Accident tragique dans une usine de composants pour iPhone

Trois ouvriers décèdent lors d’une opération de maintenance

Apple annonce l’envoi d’une équipe sur place

Une usine déjà confrontée à plusieurs incidents

Qu’en penser ?



Cet accident intervient alors qu’Apple poursuit le développement de sa chaîne d’approvisionnement en Inde, devenue un pays stratégique pour la fabrication de ses produits. Mais au-delà de la diversification industrielle, ce drame rappelle l’importance des conditions de sécurité dans les usines et chez ses prestataires. La présence de plusieurs entreprises intervenant sur un même site pose notamment la question de la coordination des opérations de maintenance et de la prévention des risques professionnels. L’enquête devra établir les circonstances précises de la mort des trois ouvriers et déterminer si les mesures de protection nécessaires avaient été respectées.

L’accident s’est produit lundi 9 novembre dans une usine desituée à Hosur, dans l’État du Tamil Nadu, au sud de l’Inde. Ce site industriel fabrique notamment des composants destinés aux iPhone d’Apple.Selon. Les victimes effectuaient une opération de maintenance et inspectaient une cuve de nanofiltration lorsqu’elles ont été exposées au gaz.L’installation concernée était exploitée par Nalco Water, une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau, tandis que les trois ouvriers étaient employés par une société sous-traitante.À la suite de cet accident, plusieurs investigations doivent être menées pour établir les causes du drame et déterminer les éventuelles responsabilités., aux côtés de Tata Electronics et des autorités locales.Les enquêteurs devront notamment examiner les conditions dans lesquelles les opérations de maintenance ont été réalisées, ainsi que les mesures de sécurité mises en place autour de cette installation industrielle. Le recours à plusieurs niveaux de sous-traitance pourrait également constituer un élément important pour comprendre l’organisation des interventions sur le site. D'autant queCe n’est pas la première fois que le site de Hosur fait parler de lui pour des raisons de sécurité., entraînant une interruption de la production pendant plusieurs jours. Plus récemment, Tata Electronics avait également été victime d’une cyberattaque au cours de laquelle des pirates avaient dérobé des documents confidentiels appartenant à Apple.et aucun lien n’a été établi entre eux. Ils illustrent néanmoins les enjeux auxquels sont confrontés les grands sites industriels chargés de produire des composants électroniques pour des entreprises internationales.