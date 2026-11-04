Apple interdit à ses employés de parier sur ses futurs produits !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de renforcer ses règles internes concernant l’utilisation d’informations confidentielles. Désormais, ses employés ne peuvent plus exploiter les secrets de l’entreprise pour parier sur les marchés prédictifs, ces plateformes permettant de miser sur la réalisation d’événements futurs. Une interdiction qui dépasse le cadre traditionnel du délit d’initié.
Au lendemain de la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2026, Apple a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) son rapport annuel Form 10-K. Ce document réglementaire, obligatoire pour les sociétés américaines cotées en Bourse, détaille notamment les finances, les activités et les principaux risques de l’entreprise.
Mais cette année, il contient également une modification intéressante de la politique interne d’Apple concernant les opérations financières de ses employés. Jusqu’à présent, les règles interdisaient à ses employés d’acheter ou de vendre des actions s'ils possèdent des informations importantes non publiques, de transmettre ces renseignements à des tiers ou encore de réaliser certaines opérations spéculatives sur les titres de l’entreprise. Désormais, Apple ajoute explicitement une nouvelle catégorie : les marchés prédictifs.
Ces plateformes permettent aux utilisateurs de miser de l’argent sur la réalisation d’événements futurs, qu’il s’agisse de résultats électoraux, de décisions économiques ou d’annonces technologiques. Le principe consiste généralement à acheter des contrats dont la valeur dépend de la réalisation ou non d’un événement.
Dans le secteur technologique, ces marchés peuvent notamment porter sur la date de lancement d’un produit, ses caractéristiques ou les annonces attendues lors d’une conférence. Or, les employés d’Apple disposent potentiellement d’informations susceptibles de leur donner un avantage considérable sur les autres participants.
Un salarié connaissant la date de présentation d’un futur iPhone, les caractéristiques d’un Mac encore secret ou les projets d’un partenaire pourrait théoriquement utiliser ces renseignements pour effectuer des paris particulièrement avantageux. La nouvelle politique interdit donc de participer à ces marchés lorsque les transactions reposent sur des informations confidentielles obtenues dans le cadre du travail.
Apple précise que cette règle ne se limite pas aux informations concernant directement ses propres activités. Elle s’étend également aux renseignements confidentiels relatifs à ses fournisseurs, fabricants, prestataires et clients, notamment les opérateurs téléphoniques et les autres partenaires commerciaux.
Les employés ne peuvent pas davantage communiquer ces informations à des proches ou à des tiers susceptibles de les utiliser pour effectuer des paris. L’interdiction s’applique même lorsque les opérations concernées ne constituent pas juridiquement un délit d’initié ou une transaction sur des valeurs mobilières. C’est précisément ce point qui donne toute sa portée à cette modification.
Aux États-Unis, les règles encadrant les délits d’initiés concernent traditionnellement les opérations sur les marchés financiers. Mais leur application aux plateformes de prédiction demeure plus complexe, notamment lorsque les contrats portent sur des événements plutôt que sur des actions ou d’autres titres financiers. Certaines de ces plateformes interdisent déjà l’utilisation d’informations privilégiées dans leurs conditions générales. Toutefois, identifier et sanctionner ces pratiques peut se révéler difficile.
En modifiant son règlement interne, Apple entend donc lever toute ambiguïté pour ses salariés, indépendamment de la qualification juridique des opérations réalisées. L’entreprise n’a pas indiqué si cette évolution faisait suite à un incident particulier ou à des comportements constatés en interne.
Cette nouvelle règle illustre les risques liés au développement des marchés prédictifs pour une entreprise aussi attachée au secret qu’Apple. Sans interdire tous les paris à ses employés, Cupertino leur défend désormais d’utiliser des informations confidentielles pour en tirer un bénéfice financier, même lorsque ces pratiques ne relèvent pas juridiquement du délit d’initié.
Apple met à jour sa politique contre les délits d’initiés
Au lendemain de la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2026, Apple a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) son rapport annuel Form 10-K. Ce document réglementaire, obligatoire pour les sociétés américaines cotées en Bourse, détaille notamment les finances, les activités et les principaux risques de l’entreprise.
Mais cette année, il contient également une modification intéressante de la politique interne d’Apple concernant les opérations financières de ses employés. Jusqu’à présent, les règles interdisaient à ses employés d’acheter ou de vendre des actions s'ils possèdent des informations importantes non publiques, de transmettre ces renseignements à des tiers ou encore de réaliser certaines opérations spéculatives sur les titres de l’entreprise. Désormais, Apple ajoute explicitement une nouvelle catégorie : les marchés prédictifs.
Impossible de parier sur le prochain iPhone grâce à des informations internes
Ces plateformes permettent aux utilisateurs de miser de l’argent sur la réalisation d’événements futurs, qu’il s’agisse de résultats électoraux, de décisions économiques ou d’annonces technologiques. Le principe consiste généralement à acheter des contrats dont la valeur dépend de la réalisation ou non d’un événement.
Dans le secteur technologique, ces marchés peuvent notamment porter sur la date de lancement d’un produit, ses caractéristiques ou les annonces attendues lors d’une conférence. Or, les employés d’Apple disposent potentiellement d’informations susceptibles de leur donner un avantage considérable sur les autres participants.
Un salarié connaissant la date de présentation d’un futur iPhone, les caractéristiques d’un Mac encore secret ou les projets d’un partenaire pourrait théoriquement utiliser ces renseignements pour effectuer des paris particulièrement avantageux. La nouvelle politique interdit donc de participer à ces marchés lorsque les transactions reposent sur des informations confidentielles obtenues dans le cadre du travail.
Une interdiction qui concerne aussi les partenaires d’Apple
Apple précise que cette règle ne se limite pas aux informations concernant directement ses propres activités. Elle s’étend également aux renseignements confidentiels relatifs à ses fournisseurs, fabricants, prestataires et clients, notamment les opérateurs téléphoniques et les autres partenaires commerciaux.
Les employés ne peuvent pas davantage communiquer ces informations à des proches ou à des tiers susceptibles de les utiliser pour effectuer des paris. L’interdiction s’applique même lorsque les opérations concernées ne constituent pas juridiquement un délit d’initié ou une transaction sur des valeurs mobilières. C’est précisément ce point qui donne toute sa portée à cette modification.
Un vide juridique autour des marchés prédictifs ?
Aux États-Unis, les règles encadrant les délits d’initiés concernent traditionnellement les opérations sur les marchés financiers. Mais leur application aux plateformes de prédiction demeure plus complexe, notamment lorsque les contrats portent sur des événements plutôt que sur des actions ou d’autres titres financiers. Certaines de ces plateformes interdisent déjà l’utilisation d’informations privilégiées dans leurs conditions générales. Toutefois, identifier et sanctionner ces pratiques peut se révéler difficile.
En modifiant son règlement interne, Apple entend donc lever toute ambiguïté pour ses salariés, indépendamment de la qualification juridique des opérations réalisées. L’entreprise n’a pas indiqué si cette évolution faisait suite à un incident particulier ou à des comportements constatés en interne.
Qu’en penser ?
Cette nouvelle règle illustre les risques liés au développement des marchés prédictifs pour une entreprise aussi attachée au secret qu’Apple. Sans interdire tous les paris à ses employés, Cupertino leur défend désormais d’utiliser des informations confidentielles pour en tirer un bénéfice financier, même lorsque ces pratiques ne relèvent pas juridiquement du délit d’initié.