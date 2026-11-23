Sur l’iPhone Duo, Apple imagine une curieuse barre de widgets sur l’écran extérieur
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’explorer de nouvelles possibilités pour adapter iOS au format particulier de l’iPhone Duo. Dans le code d’iOS 27.1, elle aurait expérimenté une nouvelle disposition des widgets sur l’écran verrouillé. Baptisée
Avec son premier iPhone pliable, Apple a dû repenser plusieurs éléments de l’interface d’iOS afin de profiter de la surface d’affichage supplémentaire offerte par l’écran interne. L’écran verrouillé fait notamment partie des sections ayant bénéficié d’adaptations spécifiques. Actuellement, les utilisateurs de l’iPhone Duo peuvent ajouter plusieurs widgets dans la partie inférieure de l’écran, comme sur les autres modèles d’iPhone.
Deux raccourcis sont également disponibles dans le coin inférieur droit. Par défaut, ils permettent d’activer la lampe torche et d’ouvrir l’appareil photo, mais peuvent être remplacés par d’autres commandes proposées par Apple ou des applications tierces. Les informations relatives au réseau cellulaire et à la connexion Wi-Fi sont, quant à elles, affichées dans le coin supérieur droit. Apple aurait cependant envisagé d’exploiter davantage cet espace vertical en ajoutant une nouvelle colonne de widgets sur le côté droit de l’écran.
Cette découverte a été partagée sur X par pdfu, grand spécialiste de l’exploration du code des OS d’Apple. Selon ses observations, une fonctionnalité baptisée en interne
Ces derniers prendraient place entre les icônes de connexion situées en haut de l’écran et les raccourcis de la lampe torche et de l’appareil photo, positionnés en bas. Les deux widgets conserveraient les mêmes dimensions que ceux actuellement disponibles dans la partie inférieure de l’écran verrouillé.
Cette disposition permettrait donc d’afficher davantage d’informations sans nécessairement modifier l’organisation des autres éléments de l’interface. On pourrait notamment imaginer y retrouver des informations météorologiques, l’état de la batterie ou encore des données issues d’applications tierces, à condition qu’Apple autorise ces usages. Son petit nom n'est pas sans rappeler les complications de l’Apple Watch, ces petits modules permettant de consulter rapidement certaines informations directement depuis le cadran.
D’après pdfu, les premières traces de cette interface expérimentale remontent à iOS 27.1. Depuis cette version, aucune modification supplémentaire du code correspondant n’aurait été observée. Ce détail est d'importance, puisqu’il ne permet pas de déterminer si Apple poursuit actuellement son développement. La fonctionnalité pourrait ainsi être toujours en préparation, mais également avoir été abandonnée après des essais internes.
Apple teste régulièrement de nouvelles fonctions, mais la présence de code ne garantit donc pas qu’une nouveauté sera un jour disponible publiquement. Cette découverte illustre les possibilités offertes par le format de l’iPhone Duo, mais aussi les difficultés liées à son adaptation. Contrairement aux iPhone traditionnels, dont l’écran adopte un format relativement étroit, l’écran interne du Duo offre davantage d’espace horizontal.
Cette particularité permet d’envisager des dispositions différentes, avec des commandes et des informations réparties sur plusieurs zones de l’affichage. L’ajout d’une colonne de widgets pourrait notamment faciliter la consultation rapide d’informations sans avoir à déverrouiller l’appareil.
Avec l’iPhone Duo, Apple dispose d’un nouveau terrain d’expérimentation pour faire évoluer l’interface d’iOS. Cette colonne de widgets pourrait constituer une adaptation intéressante, en exploitant un espace qui demeure relativement peu utilisé sur l’écran verrouillé. La découverte reste toutefois à prendre avec prudence. En l’absence de modifications récentes dans le code, rien ne permet d’affirmer que cette fonctionnalité sera intégrée à une prochaine mise à jour d’iOS.
complication column, cette interface permettrait d’afficher des informations supplémentaires sur le côté droit de l’écran.
