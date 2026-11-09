L'iPhone Duo a-t-il aussi tué l'iPhone Air ?

L'iPhone Air a perdu son principal argument

Un iPhone Air 2 avec deux appareils photo et une meilleure batterie

Des compromis encore trop nombreux face aux iPhone Pro ?

Qu'en penser ?



L'iPhone Duo n'a pas nécessairement condamné l'iPhone Air, mais il a considérablement compliqué son positionnement. Apple dispose désormais d'un smartphone pliable pour séduire les amateurs de nouveautés et de modèles atypiques. L'iPhone Air doit donc trouver d'autres arguments que sa seule finesse pour convaincre. Avec une meilleure autonomie, deux capteurs photo et moins de concessions techniques, l'iPhone Air 2 pourrait devenir une alternative intéressante aux modèles classiques. Mais à un tarif aussi proche de celui des iPhone Pro, la finesse peut-elle vraiment suffire à justifier autant de compromis ?

Lors de son lancement en 2025, l'iPhone Air avait constitué l'une des principales nouveautés de la gamme. Avec son châssis particulièrement fin, Apple voulait démontrer qu'il était possible deMais cette prouesse technique s'accompagnait deet non des moindres : notamment concernant la photographie, l'autonomie et les haut-parleurs. Des compromis difficiles à accepter pour un appareil commercialisé à un tarif proche de celui des modèles Pro., malgré l'intérêt suscité par son design. Et depuis le lancement de l'iPhone Duo en octobre dernier, la situation est devenue encore plus compliquée. Avec son écran pliable, son format inédit et ses deux surfaces d'affichage, l'iPhone Duo occupe désormais la place du smartphone le plus original de la gamme. En outre,. Selon plusieurs informations, une deuxième génération serait prévue pour le printemps 2027. L'iPhone Air 2 devrait notamment corriger deux des principales critiques adressées au premier modèle et devenir carrément plus intéressant pour ceux qui cherchent un iPhone moins encombrant (et moins cher que le Duo, ne le cachons pas).La première concerne la photographie. Alors que l'iPhone Air ne dispose que d'un seul capteur arrière, son successeur pourrait intégrer un. Cette évolution permettrait notamment de proposer davantage de possibilités photographiques, dont potentiellement un mode macro.afin de corriger l'un des principaux défauts du modèle actuel. Mais ces changements pourraient ne pas suffire à convaincre les utilisateurs.Mais le soucis reste que l'iPhone Air présente plusieurs limitations techniques. Son système audio repose sur un unique haut-parleur mono, contrairement aux modèles Pro. Apple pourrait éventuellement, qui permet de produire du son à travers la vitre de l'écran.. L'iPhone Air se limite à l'USB 2, alors que les modèles Pro bénéficient de l'USB 3. Même constat pour la recharge :Enfin, certaines fonctionnalités photographiques,, demeurent absentes. Autant de limitations qui deviennent plus difficiles à justifier lorsqu'on regarde l'écart de prix avec un iPhone Pro. Mais avec les promotions, c'est désormais un des rares modèles à être sous les 1000 euros, ce qui reste encore fort cher pour de nombreux utilisateurs.