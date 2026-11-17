Qu’en penser ?



Avec cette collaboration, Apple profite des trente ans de Pokémon pour proposer une opération mêlant personnalisation de l’iPhone, objets de collection et expériences en boutique. Dommage toutefois que les principales animations soient réservées au Japon. Les utilisateurs français pourront néanmoins profiter des fonds d’écran Pokémon, y compris sur l’iPhone Duo.