Withings : la synchronisation avec Apple Santé passe sur abonnement
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà qui va agacer un paquet de monde, à juste titre. Withings réserve désormais la synchronisation avec Apple Santé et Health Connect de ses balances et montres aux abonnés Withings+. Seuls les comptes créés depuis le 13 octobre sont concernés, mais le principe est quand même hallucinant : vos mesures de poids ou de sommeil seront désormais enfermées dans l'application Withings tant que vous ne payez pas pour les faire sortir.
Le changement est entré en vigueur le 13 octobre, et les premiers concernés l'ont découvert au pire moment : à l'activation de leur balance ou de leur montre toute neuve, quand l'application propose de relier le compte à Apple Santé. Tout nouveau compte Withings doit donc souscrire l'abonnement maison pour exporter ses mesures de poids, de sommeil, de fréquence cardiaque ou de tension vers Apple Santé et Health Connect chez Google. Cette passerelle était gratuite depuis plus de dix ans, et c'est en grande partie elle qui a fait la réputation des produits de la marque française, pionnière de la santé connectée bien avant l'Apple Watch.
Withings+ coûte 9,99 euros par mois ou 99,99 euros à l'année. L'abonnement comprenait jusqu'ici des services premium, comme la relecture d'un électrocardiogramme par un cardiologue en moins de 24 heures, un score de forme quotidien et un assistant santé à base d'IA. Autant dire des fonctions qui n'ont rien d'indispensables pour la plupart des utilisateurs. La synchronisation avec les applications tierces vient tout simplement d'être ajoutée à la liste. Withings précise que vous gardez un accès gratuit à vos données dans sa propre application, et la marque a verrouillé les contournements : impossible de faire transiter les mesures par Apple Santé pour les récupérer gratuitement ailleurs. Tout est bloqué.
Bonne nouvelle quand même, les comptes ouverts avant le 13 octobre conservent l'export gratuit, et le support de la marque assure qu'ils n'auront jamais à s'en soucier. Il faudra les croire sur parole. Les nouveaux clients, eux, passeront à la caisse ou garderont leurs données captives. Withings présente d'ailleurs le tout comme une
C'est quand même très gonflé. Une ScanWatch 2 coûte 350 balles, une Body Scan 2 pas loin de 500 euros, et on achète ces produits en grande partie parce qu'ils causent très bien avec Apple Santé. Faire payer 100 euros par an une case à cocher restée gratuite pendant plus de dix ans, c'est très casse gueule vis à vos des clients qui ont justement choisi Withings pour échapper au modèles payants des concurents. On comprend bien que le matériel seul ne suffit plus à faire vivre la marque, mais verrouiller la sortie des données de santé, c'est toucher exactement là où la confiance se joue.
Si vous voulez mon avis, ce move me fait clairement penser à Synology, quand la marque de NAS a décidé de bloquer ses NAS en forçant l'utilisation de ses disques durs vendus en interne, pour les nouvzaux modèles de la marque. Cette décision a fait un mal énorme à la réputation de la marque, en particulier au près du grand public, très volatile, qui s'est mis à regarder avec intéret les marques plus ouvertes comme UGREEN. Pour ce qui est de Withings, les anciens comptes sont épargnés, pour le moment. Mais jusqu'à quand ? J'ai toute la gamme Withings chez moi, que j'achète religieusement depuis des années, et désormais il est clair que je ne pourrai plus jamais les recommander à qui ce soit de manière sereine. C'est triste.
Découvert à l'activation
Le changement est entré en vigueur le 13 octobre, et les premiers concernés l'ont découvert au pire moment : à l'activation de leur balance ou de leur montre toute neuve, quand l'application propose de relier le compte à Apple Santé. Tout nouveau compte Withings doit donc souscrire l'abonnement maison pour exporter ses mesures de poids, de sommeil, de fréquence cardiaque ou de tension vers Apple Santé et Health Connect chez Google. Cette passerelle était gratuite depuis plus de dix ans, et c'est en grande partie elle qui a fait la réputation des produits de la marque française, pionnière de la santé connectée bien avant l'Apple Watch.
99,99 euros par an
Withings+ coûte 9,99 euros par mois ou 99,99 euros à l'année. L'abonnement comprenait jusqu'ici des services premium, comme la relecture d'un électrocardiogramme par un cardiologue en moins de 24 heures, un score de forme quotidien et un assistant santé à base d'IA. Autant dire des fonctions qui n'ont rien d'indispensables pour la plupart des utilisateurs. La synchronisation avec les applications tierces vient tout simplement d'être ajoutée à la liste. Withings précise que vous gardez un accès gratuit à vos données dans sa propre application, et la marque a verrouillé les contournements : impossible de faire transiter les mesures par Apple Santé pour les récupérer gratuitement ailleurs. Tout est bloqué.
Les anciens comptes épargnés
Bonne nouvelle quand même, les comptes ouverts avant le 13 octobre conservent l'export gratuit, et le support de la marque assure qu'ils n'auront jamais à s'en soucier. Il faudra les croire sur parole. Les nouveaux clients, eux, passeront à la caisse ou garderont leurs données captives. Withings présente d'ailleurs le tout comme une
mesure de confidentialitécensée mieux protéger vos informations de santé, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Bref, il faut maintenant payer pour y accéder depuis une autre application. Sur les forums d'assistance de la marque, ça commence à jaser, et sur les réseaux sociaux, tout le monde s'agace très fort.
On en dit quoi ?
C'est quand même très gonflé. Une ScanWatch 2 coûte 350 balles, une Body Scan 2 pas loin de 500 euros, et on achète ces produits en grande partie parce qu'ils causent très bien avec Apple Santé. Faire payer 100 euros par an une case à cocher restée gratuite pendant plus de dix ans, c'est très casse gueule vis à vos des clients qui ont justement choisi Withings pour échapper au modèles payants des concurents. On comprend bien que le matériel seul ne suffit plus à faire vivre la marque, mais verrouiller la sortie des données de santé, c'est toucher exactement là où la confiance se joue.
Si vous voulez mon avis, ce move me fait clairement penser à Synology, quand la marque de NAS a décidé de bloquer ses NAS en forçant l'utilisation de ses disques durs vendus en interne, pour les nouvzaux modèles de la marque. Cette décision a fait un mal énorme à la réputation de la marque, en particulier au près du grand public, très volatile, qui s'est mis à regarder avec intéret les marques plus ouvertes comme UGREEN. Pour ce qui est de Withings, les anciens comptes sont épargnés, pour le moment. Mais jusqu'à quand ? J'ai toute la gamme Withings chez moi, que j'achète religieusement depuis des années, et désormais il est clair que je ne pourrai plus jamais les recommander à qui ce soit de manière sereine. C'est triste.