurs utilisateurs ont signalé des fissures ou des défauts d’affichage sur leur appareil. John Ternus a confirmé que certains exemplaires avaient effectivement été retournés pour des problèmes d’écran. Il a toutefois tenu à relativiser leur ampleur, évoquant une quantité
très faibledes appareils commercialisés.
Apple ne communique pour l’instant aucun chiffre précis sur le nombre d’iPhone Duo concernés. La semaine dernière, la firme avait déjà reconnu l’existence d’un problème affectant l’écran interne de certaines unités et invité les clients concernés à contacter AppleCare.Les appareils présentant ce défaut sont remplacés par des modèles neufs. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un programme de rappel généralisé.
Un lancement stratégique pour Apple
Ces déclarations interviennent concomitamment avec la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal 2026. Apple a annoncé un chiffre d’affaires record de 114,5 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an. Mais l’iPhone Duo n’a pas contribué à ces performances, puisque le trimestre s’est terminé en septembre, avant sa commercialisation en octobre. Les premiers résultats commerciaux du smartphone pliable apparaîtront donc dans les comptes du trimestre de Noël, une période particulièrement importante pour Apple.
Qu’en penser ?
Entre des délais de livraison de plusieurs mois et les premiers problèmes d’écran, le lancement de l’iPhone Duo n’est pas totalement exempt de difficultés. Si Apple assure que les défauts concernent une proportion très limitée des appareils, l’absence de calendrier pour améliorer les disponibilités constitue un autre défi. Le prochain trimestre permettra surtout de mieux apprécier le poids commercial de ce nouveau modèle. Encore faudra-t-il distinguer une demande réellement exceptionnelle des contraintes de production propres à cette première génération.