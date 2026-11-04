iOS 27.3 : la nouvelle application Santé mesure votre vieillissement ! Mais comment fait-elle ?
Par Laurence - Publié le
Avec la première bêta d’iOS 27.3, Apple réintroduit une version entièrement repensée de son application Santé. Déjà aperçue dans les bêtas d’iOS 27.2, cette nouvelle interface s’accompagne de fonctionnalités inédites pour analyser son état de santé, évaluer son vieillissement biologique et mesurer ses capacités physiques directement depuis son iPhone.
Apple vient de publier la première bêta d’iOS 27.3, et parmi les nouveautés figure une refonte importante de l’application Santé. Celle-ci avait déjà fait une apparition lors des tests d’iOS 27.2, avant d’être retirée subrepticement de la version finale. L'interface est encore plus épurée et très propre avec une présentation finalement plus logique en trois rubriques : statistiques, longévité, Parcourir.
Son retour dans cette nouvelle bêta laisse désormais entrevoir un déploiement public dès le mois prochain. Dans un nouveau communiqué publié sur sa newsroom, Apple détaille les trois principales nouveautés de cette application, qui entend aller au-delà de la simple consultation des données enregistrées par l’iPhone et l’Apple Watch.
Un nouvel onglet Statistiques est consacré à l’analyse quotidienne des données de santé. Celui-ci regroupe différentes informations concernant le sommeil, la fréquence cardiaque, la forme physique, les signes vitaux, la récupération et le suivi du cycle menstruel. Il s'agit ici de proposer une vision plus globale et plus claire de son état de santé, sans devoir consulter individuellement chaque indicateur.
Une section
La deuxième nouveauté concerne le suivi de la santé à long terme, avec un onglet baptisé
Un indicateur Vieillissement de l'organisme, destiné à estimer l’âge physiologique de l’utilisateur, fait son apparition. Pour établir cette estimation, Apple exploite plusieurs données collectées par l’Apple Watch, dont la VO2 max, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque et la qualité du sommeil. Pour chaque rubrique, elle va indiquer un gain ou une perte en années avant de passer à l’addition (ou à la soustraction) et de vous offrir votre cure de jouvence numérique.
Il devient également possible d’intégrer certains résultats d’analyses médicales, comme le cholestérol LDL ou le taux d'hémoglobine glyquée, afin d’affiner cette évaluation. Mais il faudra évidement s'astreindre à l'exercice et les rentrer manuellement. Cet âge de santé ne constitue toutefois pas un diagnostic médical, mais un indicateur permettant de suivre l’évolution de certains paramètres physiologiques dans le temps.
Enfin, Apple introduit des évaluations physiques réalisables à domicile, sans équipement spécialisé. En combinant la caméra de l’iPhone et les capteurs de l’Apple Watch, l’application peut analyser la souplesse, la force musculaire, l’équilibre et la mécanique des mouvements, ainsi qu’évaluer la capacité cardiovasculaire.
L’utilisateur bénéficie d’indications visuelles et sonores en temps réel pour effectuer les exercices correctement. Ces évaluations reposent sur des modèles d’intelligence artificielle capables d’analyser les mouvements à partir des images de la caméra. Apple insiste particulièrement sur la confidentialité : l’ensemble du traitement est réalisé directement sur l’appareil, sans enregistrement, stockage ni partage des vidéos.
Bonne nouvelle, cette nouvelle version de Santé prendra en charge le français dès son lancement. Apple annonce également une compatibilité avec l’anglais, le chinois simplifié et traditionnel, le japonais, le coréen, le norvégien, le portugais, l’espagnol, le turc et le vietnamien. La disponibilité effective de certaines fonctionnalités pourrait néanmoins dépendre des appareils utilisés et des régions.
Avec cette refonte, Apple cherche à transformer Santé en un véritable outil d’accompagnement quotidien, capable non seulement de collecter des données, mais aussi de les interpréter. L’arrivée de Health Age est particulièrement intéressante, puisqu’elle permettrait de donner davantage de sens aux nombreuses mesures enregistrées par l’Apple Watch. Les évaluations physiques à domicile constituent également une évolution importante, notamment pour suivre sa condition physique sans matériel supplémentaire. Il faudra néanmoins examiner la précision de ces nouveaux indicateurs et la pertinence des recommandations proposées, particulièrement lorsqu’elles concernent des sujets aussi sensibles que le vieillissement ou la santé cardiovasculaire. La version finale d’iOS 27.3 est attendue en décembre.
