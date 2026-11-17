Pokémon fête ses 30 ans : Apple réserve des petites surprises aux utilisateurs d’iPhone
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer les 30 ans de Pokémon, Apple lance une opération spéciale mêlant fonds d’écran pour l’iPhone, cartes cadeaux en édition limitée et animations dans ses boutiques. Une initiative principalement réservée au Japon, mais dont certains éléments peuvent également intéresser les utilisateurs français.
À l’occasion du trentième anniversaire de Pokémon, Apple a décidé de s’associer aux célébrations de la célèbre franchise japonaise avec plusieurs initiatives. La première concerne directement les utilisateurs d’iPhone, puisque Apple propose une collection de fonds d’écran Pokémon spécialement conçus pour ses smartphones.
Ces visuels originaux peuvent être téléchargés gratuitement et utilisés pour personnaliser l’écran verrouillé ou l’écran d’accueil de l’appareil (ici, là ou encore là et puis ici aussi) Apple a également prévu un fond d’écran adapté à l’iPhone Duo, son premier smartphone pliable, afin de tenir compte de son format particulier.
Contrairement aux autres opérations organisées pour cet anniversaire, ces fonds d’écran ne nécessitent pas de se rendre dans une boutique japonaise. Ils constituent donc la principale nouveauté accessible aux amateurs de Pokémon situés en dehors du Japon.
Pour les collectionneurs, Apple a également imaginé une carte cadeau spéciale à l’effigie de Pokémon. Cette Apple Gift Card en édition limitée met en scène Verpom, un Pokémon particulièrement adapté à l’univers de la marque à la pomme.
La carte est commercialisée dans l’ensemble des Apple Store japonais jusqu’au 30 novembre 2026, dans la limite des stocks disponibles. Elle peut être créditée d’un montant compris entre 1 000 et 250 000 yens, soit une valeur qui dépend du montant choisi par l’acheteur.
Apple limite les achats à trois cartes par client, une restriction destinée à encadrer la distribution de cette édition spéciale. Pour le moment, aucune commercialisation de cette carte cadeau n’a été annoncée en France ou dans les autres pays.
L’opération ne se limite pas aux produits et accessoires. Jusqu’au 30 novembre, tous les Apple Store du Japon deviennent également des PokéStops dans Pokémon GO. Les joueurs peuvent ainsi profiter de leur passage dans une boutique Apple pour interagir avec ces points d’intérêt du jeu.
Les magasins japonais participent également à l’événement avec une communication spécifique affichant le message
Lancée au Japon en 1996, la franchise Pokémon est devenue l’un des univers les plus populaires du jeu vidéo, avant de se développer dans les dessins animés, les films, les cartes à collectionner et les produits dérivés. Cette opération illustre également l’importance du marché japonais pour Apple, où Pokémon bénéficie d’une popularité particulièrement importante.
Avec cette collaboration, Apple profite des trente ans de Pokémon pour proposer une opération mêlant personnalisation de l’iPhone, objets de collection et expériences en boutique. Dommage toutefois que les principales animations soient réservées au Japon. Les utilisateurs français pourront néanmoins profiter des fonds d’écran Pokémon, y compris sur l’iPhone Duo.
Des fonds d’écran Pokémon pour l’iPhone
À l’occasion du trentième anniversaire de Pokémon, Apple a décidé de s’associer aux célébrations de la célèbre franchise japonaise avec plusieurs initiatives. La première concerne directement les utilisateurs d’iPhone, puisque Apple propose une collection de fonds d’écran Pokémon spécialement conçus pour ses smartphones.
Ces visuels originaux peuvent être téléchargés gratuitement et utilisés pour personnaliser l’écran verrouillé ou l’écran d’accueil de l’appareil (ici, là ou encore là et puis ici aussi) Apple a également prévu un fond d’écran adapté à l’iPhone Duo, son premier smartphone pliable, afin de tenir compte de son format particulier.
Contrairement aux autres opérations organisées pour cet anniversaire, ces fonds d’écran ne nécessitent pas de se rendre dans une boutique japonaise. Ils constituent donc la principale nouveauté accessible aux amateurs de Pokémon situés en dehors du Japon.
Une carte cadeau Apple en édition limitée
Pour les collectionneurs, Apple a également imaginé une carte cadeau spéciale à l’effigie de Pokémon. Cette Apple Gift Card en édition limitée met en scène Verpom, un Pokémon particulièrement adapté à l’univers de la marque à la pomme.
La carte est commercialisée dans l’ensemble des Apple Store japonais jusqu’au 30 novembre 2026, dans la limite des stocks disponibles. Elle peut être créditée d’un montant compris entre 1 000 et 250 000 yens, soit une valeur qui dépend du montant choisi par l’acheteur.
Apple limite les achats à trois cartes par client, une restriction destinée à encadrer la distribution de cette édition spéciale. Pour le moment, aucune commercialisation de cette carte cadeau n’a été annoncée en France ou dans les autres pays.
Les Apple Store japonais deviennent des PokéStops
L’opération ne se limite pas aux produits et accessoires. Jusqu’au 30 novembre, tous les Apple Store du Japon deviennent également des PokéStops dans Pokémon GO. Les joueurs peuvent ainsi profiter de leur passage dans une boutique Apple pour interagir avec ces points d’intérêt du jeu.
Les magasins japonais participent également à l’événement avec une communication spécifique affichant le message
We ❤️ Pokémon. Apple met enfin en avant une sélection d’applications Pokémon disponibles sur l’App Store japonais, afin de prolonger les célébrations sur iPhone et iPad.
Trente ans de Pokémon
Lancée au Japon en 1996, la franchise Pokémon est devenue l’un des univers les plus populaires du jeu vidéo, avant de se développer dans les dessins animés, les films, les cartes à collectionner et les produits dérivés. Cette opération illustre également l’importance du marché japonais pour Apple, où Pokémon bénéficie d’une popularité particulièrement importante.
Qu’en penser ?
Avec cette collaboration, Apple profite des trente ans de Pokémon pour proposer une opération mêlant personnalisation de l’iPhone, objets de collection et expériences en boutique. Dommage toutefois que les principales animations soient réservées au Japon. Les utilisateurs français pourront néanmoins profiter des fonds d’écran Pokémon, y compris sur l’iPhone Duo.