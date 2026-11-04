Apple interdit à ses employés de parier sur ses futurs produits !

Qu’en penser ?



Cette nouvelle règle illustre les risques liés au développement des marchés prédictifs pour une entreprise aussi attachée au secret qu’Apple. Sans interdire tous les paris à ses employés, Cupertino leur défend désormais d’utiliser des informations confidentielles pour en tirer un bénéfice financier, même lorsque ces pratiques ne relèvent pas juridiquement du délit d’initié.