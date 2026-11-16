La reconnaissance faciale arrive sur l’iPhone Duo

Un déverrouillage limité à l’écran verrouillé

Une autre nouveauté pour l’écran pliable

Qu’en penser ?



Avec ces deux nouveautés, Apple continue d’adapter iOS aux particularités de son premier smartphone pliable. Le déverrouillage par reconnaissance faciale apporte un confort supplémentaire, même si ses limitations montrent qu’il ne constitue pas une véritable alternative à Face ID. Cette évolution pourrait néanmoins répondre à certaines critiques concernant l’absence de Face ID sur un appareil aussi haut de gamme que l’iPhone Duo, sans pour autant le proposer véritablement faute de capteur. Elle témoigne également de la volonté d’Apple d’enrichir progressivement les fonctionnalités propres à son smartphone pliable, quelques semaines seulement après son lancement.

Contrairement aux autres iPhone de ces dernières années,. Pour des raisons notamment liées à la finesse de son châssis, Apple a privilégié un capteur Touch ID, permettant de déverrouiller l’appareil à l’aide d’une empreinte digitale. Mais avec la deuxième bêta d’iOS 27.3,Cette fonction permet ainsi d’accéder à l’iPhone Duo en, sans avoir à utiliser systématiquement le capteur d’empreintes digitales. L’option peut être. Mais attention ne s’agit toutefois pas d’une véritable intégration de Face ID, puisque cette nouvelle méthode ne bénéficie pas des mêmes possibilités d’authentification que le système de reconnaissance faciale habituel d’Apple.Apple a en effet choisi de limiter cette nouvelle fonctionnalité au déverrouillage de l’écran.Ce système de reconnaissance faciale ne remplace donc pas le système biométrique principal de l’iPhone Duo, mais constitue plutôt une alternative pour accéder rapidement à son appareil.Son fonctionnement impose également. Pour pouvoir utiliser le déverrouillage facial,. Par ailleurs, après environ, une nouvelle authentification par Touch ID est nécessaire., qui repose sur un système de reconnaissance tridimensionnelle du visage et peut être utilisé pour différentes opérations sensibles. Apple ne précise pas, pour le moment, les mécanismes exacts de sécurité associés à cette nouvelle option.La deuxième bêta d’iOS 27.3 apporte également une modification intéressante au fonctionnement de l’iPhone Duo lorsqu’il est refermé. Jusqu’à présent, le contenu affiché sur l’écran intérieur pouvait être transféré vers l’écran externe lors de la fermeture de l’appareil., plutôt que de poursuivre l’utilisation sur son écran extérieur. Cette option est également accessible dans Réglages, puis Luminosité et affichage. Elle devrait notamment intéresser les utilisateurs qui souhaitent que la fermeture du smartphone mette immédiatement fin à leur session, sans laisser les informations précédemment affichées visibles sur l’écran externe.