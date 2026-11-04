iOS 27.3 : la nouvelle application Santé mesure votre vieillissement ! Mais comment fait-elle ?

Qu’en penser ?



Avec cette refonte, Apple cherche à transformer Santé en un véritable outil d’accompagnement quotidien, capable non seulement de collecter des données, mais aussi de les interpréter. L’arrivée de Health Age est particulièrement intéressante, puisqu’elle permettrait de donner davantage de sens aux nombreuses mesures enregistrées par l’Apple Watch. Les évaluations physiques à domicile constituent également une évolution importante, notamment pour suivre sa condition physique sans matériel supplémentaire. Il faudra néanmoins examiner la précision de ces nouveaux indicateurs et la pertinence des recommandations proposées, particulièrement lorsqu’elles concernent des sujets aussi sensibles que le vieillissement ou la santé cardiovasculaire. La version finale d’iOS 27.3 est attendue en décembre.