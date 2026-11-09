L'iPhone Duo a-t-il aussi tué l'iPhone Air ?
Par Laurence - Publié le
Avec l'arrivée de l'iPhone Duo, Apple dispose désormais de deux smartphones qui misent avant tout sur leur design pour se différencier. Mais le premier iPhone pliable de la marque pourrait bien avoir éclipsé l'iPhone Air, dont les ventes n'ont jamais véritablement décollé. Alors qu'une deuxième génération est attendue au printemps 2027, Apple va devoir lui trouver une nouvelle place dans sa gamme.
Lors de son lancement en 2025, l'iPhone Air avait constitué l'une des principales nouveautés de la gamme. Avec son châssis particulièrement fin, Apple voulait démontrer qu'il était possible de proposer un smartphone haut de gamme dans un format sensiblement plus léger et compact.
Mais cette prouesse technique s'accompagnait de plusieurs concessions et non des moindres : notamment concernant la photographie, l'autonomie et les haut-parleurs. Des compromis difficiles à accepter pour un appareil commercialisé à un tarif proche de celui des modèles Pro.
Les ventes de l'iPhone Air n'auraient d'ailleurs pas répondu aux attentes d'Apple, malgré l'intérêt suscité par son design. Et depuis le lancement de l'iPhone Duo en octobre dernier, la situation est devenue encore plus compliquée. Avec son écran pliable, son format inédit et ses deux surfaces d'affichage, l'iPhone Duo occupe désormais la place du smartphone le plus original de la gamme. En outre, l'iPhone Air ne bénéficie donc plus de l'effet de nouveauté qui constituait son principal argument commercial.
Apple n'aurait pourtant pas abandonné cette gamme. Selon plusieurs informations, une deuxième génération serait prévue pour le printemps 2027. L'iPhone Air 2 devrait notamment corriger deux des principales critiques adressées au premier modèle et devenir carrément plus intéressant pour ceux qui cherchent un iPhone moins encombrant (et moins cher que le Duo, ne le cachons pas).
La première concerne la photographie. Alors que l'iPhone Air ne dispose que d'un seul capteur arrière, son successeur pourrait intégrer un deuxième appareil photo, probablement un ultra grand-angle. Cette évolution permettrait notamment de proposer davantage de possibilités photographiques, dont potentiellement un mode macro. La deuxième amélioration attendue concerne la batterie, dont la capacité devrait augmenter afin de corriger l'un des principaux défauts du modèle actuel. Mais ces changements pourraient ne pas suffire à convaincre les utilisateurs.
Mais le soucis reste que l'iPhone Air présente plusieurs limitations techniques. Son système audio repose sur un unique haut-parleur mono, contrairement aux modèles Pro. Apple pourrait éventuellement s'inspirer de la technologie Acoustic Display introduite avec l'iPad mini 8, qui permet de produire du son à travers la vitre de l'écran.
La connectique constitue également un point faible. L'iPhone Air se limite à l'USB 2, alors que les modèles Pro bénéficient de l'USB 3. Même constat pour la recharge : l'iPhone Air plafonne à 25 W en filaire et 20 W avec MagSafe, contre respectivement 60 W et 25 W pour l'iPhone 18 Pro.
Enfin, certaines fonctionnalités photographiques, comme le format RAW ou le mode Cinématique, demeurent absentes. Autant de limitations qui deviennent plus difficiles à justifier lorsqu'on regarde l'écart de prix avec un iPhone Pro. Mais avec les promotions, c'est désormais un des rares modèles à être sous les 1000 euros, ce qui reste encore fort cher pour de nombreux utilisateurs.
L'iPhone Duo n'a pas nécessairement condamné l'iPhone Air, mais il a considérablement compliqué son positionnement. Apple dispose désormais d'un smartphone pliable pour séduire les amateurs de nouveautés et de modèles atypiques. L'iPhone Air doit donc trouver d'autres arguments que sa seule finesse pour convaincre. Avec une meilleure autonomie, deux capteurs photo et moins de concessions techniques, l'iPhone Air 2 pourrait devenir une alternative intéressante aux modèles classiques. Mais à un tarif aussi proche de celui des iPhone Pro, la finesse peut-elle vraiment suffire à justifier autant de compromis ?