Une nouvelle application Santé avec iOS 27.3
Apple vient de publier la première bêta d’iOS 27.3, et parmi les nouveautés figure une refonte importante de l’application Santé. Celle-ci avait déjà fait une apparition lors des tests d’iOS 27.2, avant d’être retirée subrepticement de la version finale. L'interface est encore plus épurée et très propre avec une présentation finalement plus logique en trois rubriques : statistiques, longévité, Parcourir.
Son retour dans cette nouvelle bêta laisse désormais entrevoir un déploiement public dès le mois prochain. Dans un nouveau communiqué publié sur sa newsroom, Apple détaille les trois principales nouveautés de cette application, qui entend aller au-delà de la simple consultation des données enregistrées par l’iPhone et l’Apple Watch.
Statistiques : des recommandations personnalisées grâce à l’IA
Un nouvel onglet Statistiques est consacré à l’analyse quotidienne des données de santé. Celui-ci regroupe différentes informations concernant le sommeil, la fréquence cardiaque, la forme physique, les signes vitaux, la récupération et le suivi du cycle menstruel. Il s'agit ici de proposer une vision plus globale et plus claire de son état de santé, sans devoir consulter individuellement chaque indicateur.
Une section
Pour vousformule également des recommandations personnalisées en fonction des habitudes de l’utilisateur. Apple prend notamment l’exemple d’une personne ayant connu plusieurs nuits de sommeil interrompu. L’application pourrait lui suggérer d’adapter sa routine du coucher pour améliorer sa récupération. Ces analyses s’accompagnent de contenus pédagogiques, notamment des articles et des vidéos réalisés avec des experts médicaux.
Longévité : Apple calcule votre âge biologique
La deuxième nouveauté concerne le suivi de la santé à long terme, avec un onglet baptisé
Longévité. Pour se faire, il va analyser l’évolution de plusieurs paramètres, notamment la santé cardiovasculaire, le sommeil, le bien-être mental, l’activité physique, l’audition, la nutrition et les indicateurs métaboliques.
Un indicateur Vieillissement de l'organisme, destiné à estimer l’âge physiologique de l’utilisateur, fait son apparition. Pour établir cette estimation, Apple exploite plusieurs données collectées par l’Apple Watch, dont la VO2 max, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque et la qualité du sommeil. Pour chaque rubrique, elle va indiquer un gain ou une perte en années avant de passer à l’addition (ou à la soustraction) et de vous offrir votre cure de jouvence numérique.
Il devient également possible d’intégrer certains résultats d’analyses médicales, comme le cholestérol LDL ou le taux d'hémoglobine glyquée, afin d’affiner cette évaluation. Mais il faudra évidement s'astreindre à l'exercice et les rentrer manuellement. Cet âge de santé ne constitue toutefois pas un diagnostic médical, mais un indicateur permettant de suivre l’évolution de certains paramètres physiologiques dans le temps.
Des tests physiques directement depuis son salon
Enfin, Apple introduit des évaluations physiques réalisables à domicile, sans équipement spécialisé. En combinant la caméra de l’iPhone et les capteurs de l’Apple Watch, l’application peut analyser la souplesse, la force musculaire, l’équilibre et la mécanique des mouvements, ainsi qu’évaluer la capacité cardiovasculaire.
L’utilisateur bénéficie d’indications visuelles et sonores en temps réel pour effectuer les exercices correctement. Ces évaluations reposent sur des modèles d’intelligence artificielle capables d’analyser les mouvements à partir des images de la caméra. Apple insiste particulièrement sur la confidentialité : l’ensemble du traitement est réalisé directement sur l’appareil, sans enregistrement, stockage ni partage des vidéos.
Une disponibilité en français dès le lancement
Bonne nouvelle, cette nouvelle version de Santé prendra en charge le français dès son lancement. Apple annonce également une compatibilité avec l’anglais, le chinois simplifié et traditionnel, le japonais, le coréen, le norvégien, le portugais, l’espagnol, le turc et le vietnamien. La disponibilité effective de certaines fonctionnalités pourrait néanmoins dépendre des appareils utilisés et des régions.
Qu’en penser ?
Avec cette refonte, Apple cherche à transformer Santé en un véritable outil d’accompagnement quotidien, capable non seulement de collecter des données, mais aussi de les interpréter. L’arrivée de Health Age est particulièrement intéressante, puisqu’elle permettrait de donner davantage de sens aux nombreuses mesures enregistrées par l’Apple Watch. Les évaluations physiques à domicile constituent également une évolution importante, notamment pour suivre sa condition physique sans matériel supplémentaire. Il faudra néanmoins examiner la précision de ces nouveaux indicateurs et la pertinence des recommandations proposées, particulièrement lorsqu’elles concernent des sujets aussi sensibles que le vieillissement ou la santé cardiovasculaire. La version finale d’iOS 27.3 est attendue en décembre.