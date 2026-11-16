iPhone Duo 2 : Apple prépare l’arrivée de Face ID, mais...

Face ID, la priorité d’Apple pour l’iPhone Duo 2

Un bouton Action également à l’étude

Un téléobjectif et un design encore plus fin à l’avenir

Qu’en penser ?



L’arrivée de Face ID constituerait une amélioration bienvenue pour l’iPhone Duo, même si son intégration au seul écran externe soulève quelques questions. Lorsque l’appareil est déplié, l’utilisateur devrait toujours recourir à Touch ID, dont l’accès peut être moins pratique selon la manière de tenir le smartphone. Une reconnaissance faciale accessible depuis les deux écrans serait évidemment plus intéressante, mais également beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Apple semble donc privilégier une évolution progressive de son premier iPhone pliable, en donnant la priorité aux améliorations compatibles avec les contraintes de son design.

Alors que le premier iPhone Duo vient tout juste de faire son apparition, Apple travaille déjà sur son successeur. Selon Mark Gurman, les ingénieurs de Cupertino chercheraient notamment àLes équipes techniques travailleraient actuellement à son intégration dans l’écran externe de l’appareil, qui mesure 5,5 pouces sur la première génération.Pour mémoire, l’iPhone Duo actuel fait l’impasse sur Face ID, contrairement aux autres iPhone haut de gamme. Apple a privilégié un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, une solution permettant notamment de limiter l’encombrement des composants dans un appareil particulièrement fin.L’intégration de Face ID représenterait un. Le système nécessite plusieurs composants, dont une caméra infrarouge et un projecteur de points, qu’il faut parvenir à loger dans un châssis dont l’épaisseur constitue déjà une contrainte majeure.Malgré les prototypes existants, la technologie ne serait pas encore suffisamment aboutie pour garantir son arrivée dès l’automne 2027. En cas de retard, Apple pourrait finalement réserver Face ID à l’iPhone Duo 3, dont la commercialisation serait alors envisagée en 2028.Face ID ne serait pas la seule nouveauté envisagée pour l’iPhone Duo 2. Apple souhaiterait également, déjà présent sur les autres modèles récents de la gamme. Toutefois, cette évolution ne nécessiterait pas forcément l’ajout d’un nouveau bouton physique.Selon les informations rapportées,, en permettant de personnaliser l’action associée à un appui prolongé. L’utilisateur pourrait ainsi lancer une application de son choix, plutôt que d’activer Siri dans l’interface de l’appareil photo. Cette solution permettrait d’enrichir les possibilités de personnalisation sans modifier profondément la conception du smartphone.À plus long terme, Apple envisagerait également plusieurs améliorations matérielles pour les prochaines générations de son pliable.. Pour mémoire, le premier modèle dispose de deux capteurs arrière de 48 mégapixels, un grand-angle et un ultra grand-angle. L’ajout d’un troisième module permettrait d’améliorer les possibilités de zoom optique, même si son intégration dans un appareil aussi fin pourrait poser de nouvelles difficultés.Apple chercherait parallèlement à. Ces évolutions ne seraient toutefois pas nécessairement prévues pour l’iPhone Duo 2 et pourraient être réparties sur plusieurs générations.