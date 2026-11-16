iOS 27.3 : l’iPhone Duo se déverrouille enfin avec le visage, mais ce n'est pas Face ID !
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’améliorer les fonctionnalités de son premier iPhone pliable. Avec la deuxième bêta d’iOS 27.3, l’iPhone Duo bénéficie désormais d’une nouvelle option de déverrouillage par reconnaissance faciale, utilisant sa caméra frontale. Une solution qui vient compléter Touch ID, mais qui présente encore plusieurs limitations.
Contrairement aux autres iPhone de ces dernières années, l’iPhone Duo ne dispose pas de Face ID. Pour des raisons notamment liées à la finesse de son châssis, Apple a privilégié un capteur Touch ID, permettant de déverrouiller l’appareil à l’aide d’une empreinte digitale. Mais avec la deuxième bêta d’iOS 27.3, Apple introduit une alternative pour répondre à un certain mécontentement des utilisateurs : la possibilité de déverrouiller le Duo utilisant directement la caméra frontale du smartphone.
Cette fonction permet ainsi d’accéder à l’iPhone Duo en présentant simplement son visage devant l’appareil, sans avoir à utiliser systématiquement le capteur d’empreintes digitales. L’option peut être activée depuis l’application Réglages, dans la rubrique Touch ID et code. Mais attention ne s’agit toutefois pas d’une véritable intégration de Face ID, puisque cette nouvelle méthode ne bénéficie pas des mêmes possibilités d’authentification que le système de reconnaissance faciale habituel d’Apple.
Apple a en effet choisi de limiter cette nouvelle fonctionnalité au déverrouillage de l’écran. Touch ID demeure indispensable pour valider les paiements Apple Pay, accéder aux mots de passe ou confirmer certaines connexions. Ce système de reconnaissance faciale ne remplace donc pas le système biométrique principal de l’iPhone Duo, mais constitue plutôt une alternative pour accéder rapidement à son appareil.
Son fonctionnement impose également plusieurs contraintes. Pour pouvoir utiliser le déverrouillage facial, l’utilisateur doit avoir récemment authentifié son identité à l’aide de Touch ID ou de son code de déverrouillage. Par ailleurs, après environ 45 minutes d’inactivité, une nouvelle authentification par Touch ID est nécessaire.
Ces restrictions distinguent nettement cette fonction de Face ID, qui repose sur un système de reconnaissance tridimensionnelle du visage et peut être utilisé pour différentes opérations sensibles. Apple ne précise pas, pour le moment, les mécanismes exacts de sécurité associés à cette nouvelle option.
La deuxième bêta d’iOS 27.3 apporte également une modification intéressante au fonctionnement de l’iPhone Duo lorsqu’il est refermé. Jusqu’à présent, le contenu affiché sur l’écran intérieur pouvait être transféré vers l’écran externe lors de la fermeture de l’appareil.
Apple permet désormais de choisir de verrouiller automatiquement l’iPhone Duo lorsqu’il est replié, plutôt que de poursuivre l’utilisation sur son écran extérieur. Cette option est également accessible dans Réglages, puis Luminosité et affichage. Elle devrait notamment intéresser les utilisateurs qui souhaitent que la fermeture du smartphone mette immédiatement fin à leur session, sans laisser les informations précédemment affichées visibles sur l’écran externe.
Avec ces deux nouveautés, Apple continue d’adapter iOS aux particularités de son premier smartphone pliable. Le déverrouillage par reconnaissance faciale apporte un confort supplémentaire, même si ses limitations montrent qu’il ne constitue pas une véritable alternative à Face ID. Cette évolution pourrait néanmoins répondre à certaines critiques concernant l’absence de Face ID sur un appareil aussi haut de gamme que l’iPhone Duo, sans pour autant le proposer véritablement faute de capteur. Elle témoigne également de la volonté d’Apple d’enrichir progressivement les fonctionnalités propres à son smartphone pliable, quelques semaines seulement après son lancement.
La reconnaissance faciale arrive sur l’iPhone Duo
Contrairement aux autres iPhone de ces dernières années, l’iPhone Duo ne dispose pas de Face ID. Pour des raisons notamment liées à la finesse de son châssis, Apple a privilégié un capteur Touch ID, permettant de déverrouiller l’appareil à l’aide d’une empreinte digitale. Mais avec la deuxième bêta d’iOS 27.3, Apple introduit une alternative pour répondre à un certain mécontentement des utilisateurs : la possibilité de déverrouiller le Duo utilisant directement la caméra frontale du smartphone.
Cette fonction permet ainsi d’accéder à l’iPhone Duo en présentant simplement son visage devant l’appareil, sans avoir à utiliser systématiquement le capteur d’empreintes digitales. L’option peut être activée depuis l’application Réglages, dans la rubrique Touch ID et code. Mais attention ne s’agit toutefois pas d’une véritable intégration de Face ID, puisque cette nouvelle méthode ne bénéficie pas des mêmes possibilités d’authentification que le système de reconnaissance faciale habituel d’Apple.
Un déverrouillage limité à l’écran verrouillé
Apple a en effet choisi de limiter cette nouvelle fonctionnalité au déverrouillage de l’écran. Touch ID demeure indispensable pour valider les paiements Apple Pay, accéder aux mots de passe ou confirmer certaines connexions. Ce système de reconnaissance faciale ne remplace donc pas le système biométrique principal de l’iPhone Duo, mais constitue plutôt une alternative pour accéder rapidement à son appareil.
Son fonctionnement impose également plusieurs contraintes. Pour pouvoir utiliser le déverrouillage facial, l’utilisateur doit avoir récemment authentifié son identité à l’aide de Touch ID ou de son code de déverrouillage. Par ailleurs, après environ 45 minutes d’inactivité, une nouvelle authentification par Touch ID est nécessaire.
Ces restrictions distinguent nettement cette fonction de Face ID, qui repose sur un système de reconnaissance tridimensionnelle du visage et peut être utilisé pour différentes opérations sensibles. Apple ne précise pas, pour le moment, les mécanismes exacts de sécurité associés à cette nouvelle option.
Une autre nouveauté pour l’écran pliable
La deuxième bêta d’iOS 27.3 apporte également une modification intéressante au fonctionnement de l’iPhone Duo lorsqu’il est refermé. Jusqu’à présent, le contenu affiché sur l’écran intérieur pouvait être transféré vers l’écran externe lors de la fermeture de l’appareil.
Apple permet désormais de choisir de verrouiller automatiquement l’iPhone Duo lorsqu’il est replié, plutôt que de poursuivre l’utilisation sur son écran extérieur. Cette option est également accessible dans Réglages, puis Luminosité et affichage. Elle devrait notamment intéresser les utilisateurs qui souhaitent que la fermeture du smartphone mette immédiatement fin à leur session, sans laisser les informations précédemment affichées visibles sur l’écran externe.
Qu’en penser ?
Avec ces deux nouveautés, Apple continue d’adapter iOS aux particularités de son premier smartphone pliable. Le déverrouillage par reconnaissance faciale apporte un confort supplémentaire, même si ses limitations montrent qu’il ne constitue pas une véritable alternative à Face ID. Cette évolution pourrait néanmoins répondre à certaines critiques concernant l’absence de Face ID sur un appareil aussi haut de gamme que l’iPhone Duo, sans pour autant le proposer véritablement faute de capteur. Elle témoigne également de la volonté d’Apple d’enrichir progressivement les fonctionnalités propres à son smartphone pliable, quelques semaines seulement après son lancement.