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Une nouvelle disposition des widgets sur l’iPhone Duo

Deux widgets supplémentaires sur le côté droit

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à la recherche de la meilleure interface

Qu’en penser ?



Avec l’iPhone Duo, Apple dispose d’un nouveau terrain d’expérimentation pour faire évoluer l’interface d’iOS. Cette colonne de widgets pourrait constituer une adaptation intéressante, en exploitant un espace qui demeure relativement peu utilisé sur l’écran verrouillé. La découverte reste toutefois à prendre avec prudence. En l’absence de modifications récentes dans le code, rien ne permet d’affirmer que cette fonctionnalité sera intégrée à une prochaine mise à jour d’iOS.

Avec son premier iPhone pliable,. L’écran verrouillé fait notamment partie des sections ayant bénéficié d’adaptations spécifiques. Actuellement, les utilisateurs de l’iPhone Duo peuvent ajouter plusieurs widgets dans la partie inférieure de l’écran, comme sur les autres modèles d’iPhone.. Par défaut, ils permettent d’activer la lampe torche et d’ouvrir l’appareil photo, mais peuvent être remplacés par d’autres commandes proposées par Apple ou des applications tierces. Les informations relatives au réseau cellulaire et à la connexion Wi-Fi sont, quant à elles, affichées dans le coin supérieur droit.Cette découverte a été partagée sur X par pdfu, grand spécialiste de l’exploration du code des OS d’Apple. Selon ses observations, une fonctionnalité baptisée en interneCes derniers prendraient place entre les icônes de connexion situées en haut de l’écran et les raccourcis de la lampe torche et de l’appareil photo, positionnés en bas. Les deux widgets conserveraient les mêmes dimensions que ceux actuellement disponibles dans la partie inférieure de l’écran verrouillé.Cette disposition permettrait donc d’. On pourrait notamment imaginer y retrouver des informations météorologiques, l’état de la batterie ou encore des données issues d’applications tierces, à condition qu’Apple autorise ces usages., ces petits modules permettant de consulter rapidement certaines informations directement depuis le cadran.D’après pdfu,. Depuis cette version, aucune modification supplémentaire du code correspondant n’aurait été observée.puisqu’il ne permet pas de déterminer si Apple poursuit actuellement son développement. La fonctionnalité pourrait ainsi être toujours en préparation, mais également avoir été abandonnée après des essais internes.Apple teste régulièrement de nouvelles fonctions, mais la présence de code ne garantit donc pas qu’une nouveauté sera un jour disponible publiquement., mais aussi les difficultés liées à son adaptation. Contrairement aux iPhone traditionnels, dont l’écran adopte un format relativement étroit, l’écran interne du Duo offre davantage d’espace horizontal.Cette particularité permet d’envisager desavec des commandes et des informations réparties sur plusieurs zones de l’affichage. L’ajout d’une colonne de widgets pourrait notamment faciliter la consultation rapide d’informations sans avoir à déverrouiller l’appareil.