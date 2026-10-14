Withings : la synchronisation avec Apple Santé passe sur abonnement

On en dit quoi ?



C'est quand même très gonflé. Une ScanWatch 2 coûte 350 balles, une Body Scan 2 pas loin de 500 euros, et on achète ces produits en grande partie parce qu'ils causent très bien avec Apple Santé. Faire payer 100 euros par an une case à cocher restée gratuite pendant plus de dix ans, c'est très casse gueule vis à vos des clients qui ont justement choisi Withings pour échapper au modèles payants des concurents. On comprend bien que le matériel seul ne suffit plus à faire vivre la marque, mais verrouiller la sortie des données de santé, c'est toucher exactement là où la confiance se joue.



Si vous voulez mon avis, ce move me fait clairement penser à Synology, quand la marque de NAS a décidé de bloquer ses NAS en forçant l'utilisation de ses disques durs vendus en interne, pour les nouvzaux modèles de la marque. Cette décision a fait un mal énorme à la réputation de la marque, en particulier au près du grand public, très volatile, qui s'est mis à regarder avec intéret les marques plus ouvertes comme UGREEN. Pour ce qui est de Withings, les anciens comptes sont épargnés, pour le moment. Mais jusqu'à quand ? J'ai toute la gamme Withings chez moi, que j'achète religieusement depuis des années, et désormais il est clair que je ne pourrai plus jamais les recommander à qui ce soit de manière sereine. C'est triste.