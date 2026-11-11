iPhone Duo : les écrans fissurés viendraient d'un matériau défectueux, pas de la charnière
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis sa sortie le 23 octobre, le premier iPhone pliant d'Apple traîne une affaire embarrassante, des écrans internes qui se fissurent sans choc ni chute au niveau de la pliure. La cause serait maintenant identifiée, et elle ne viendrait pas de la conception de la charnière, mais d'un matériau défectueux livré à Apple par un de ses fournisseurs.
Les signalements se ressemblent depuis le lancement : une fente nette apparaît le long de la pliure intérieure, parfois après un simple craquement entendu dès les premières manipulations, puis une ligne de pixels morts s'installe sur l'axe central, avec dans certains cas une petite bosse rigide qui se forme sous la dalle. Apple a réagi fin octobre en expliquant que le problème était limité à un petit nombre d'appareils, sans donner la moindre explication technique, et les iPhone touchés sont échangés en Apple Store. Les spécialistes du démontage d'iFixit avaient de leur côté repéré des pièces de guidage de la charnière qui appuyaient sur l'électronique logée derrière l'écran souple.
L'informateur Kang, une des sources les plus fiables de la sphère Apple depuis des années, a publié il y a quelques jours sur Weibo une explication qui change pas mal la lecture de l'affaire. La conception de la charnière ne serait pas en cause. Le vrai coupable serait un alliage fourni par l'un des deux fabricants de charnières qui travaillent avec Apple, un métal censé encaisser sans broncher les torsions de l'ouverture et de la fermeture, et qui visiblement ne tenait pas la cadence sur certains lots. D'où des séries de production bien précises, et pas un défaut généralisé. Apple saurait d'ailleurs retrouver les exemplaires fabriqués avec ce métal fragile grâce à leurs numéros de série. Aucun nom ne circule. Kang n'a pas dit quel fournisseur avait livré l'alliage fautif, et Cupertino garde le silence complet sur cette piste.
Par chez nous, l'iPhone Duo se négocie entre 2 339 euros en 256 Go et 3 839 euros pour la version 2 To. Encore faut-il en trouver un. Les stocks de lancement sont partis en une petite demi-heure, et quiconque commande maintenant devra patienter jusqu'à fin janvier pour être livré, à moins d'avoir du pot sur les réassorts parfois aléatoires de l'Apple Store. Pour les propriétaires dont l'écran a déjà craqué, direction l'Apple Store, l'échange se fait en boutique, que la cause soit un alliage raté ou autre chose.
Si l'explication de Kang se confirme, c'est plutôt une bonne nouvelle : un lot de matériau défectueux, ça se trace et ça se remplace, alors qu'un défaut de conception aurait plombé toute la génération de ce premier pliant. Le silence d'Apple est quand même pénible. Un téléphone vendu plus de 2 300 euros mérite autre chose qu'une rumeur Weibo quand son écran se fend tout seul au bout de quelques jours. En attendant une prise de parole officielle, cette histoire d'alliage est pour le moment une piste sérieuse qui attend sa confirmation.
Des écrans qui craquent tout seuls
Les signalements se ressemblent depuis le lancement : une fente nette apparaît le long de la pliure intérieure, parfois après un simple craquement entendu dès les premières manipulations, puis une ligne de pixels morts s'installe sur l'axe central, avec dans certains cas une petite bosse rigide qui se forme sous la dalle. Apple a réagi fin octobre en expliquant que le problème était limité à un petit nombre d'appareils, sans donner la moindre explication technique, et les iPhone touchés sont échangés en Apple Store. Les spécialistes du démontage d'iFixit avaient de leur côté repéré des pièces de guidage de la charnière qui appuyaient sur l'électronique logée derrière l'écran souple.
C'est un matériau qui aurait lâché
L'informateur Kang, une des sources les plus fiables de la sphère Apple depuis des années, a publié il y a quelques jours sur Weibo une explication qui change pas mal la lecture de l'affaire. La conception de la charnière ne serait pas en cause. Le vrai coupable serait un alliage fourni par l'un des deux fabricants de charnières qui travaillent avec Apple, un métal censé encaisser sans broncher les torsions de l'ouverture et de la fermeture, et qui visiblement ne tenait pas la cadence sur certains lots. D'où des séries de production bien précises, et pas un défaut généralisé. Apple saurait d'ailleurs retrouver les exemplaires fabriqués avec ce métal fragile grâce à leurs numéros de série. Aucun nom ne circule. Kang n'a pas dit quel fournisseur avait livré l'alliage fautif, et Cupertino garde le silence complet sur cette piste.
Introuvable de toute façon
Par chez nous, l'iPhone Duo se négocie entre 2 339 euros en 256 Go et 3 839 euros pour la version 2 To. Encore faut-il en trouver un. Les stocks de lancement sont partis en une petite demi-heure, et quiconque commande maintenant devra patienter jusqu'à fin janvier pour être livré, à moins d'avoir du pot sur les réassorts parfois aléatoires de l'Apple Store. Pour les propriétaires dont l'écran a déjà craqué, direction l'Apple Store, l'échange se fait en boutique, que la cause soit un alliage raté ou autre chose.
On en dit quoi ?
Si l'explication de Kang se confirme, c'est plutôt une bonne nouvelle : un lot de matériau défectueux, ça se trace et ça se remplace, alors qu'un défaut de conception aurait plombé toute la génération de ce premier pliant. Le silence d'Apple est quand même pénible. Un téléphone vendu plus de 2 300 euros mérite autre chose qu'une rumeur Weibo quand son écran se fend tout seul au bout de quelques jours. En attendant une prise de parole officielle, cette histoire d'alliage est pour le moment une piste sérieuse qui attend sa confirmation.