L'iPhone Air a perdu son principal argument
Lors de son lancement en 2025, l'iPhone Air avait constitué l'une des principales nouveautés de la gamme. Avec son châssis particulièrement fin, Apple voulait démontrer qu'il était possible de proposer un smartphone haut de gamme dans un format sensiblement plus léger et compact.
Mais cette prouesse technique s'accompagnait de plusieurs concessions et non des moindres : notamment concernant la photographie, l'autonomie et les haut-parleurs. Des compromis difficiles à accepter pour un appareil commercialisé à un tarif proche de celui des modèles Pro.
Les ventes de l'iPhone Air n'auraient d'ailleurs pas répondu aux attentes d'Apple, malgré l'intérêt suscité par son design. Et depuis le lancement de l'iPhone Duo en octobre dernier, la situation est devenue encore plus compliquée. Avec son écran pliable, son format inédit et ses deux surfaces d'affichage, l'iPhone Duo occupe désormais la place du smartphone le plus original de la gamme. En outre, l'iPhone Air ne bénéficie donc plus de l'effet de nouveauté qui constituait son principal argument commercial.
Un iPhone Air 2 avec deux appareils photo et une meilleure batterie
Apple n'aurait pourtant pas abandonné cette gamme. Selon plusieurs informations, une deuxième génération serait prévue pour le printemps 2027. L'iPhone Air 2 devrait notamment corriger deux des principales critiques adressées au premier modèle et devenir carrément plus intéressant pour ceux qui cherchent un iPhone moins encombrant (et moins cher que le Duo, ne le cachons pas).
La première concerne la photographie. Alors que l'iPhone Air ne dispose que d'un seul capteur arrière, son successeur pourrait intégrer un deuxième appareil photo, probablement un ultra grand-angle. Cette évolution permettrait notamment de proposer davantage de possibilités photographiques, dont potentiellement un mode macro. La deuxième amélioration attendue concerne la batterie, dont la capacité devrait augmenter afin de corriger l'un des principaux défauts du modèle actuel. Mais ces changements pourraient ne pas suffire à convaincre les utilisateurs.
Des compromis encore trop nombreux face aux iPhone Pro ?
Mais le soucis reste que l'iPhone Air présente plusieurs limitations techniques. Son système audio repose sur un unique haut-parleur mono, contrairement aux modèles Pro. Apple pourrait éventuellement s'inspirer de la technologie Acoustic Display introduite avec l'iPad mini 8, qui permet de produire du son à travers la vitre de l'écran.
La connectique constitue également un point faible. L'iPhone Air se limite à l'USB 2, alors que les modèles Pro bénéficient de l'USB 3. Même constat pour la recharge : l'iPhone Air plafonne à 25 W en filaire et 20 W avec MagSafe, contre respectivement 60 W et 25 W pour l'iPhone 18 Pro.
Enfin, certaines fonctionnalités photographiques, comme le format RAW ou le mode Cinématique, demeurent absentes. Autant de limitations qui deviennent plus difficiles à justifier lorsqu'on regarde l'écart de prix avec un iPhone Pro. Mais avec les promotions, c'est désormais un des rares modèles à être sous les 1000 euros, ce qui reste encore fort cher pour de nombreux utilisateurs.
Qu'en penser ?
L'iPhone Duo n'a pas nécessairement condamné l'iPhone Air, mais il a considérablement compliqué son positionnement. Apple dispose désormais d'un smartphone pliable pour séduire les amateurs de nouveautés et de modèles atypiques. L'iPhone Air doit donc trouver d'autres arguments que sa seule finesse pour convaincre. Avec une meilleure autonomie, deux capteurs photo et moins de concessions techniques, l'iPhone Air 2 pourrait devenir une alternative intéressante aux modèles classiques. Mais à un tarif aussi proche de celui des iPhone Pro, la finesse peut-elle vraiment suffire à justifier autant de compromis ?