Une ex-responsable de l'Apple Watch lance une IA qui voit venir vos migraines

On en dit quoi ?



Une IA santé qui ne se contente pas de compter vos pas mais qui décroche le téléphone à votre place, c'est exactement ce qui manque à toutes ces applications de suivi. Les chiffres des pilotes sont à vérifier en conditions réelles, et confier ses nuits, ses ordonnances et ses dossiers médicaux à une startup demande quand même une bonne dose de confiance. Pour le moment, nos migraines à nous devront se contenter du Doliprane et de Doctolib.