Une nouvelle disposition des widgets sur l’iPhone Duo
Avec son premier iPhone pliable, Apple a dû repenser plusieurs éléments de l’interface d’iOS afin de profiter de la surface d’affichage supplémentaire offerte par l’écran interne. L’écran verrouillé fait notamment partie des sections ayant bénéficié d’adaptations spécifiques. Actuellement, les utilisateurs de l’iPhone Duo peuvent ajouter plusieurs widgets dans la partie inférieure de l’écran, comme sur les autres modèles d’iPhone.
Deux raccourcis sont également disponibles dans le coin inférieur droit. Par défaut, ils permettent d’activer la lampe torche et d’ouvrir l’appareil photo, mais peuvent être remplacés par d’autres commandes proposées par Apple ou des applications tierces. Les informations relatives au réseau cellulaire et à la connexion Wi-Fi sont, quant à elles, affichées dans le coin supérieur droit. Apple aurait cependant envisagé d’exploiter davantage cet espace vertical en ajoutant une nouvelle colonne de widgets sur le côté droit de l’écran.
Deux widgets supplémentaires sur le côté droit
Cette découverte a été partagée sur X par pdfu, grand spécialiste de l’exploration du code des OS d’Apple. Selon ses observations, une fonctionnalité baptisée en interne
complication columnpermettrait d’afficher deux widgets supplémentaires dans une colonne verticale.
Ces derniers prendraient place entre les icônes de connexion situées en haut de l’écran et les raccourcis de la lampe torche et de l’appareil photo, positionnés en bas. Les deux widgets conserveraient les mêmes dimensions que ceux actuellement disponibles dans la partie inférieure de l’écran verrouillé.
Cette disposition permettrait donc d’afficher davantage d’informations sans nécessairement modifier l’organisation des autres éléments de l’interface. On pourrait notamment imaginer y retrouver des informations météorologiques, l’état de la batterie ou encore des données issues d’applications tierces, à condition qu’Apple autorise ces usages. Son petit nom n'est pas sans rappeler les complications de l’Apple Watch, ces petits modules permettant de consulter rapidement certaines informations directement depuis le cadran.
à la recherche de la meilleure interface
D’après pdfu, les premières traces de cette interface expérimentale remontent à iOS 27.1. Depuis cette version, aucune modification supplémentaire du code correspondant n’aurait été observée. Ce détail est d'importance, puisqu’il ne permet pas de déterminer si Apple poursuit actuellement son développement. La fonctionnalité pourrait ainsi être toujours en préparation, mais également avoir été abandonnée après des essais internes.
Apple teste régulièrement de nouvelles fonctions, mais la présence de code ne garantit donc pas qu’une nouveauté sera un jour disponible publiquement. Cette découverte illustre les possibilités offertes par le format de l’iPhone Duo, mais aussi les difficultés liées à son adaptation. Contrairement aux iPhone traditionnels, dont l’écran adopte un format relativement étroit, l’écran interne du Duo offre davantage d’espace horizontal.
Cette particularité permet d’envisager des dispositions différentes, avec des commandes et des informations réparties sur plusieurs zones de l’affichage. L’ajout d’une colonne de widgets pourrait notamment faciliter la consultation rapide d’informations sans avoir à déverrouiller l’appareil.
Qu’en penser ?
Avec l’iPhone Duo, Apple dispose d’un nouveau terrain d’expérimentation pour faire évoluer l’interface d’iOS. Cette colonne de widgets pourrait constituer une adaptation intéressante, en exploitant un espace qui demeure relativement peu utilisé sur l’écran verrouillé. La découverte reste toutefois à prendre avec prudence. En l’absence de modifications récentes dans le code, rien ne permet d’affirmer que cette fonctionnalité sera intégrée à une prochaine mise à jour d’iOS.