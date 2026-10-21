Une ex-responsable de l'Apple Watch lance une IA qui voit venir vos migraines
Par Vincent Lautier - Publié le
Praneeta Pujari a piloté pendant des années la planification produit de l'Apple Watch. Elle quitte Cupertino pour lancer UniqueHuman, un agent IA qui lit les données de votre montre connectée pour repérer une crise de migraine avant qu'elle n'arrive, puis s'occupe du médecin, des ordonnances et même de l'assurance. Le service est réservé aux États-Unis pour le moment, hélas.
Après un passage chez Amazon et Flipkart puis plusieurs années chez Apple, où elle a dirigé la planification de l'Apple Watch après celle de l'iPhone, Praneeta Pujari raconte avoir vu sa mère vivre plus de dix ans avec des douleurs chroniques avant de devenir elle-même migraineuse. Sa startup affiche donc un objectif simple,
L'application croise les mesures d'une Apple Watch, d'une bague Oura ou d'une montre Garmin avec vos dossiers médicaux, vos analyses et vos notes vocales, et une vingtaine de modèles prédictifs construisent ce que la société appelle un jumeau numérique de santé, capable de repérer les signaux annonciateurs d'une crise avant que vous ne sentiez quoi que ce soit. L'assistant Niq répond ensuite à vos questions en connaissant tout votre historique, et l'agent va jusqu'à signaler les symptômes au médecin, commander des analyses, renouveler les ordonnances, faire livrer les médicaments à domicile et batailler avec l'assurance. Sur les premiers pilotes, la société évoque plus de 2 000 sessions, un temps de recherche du bon traitement réduit de 40 % et une douzaine d'heures de paperasse économisées par patient.
L'application est gratuite sur l'App Store américain, en anglais uniquement, à partir d'iOS 18.6, et elle est déjà notée 4,7 sur 5. La migraine arrive en premier, la fibromyalgie, le POTS et le Covid long doivent suivre. Tout est pensé pour le système de santé américain, ses assurances privées et une pénurie qui pourrait atteindre 86 000 médecins d'ici 2036. Rien n'est prévu par chez nous, et Apple avance de son côté à petits pas, avec des notifications d'hypertension sur l'Apple Watch mais toujours aucune action concrète derrière les alertes.
Une IA santé qui ne se contente pas de compter vos pas mais qui décroche le téléphone à votre place, c'est exactement ce qui manque à toutes ces applications de suivi. Les chiffres des pilotes sont à vérifier en conditions réelles, et confier ses nuits, ses ordonnances et ses dossiers médicaux à une startup demande quand même une bonne dose de confiance. Pour le moment, nos migraines à nous devront se contenter du Doliprane et de Doctolib.
De Cupertino aux migraines
Après un passage chez Amazon et Flipkart puis plusieurs années chez Apple, où elle a dirigé la planification de l'Apple Watch après celle de l'iPhone, Praneeta Pujari raconte avoir vu sa mère vivre plus de dix ans avec des douleurs chroniques avant de devenir elle-même migraineuse. Sa startup affiche donc un objectif simple,
mettre fin à la souffrance chronique, dans un pays où six adultes sur dix vivent avec une maladie chronique et où décrocher un rendez-vous demande en moyenne 31 jours d'attente.
Mais comment ça marche ?
L'application croise les mesures d'une Apple Watch, d'une bague Oura ou d'une montre Garmin avec vos dossiers médicaux, vos analyses et vos notes vocales, et une vingtaine de modèles prédictifs construisent ce que la société appelle un jumeau numérique de santé, capable de repérer les signaux annonciateurs d'une crise avant que vous ne sentiez quoi que ce soit. L'assistant Niq répond ensuite à vos questions en connaissant tout votre historique, et l'agent va jusqu'à signaler les symptômes au médecin, commander des analyses, renouveler les ordonnances, faire livrer les médicaments à domicile et batailler avec l'assurance. Sur les premiers pilotes, la société évoque plus de 2 000 sessions, un temps de recherche du bon traitement réduit de 40 % et une douzaine d'heures de paperasse économisées par patient.
Réservé aux États-Unis
L'application est gratuite sur l'App Store américain, en anglais uniquement, à partir d'iOS 18.6, et elle est déjà notée 4,7 sur 5. La migraine arrive en premier, la fibromyalgie, le POTS et le Covid long doivent suivre. Tout est pensé pour le système de santé américain, ses assurances privées et une pénurie qui pourrait atteindre 86 000 médecins d'ici 2036. Rien n'est prévu par chez nous, et Apple avance de son côté à petits pas, avec des notifications d'hypertension sur l'Apple Watch mais toujours aucune action concrète derrière les alertes.
On en dit quoi ?
Une IA santé qui ne se contente pas de compter vos pas mais qui décroche le téléphone à votre place, c'est exactement ce qui manque à toutes ces applications de suivi. Les chiffres des pilotes sont à vérifier en conditions réelles, et confier ses nuits, ses ordonnances et ses dossiers médicaux à une startup demande quand même une bonne dose de confiance. Pour le moment, nos migraines à nous devront se contenter du Doliprane et de Doctolib.